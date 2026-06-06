Jaecoo 8 测评：精于一技的三排座SUV

Jaecoo 8 是一款备受期待的三排座SUV。但除了卓越的能效之外，它是否名副其实？

Jaecoo 8 以其电力驱动系统为主，而1.5升涡轮增压汽油发动机则扮演辅助角色，在34.46千瓦时（kWh）的电池电量不足或前方路途遥远时介入。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

[新加坡] Jaecoo 8 有一项宣传卖点，需要我正常驾驶三到四周才能验证：它能用70升汽油行驶长达1200公里。这意味着大多数人每月只需加一次油，而如果能方便地使用充电站，这个间隔还会大大延长。

Jaecoo 8 并非经济型掀背车，而是一款三排七座的插电式混合动力车（PHEV），也是 Jaecoo 在本地的旗舰车型。它同时还是一款多功能车，集家庭用车、货物运输和轻度越野功能于一身，并带有一些豪华元素。

插电式混合动力车（PHEV）在新加坡尚未出现突破性车型，但 Jaecoo 8 对此模式提供了一种较新的诠释。西方制造商倾向于在内燃机动力总成上增加一个电动机，因为这是他们熟悉的方式，但在中国，逻辑恰恰相反。Jaecoo 8 以电力驱动系统为主导，而1.5升涡轮增压汽油发动机则在34.46千瓦时（kWh）的电池电量不足或前方路途遥远时扮演辅助角色。

对于一款重型插电式混合动力车而言，Jaecoo 8 的驾乘体验相当舒适，其主动式减震器能实时读取路况并相应调整硬度。 PHOTO: BIG FISH PUBLISHING

其结果是拥有134公里的纯电续航里程，在新加坡几乎可以满足三天的驾驶需求，之后内燃机才会启动。这是在您希望它像纯电动车（EV）一样行驶的情况下。但我把它设置在混合动力模式，让汽油发动机不时启动，根据系统判断的最有效方式，或是为电池发电，或是直接驱动车辆。当发动机介入时，其产生的任何噪音或振动都非常轻微，感觉就像是在另一个邮区发生的内燃过程。

不过，能效在这里似乎只是次要考虑。当电力和汽油都最大程度输出时，综合功率达到428马力，这种动力在过去通常需要八缸发动机才能实现。一脚油门踩下，Jaecoo 8 就变成了另一种车，化身为一辆百公里加速仅需5.8秒的“小钢炮”。

然而，考虑到它的尺寸，Jaecoo 8 自然没有 Volkswagen Golf GTI 那样的灵活性。在高速过弯时，车身甚至会有些摇晃，仿佛在提醒你减速。转向手感普遍模糊，低速行驶时刹车也难以平顺地控制。但对于一款重型插电式混合动力车来说，Jaecoo 8 的驾乘体验相当舒适，其主动式减震器能实时读取路况并相应调整硬度。在大多数情况下，Jaecoo 很好地掩盖了其庞大的车身，在路上行驶时并不会感觉笨重。

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Jaecoo 8 是一款多功能车，集家庭用车、货物运输和轻度越野功能于一身，并带有一些豪华元素。 PHOTO: BIG FISH PUBLISHING

如果说 Jaecoo 8 在驾驶时不像一辆“小钢炮”，那么其座舱则完美地营造出豪华车的内饰质感。水晶般的驾驶模式选择器、仿佛源自奔驰的空调出风口，以及所有触手可及之处的柔软材质，共同营造出一个感觉比其实际价格更显高档的空间。

Jaecoo 8 的座舱完美地营造出豪华车的内饰质感。 PHOTO: BIG FISH PUBLISHING

来自 Sony 的14扬声器音响系统、为驾驶员和前排乘客配备的八点式按摩座椅、柔软的Nappa皮革内饰，甚至内置的香氛系统，都增添了一丝奢华感。它还配备了现代分心驾驶者可能想要的每一种驾驶辅助系统。

它没有配备巨大的触摸屏，但其界面允许您根据个人喜好拖放应用程序图标，这是一个贴心的设计，承认了没有两个驾驶者喜欢完全相同的车辆控制布局。

Jaecoo 的第三排座椅是主要令人失望之处。对于成年人来说，坐在那里会是低头收下巴、双膝抬高的姿势。 PHOTO: BIG FISH PUBLISHING

第三排座椅是主要令人失望之处。对于成年人来说，坐在那里会是低头收下巴、双膝抬高的姿势。我会将这款 Jaecoo 视为“5+2”座车型，而非真正的七座车。

此外，还有一些细节处理得不够完美——部分内饰板未对齐，用于进入第三排的可翻倒座椅设在驾驶员一侧而非路边一侧，以及一些功能被隐藏在触摸屏菜单系统的奇怪位置等等。

这些都不至于让 Jaecoo 8 感觉像个半成品，只是不够完美。如果说有什么会让潜在买家犹豫，那就是每年4106新元的公路税。

Jaecoo 8 并非您梦想中的完美座驾，但它几乎满足了您对一辆车的所有实际需求。 PHOTO: BIG FISH PUBLISHING

尽管如此，在当前拥车证（Certificate of Entitlement）价格高昂的环境下，Jaecoo 8 证明了价格实惠的中国汽车如何能提供极高的性价比。

它并非您梦想中的完美座驾，但它几乎满足了您对一辆车的所有实际需求。

Jaecoo 8

发动机 1498cc，涡轮增压直列四缸

发动机功率 143马力（5200转/分）

发动机扭矩 215牛米（4000转/分）

电动机 456马力/700牛米

系统总功率 428马力

系统总扭矩 580牛米

变速箱 三速自动

0-100公里/小时加速 5.8秒

最高时速 180公里/小时

燃油效率 2.1升/100公里

纯电续航 134公里

代理商 Vertex Automobile

价格 241,999新元（含拥车证）

上市时间 现已上市