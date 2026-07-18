兰博基尼 Temerario 评测：一个鲁莽的决定，但你绝不会后悔

THE STEERING COLUMN

如同昔日的兰博基尼，Temerario 的命名源自一头西班牙斗牛。但插电式混合动力技术是否会削弱其斗志？

这款车的引擎盖宛如一座工业雕塑，其下的 V8 发动机若隐若现。 图片：BIG FISH PUBLISHING

我没有一辆兰博基尼 Temerario 的唯一原因，是没人愿意用它来换我的一个肾。

不过话说回来，要承受这辆车的威力，我可能确实需要保全我的五脏六腑。它拥有 920 匹马力的狂野动力，能在 2.7 秒内将你推至时速 100 公里；其最高时速理论上能让你在一小时多一点的时间里，从这里抵达吉隆坡。

这些数据来自一辆双座、中置引擎的插电式混合动力车，它取代了 Huracan，成为兰博基尼的入门级超级跑车。

一台全新的 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机驱动后轮，其转速可高达每分钟 10,000 转，并由前部的两台电动机和位于发动机与变速箱之间的一台电动机辅助，实现四轮驱动。位于中央通道的 3.8 千瓦时电池，能让它在 Citta（城市）模式下近乎无声地行驶数公里，不过兰博基尼并未透露确切的续航里程。

与昔日的兰博基尼一样，Temerario 的名字也源自一头西班牙斗牛。这头牛在 1875 年参加战斗，且风格显然十分鲁莽，而“temerario”一词翻译过来正是此意。

然而，一辆兰博基尼的首要任务是让你驻足惊叹，即便米洛的维纳斯女神亲自长出手臂向你挥手，你的目光也仍会先投向 Temerario。

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它的姿态低趴得令人难以置信，极具攻击性。引擎盖宛如一座工业雕塑，其下的 V8 发动机若隐若现，你甚至能看到过热的空气从其表面蒸腾而起，形成阵阵热浪。

遍布车身的通风口和板条吸入空气，让整辆车感觉就像一个渴望氧气的生命体。排气管喷出的热气高得足以在一秒内吹干路过幼儿的头发，同时也为宽大的后扩散器留出了空间，后者能让这辆车在高速行驶时稳如泰山。

不出所料，激烈驾驶这辆兰博基尼的感觉，就像被一位 WWE 冠军抓住衣领猛烈摇晃——既惊心动魄，又刺激无比。其加速之猛烈，仿佛是冲着你个人而来。即便还车许久，现在回想起来，我仍会肾上腺素飙升。

当然，我开过动力更强的电动汽车，但没有一辆能比得上 Temerario 的原始激情。它如地狱恶魔般在街道上咆哮，每一次换挡都带来一次冲击，提醒你正在驾驭的是何等猛兽。

可通过方向盘上的旋钮选择车辆的主要驾驶模式，分别为 Citta（城市）、Strada（街道）、Sport（运动）和 Corsa（赛道）。 图片：BIG FISH PUBLISHING

得益于插电式混动系统与咆哮的 V8 发动机之间的相互作用，驾驶体验也具有极高的可调性。可通过方向盘上的旋钮选择 Citta（城市）、Strada（街道）、Sport（运动）和 Corsa（赛道）等主要模式，并搭配不同的能量设置，以实现性能最大化、为电池充电或让发动机保持休眠状态。

操控它需要同样迅捷的反应，但这辆兰博基尼从不与你对抗。相反，它会与你协同过弯，即便入弯速度快到超出你的胆量。然而，真正的惊喜在于，Temerario 作为日常座驾是如此轻松惬意。

它感觉像卡丁车一样贴地，但行驶质感绝不会颠到让你牙齿松动，而且视野也出奇地好。驾驶舱并不觉得局促，不过后备箱小得可怜；但无论如何，这类车主通常会备有其他车辆用于机场接送。方便的是，车头抬升功能可避免前唇在减速带和停车场坡道上受损。

为了邻居的清静，它可以纯电模式悄然行驶，但 Temerario 本质上是个嗜油如命的“酒鬼”。插电混动技术的核心在于性能，而非效率，同时也是为了满足那些对纯内燃机不甚友好的市场的排放法规。但这也确实意味着你可以理直气壮地停在电动汽车充电位上。

驾驶舱不显局促，但后备箱极小。 图片：BIG FISH PUBLISHING

不过，当我看到价格时还是不禁龇牙咧嘴：单车售价 152.8 万新元，这还没算上选装配置的费用。请注意，我痛苦的表情并非因为这个数字太高，而是因为我翻遍了所有沙发坐垫也凑不出这笔钱。

实话说，没有哪辆车值这么多钱，但这并非一辆寻常的汽车。Temerario 超越了金属、玻璃和车轮的范畴。它是一座散发着情感的移动雕塑。当你靠近它时，心跳就会加速，更不用说驾驶它了。

最重要的是，如果你有这个财力，它就物有所值，只因它能让你感到自己如此鲜活。哪怕你少了一个肾。

兰博基尼 Temerario