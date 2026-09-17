Kwek Leng Beng捐赠100万新元予圣约瑟书院慈善基金 助青年提升人工智能技能

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捐款将用于一项创新计划及剑桥奖学金

【新加坡】丰隆集团（Hong Leong Group）兼城市发展有限公司（City Developments Limited）执行主席Kwek Leng Beng承诺，向注册慈善机构圣约瑟书院慈善基金（St Joseph’s Institution Philanthropic Fund for the Lasallian Mission，简称SJIPF）捐赠100万新元。

这笔资金将用于帮助新加坡年轻人在人工智能、先进计算和新兴技术领域发展相关技能和项目。

Kwek Leng Beng于周二（9月15日）接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，随着新加坡加速推进其国家人工智能议程，这笔捐款正合时宜。

“我们生活在当今这个时代，年轻一代必须对人工智能有所了解。否则他们将如何应对未来？”

这笔捐款将由SJIPF分为两部分管理：Kwek Leng Beng创新计划以及Kwek Leng Beng SJIPF-剑桥奖学金。

在未来10年，该创新计划将支持圣约瑟书院（SJI）内部由学生主导的人工智能和科技项目，资金将用于支付各项成本，包括行业与研究从业者的指导，以及人工智能、机器学习、机器人技术和编程方面的大师班。

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Kwek Leng Beng说：“（此举）旨在让我们的年轻人掌握深厚的技术知识。我坚信，理解技术和人工智能对于保持新加坡作为先进、安全和繁荣的全球领导者至关重要。我们的年轻人不仅要具备使用人工智能的技能，更要能够以有意义的方式应用它，为国家做出贡献。”

SJIPF指出，这笔拨款将直接资助学生及其提案和项目，而非学校本身。

与此同时，该奖学金将资助已被剑桥大学录取、主修数学、计算机科学或工程学的圣约瑟书院（SJI）和圣约瑟国际书院（SJI International）的学生。每位获奖者将获得高达5万新元的奖学金，预计这笔捐款将能资助10至20名学者。

在遴选学者时，SJIPF的评审小组将考虑申请者在软件和系统开发方面的经验、所从事的研究、过往的创业项目和成就——尤其会关注学生在规定课业之外的成果。

SJIPF会长Leon Yee表示：“Kwek先生的愿景是确保那些已经被剑桥大学录取的学生可以申请这项奖学金。但要获得奖学金，他们还需要具备出色的个人履历。”

此外，在获奖的每一年，获选学者都需要向SJIPF报告其学业进展，并通过指导学生团队、举办讲座或主持项目等方式，为创新计划做出贡献。

Kwek Leng Beng表示：“对（年轻人）教育的投资，其回报会在一生中不断累积。在我们进入新加坡人工智能发展的下一阶段之际，年轻人的好奇心和解决问题的能力至关重要。”

他补充道，由于新加坡“没有石油、没有土地、没有腹地”，国家的优势在于其人民。

“生产力可以通过市场上的机器、软件和其他技术来购买。但更重要且更难培养的，是构建新时代技术的好奇心，以及鼓励年轻学生将技术应用于解决我们不断变化的问题。”