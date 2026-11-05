该企业集团的执行主席及最年轻的领导者在《商业时报》近期的研讨会上，探讨YTL的继承与传承课题。

YTL执行主席Francis Yeoh与YTL酒店策略与转型副总裁Yeoh Pei Xien，摄于10月28日的《BTLuxe Edit – Future:Legacy》研讨会。 摄影：CAROLINE CHIA

[新加坡] 打破常规思维、任命有能力的下一代领导者、通过共享信托维护家族团结，以及坚守核心价值观——这就是YTL Corporation的继承与传承规划。

作为马来西亚跨国企业集团的执行主席，以及YTL创始人Yeoh Tiong Lay七个子女中的长子，Francis Yeoh表示：“我期望整个集团能打破常规，在科技领域保持领先。”

他是在上周三（10月28日）举行的《BTLuxe Edit – Future:Legacy》研讨会上，与他的侄女、YTL酒店策略与转型副总裁Yeoh Pei Xien进行炉边谈话时，发表上述言论。

在此次与Schroders Wealth Management合作举办的活动上，他表示，作为一个以建筑业起家的集团，他们必须时刻预见未来的发展。他反问道：“科技会否突然出现，让我们措手不及，然后将我们淘汰？”

因此，这个曾生活在“旧世界”的集团，必须让自己“沉浸”于数字世界中。

如今，除了建筑、水泥、交通和酒店业务外，其庞大的业务版图还包括水务与污水处理服务、电信、数据中心和数字银行业务。

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通过旗下在马来西亚交易所上市的子公司YTL Power，YTL与美国科技巨头Nvidia Corp建立了战略合伙业务，将在马来西亚开发一个价值100亿林吉特（约30亿新元）并由绿色能源驱动的人工智能基础设施项目。

去年，该集团还推出了马来西亚首个本土大语言模型，专注于发展主权人工智能能力。

当研讨会主持人、《商业时报》（The Business Times）副新闻编辑 Anita Gabriel 问及他那让他得以在过去收购价格诱人资产的逆风投资偏好是否有所改变时，年长的 Yeoh 斩钉截铁地回答：“没有。”

“我们始终着眼于扩张。我们的策略非常简单：非常枯燥但极其可靠的增长模式，从而获得非周期性盈利。即使在冠病疫情期间，当一切都停滞时，我们的净现金流仍有30亿林吉特。因此，我们拥有大量不受限制的现金国库，数额达数百亿。”

正是这种保守的策略，使公司能够继续保持选择性和耐心，并赢得“能够惠及子孙后代、盈利丰厚的优质交易”。

事实上，YTL近期任命第三代领导人担任其父母的候补董事，这一举动向市场发出了一个信号：他们已准备好接手重任。

他表示：“年轻一代有很多项目在手。都是非常激动人心的项目，而且在人工智能等领域的进展非常迅速。他们的效率要高得多。”

话虽如此，他们每个人都必须“凭借实力来胜任”各自的职位。

Yeoh Pei Xien在她这一代27位关系亲密的堂表兄弟姐妹中年纪最小，也是最晚加入YTL的。她表示，集团对未来采取的是“家庭至上”的方针。

然而，尽管YTL欢迎家族成员加入，但许多人（包括她自己）的职业生涯都是从其他地方开始的。

在谈到自己担任管理顾问的经历时，她说道：“我父亲告诉我：‘去花别人的钱犯错’。”这对她来说是一条很好的成长路径，因为她得以在“ikan bilis”（即底层）的职位上见识更多。

“在家族企业里，即使你从底层做起，仅凭你的身份，人们对待你的方式就会有所不同。”

现年25岁的Yeoh Pei Xien是Francis Yeoh最小的弟弟Mark Yeoh的独生女。Mark Yeoh是YTL Corp、YTL Power以及集团旗下酒店与度假村部门的执行董事。

当被问及在如此庞大的大家族中，是否“蛋糕够不够分”时，年长的 Yeoh 表示，与东南亚其他企业集团相比，YTL约1000亿林吉特的市值“微不足道”。

“我们不算是一家非常大的公司，但我们的不同之处在于，我们成功说服了所有兄弟姐妹签署一份基督教信托。这意味着我们将个人在上市公司持有的股份全部交予该信托。”

作为受托人，他们是财富源于股息的管理者，所以“每个人都在所有子公司里非常努力地工作，以宣布派发股息”，个人意气也不会从中作梗。

“我们这一代人之所以能共同合作，是因为我们的财富永远地交织在一起。不过，信托中设有一个‘退出’条款。如果你不愿意，可以选择退出，但你不能进行任何负面干预或挑战该信托。”

“我们设立了许多‘护栏’，以确保整个家族在扩张业务时，仍能齐心协力。”

他的侄女表示，由于家族信托和共同目标的理念自小就已在她这一代人心中根深蒂固，因此他们之间没有竞争意识。

虽然两代人之间可能存在意见分歧，但这都不是问题。因为年轻一代的Yeohs被教导要尊敬长辈，并且双方都能理解彼此的立场。

然而，在堂表兄弟姐妹之间，情况则有所不同，“因为有太多的‘陈年旧事’”，她打趣说，比如在迪斯尼乐园“谁坐在过山车的前排”。

“但归根结底，我们的出发点是，每个人都对公司业务怀有最大的善意。我们从小被教导，这不是我们的公司，而是一个我们有幸能够领导的公司。”

从这个角度出发，加上每个人在公司内都有自己的部门或影响力范围，他们可能今天还在争论不休，第二天就互相发送有趣的视频了。

在谈到那些“喜欢给我发信息、取笑我、也鼓励我”的堂表兄弟姐妹时，她说：“我们之间的关系就是这样。”

除了家族财富，她更希望将祖父坚韧、谦逊和勤奋的价值观传承给下一代。

“我从小听着那些艰辛的故事长大，而我的侄子侄女们将没有机会亲耳听到这些。正是这种奋斗精神让我们保持谦卑，确保我们努力工作。这也是我们需要确保告诉下一代的事情，这样他们才能以同样的方式对待这份事业。”

《BTLuxe Edit – Future:Legacy》研讨会由Schroders Wealth Management呈献，合作伙伴包括OpenTable、Sotheby’s和Risis