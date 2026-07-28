连氏基金会投资390万新元，支持三家社会服务组织成立创新联盟

TAKING HEART

Allkin、Care Corner和飞跃社区服务将设立专属创新团队

（前排左起：）Allkin总裁Fareez Fahmy、Care Corner总裁Christian Chao，以及飞跃社区服务总裁Arthur Ling。与他们同在的还有社会及家庭发展部高级政务部长Goh Pei Ming和连氏基金会项目总监Luo Ren。 照片：CARE CORNER SINGAPORE

【新加坡】Allkin Singapore、Care Corner Singapore和飞跃社区服务 (Fei Yue Community Services) 于周二（7月28日）启动了“创新联盟”，该项目由连氏基金会 (Lien Foundation) 在三年内投资390万新元支持。

这项由业界主导的合作旨在帮助社会服务组织 (Social Service Agencies, 简称SSA) 建立创新能力。该联盟由三个专属创新团队组成，每个团队分设在一家社会服务组织内部。

约310万新元将用于人力资源，剩余资金将用于支持创新过程——包括工具原型设计、用户研究、领导力研讨会和外部咨询。

连氏基金会项目总监Luo Ren表示：“大部分资金将用于为创新团队招聘经验丰富的人才——例如软件工程、设计和产品管理——这些是大多数社会服务组织目前内部所不具备的能力。”

Allkin和飞跃社区服务将各获得两个招聘名额的支持，而Care Corner将招聘三人。最终，Allkin和飞跃社区服务的团队将各有三名成员；Care Corner则有四名。

她补充道：“为了鼓励长期可持续性，每家社会服务组织从一开始就自费承担一个名额的费用。随着连氏基金会的出资额度逐步减少，到第三年，这个数字将增加到两个。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

各方指出，这些团队将与社工专业人士共同开发解决方案，同时在各自的社会服务组织内部营造鼓励实验与协作的文化。

尽管这三家社会服务组织将合作开展联合项目以应对共同挑战，但它们仍将发展各自的创新能力——这些解决方案可以在联盟内部共享。

Care Corner总裁Christian Chao指出：“在任何情况下，检验标准都是相同的：项目必须解决一个共同的挑战，让不止一个机构受益，并且能够规模化推广。”

Allkin总裁Fareez Fahmy表示，设计思维将帮助社会服务组织在开发解决方案之前更好地了解客户的需求。

他补充道：“技术开发使我们能够构建易于使用、可扩展的工具来满足这些需求，而产品管理则确保这些解决方案能被（持续）优化，以交付有意义的成果，并与组织目标保持一致。”

与此同时，飞跃社区服务总裁Arthur Ling表示，人工智能和数字创新有助于“增强专业实践，提高运营效率，并实现更个性化的干预”。

合作新模式

在启动仪式上，担任主宾的社会及家庭发展部高级政务部长Goh Pei Ming表示：“通过共同创新而非各自为战，该联盟可以识别共同的服务缺口，共同开发实用的解决方案，并在各机构的联合护理网络中推广。”

在这一新的合伙业务模式下，这些共为新加坡15.4万名客户提供服务的社会服务组织，可以减少重复工作和成本，同时专注于共同的优先事项，服务更多的人。

Chao表示：“我们的目标不是建立三个更强大的组织，而是帮助我们所服务的社区建立一个更强大的行业。”

“在短期内，这意味着为共同的问题提供联合解决方案——让客户的求助过程更顺畅，利用数据进行更具预防性的规划，并解放我们从业人员的时间，让他们专注于最重要的事情：与所服务对象建立关系。”

各方强调，越来越有必要超越传统服务界限，转向更具区域协调性的护理服务模式，这需要更高水平的协作与创新。

Luo表示：“大多数资金都用于提供服务，而人员编制则受制于严格的预算要求……但这往往没有留下太多空间去关注现有服务之外未被满足的需求，或是在内部建立适应变化的能力。”

客户往往同时面临多重挑战——从慢性健康问题、心理健康困扰到财务不稳定。

Chao说：“这些不是可以交由不同机构处理的独立问题——它们是相互关联的一个整体现实。然而，家庭却常常不得不在不同的服务提供者之间像接力赛一样奔波，每次交接时都要重复他们的故事。”

Fareez补充道：“这种护理模式使机构能够优化利用资源、专业知识和能力，这不仅加强了运营的可持续性，也让从业人员能够更专注于护理中以人为本的方面，例如建立关系和提供以人为本的支持。”

该联盟的长期目标是建立持久的能力，尤其是在资金周期结束后。

联合项目

至今，已确定了两个联合旗舰项目。

第一个项目是一个综合的个案接收和分流解决方案，它能让从业人员全面、实时地查看每个客户在不同机构的档案和历史数据，从而使他们能够更迅速、更有效地作出反应。

Ling说：“（这个）解决方案旨在通过建立一个更协调的评估、转介和服务匹配方法，来简化这一过程。”

第二个项目涉及区域数据分析，创新联盟将建立跨机构的标准化数据结构，以便在区域范围内了解客户及其需求。

他补充道：“区域数据分析可以帮助发现那些从单一机构角度可能看不到的未满足需求、服务缺口和新兴趋势，从而为客户和社区实现更积极主动的规划和更协调的应对。”

Ling表示，飞跃社区服务对解决运营痛点、为客户提供更协调的护理，以及加强预防性和上游干预措施特别感兴趣。

这三家机构表示，他们希望创新联盟能引发一场全行业的运动，促使其他社会服务组织也参与到类似的协作努力中。

Chao补充道：“我希望随着时间的推移，这些（设计和技术）能力中的一部分能成为日常主流资金支持的常规项目，因为我们可以证明，支持这类能力具有重要作用。”

Luo指出，虽然公共资金通常在既定参数内运作，但测试解决复杂问题的方法所需的资源必须来自其他地方。

她说：“慈善事业可以在此发挥作用，让组织能够进行实验和承担风险。在本项目中，就是为社会服务组织建立内部文化和专业知识，以培养敏捷性并应对不断变化的需求。”

这三家社会服务组织于Care Corner举办的“2026年学习节与创意马拉松”活动的第二天，在新加坡YWCA签署了一份谅解备忘录。