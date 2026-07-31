林氏家族基金会提供12万6000新元补助金，支持51名残障艺术家

TAKING HEART

这笔资金是“Kiat Lim-Shaping Hearts”奖项下，一项为期五年、总额100万新元承诺的一部分。

【新加坡】11岁的 Miyana Cara Lim 被诊断患有注意力缺陷多动障碍和阅读障碍，因此很难在课堂上集中注意力，并且会变得过度活跃。

但当她投入到绘画和制作粘土人偶时，她就能保持专注，并且能够坐得更久。

她的母亲 Corrine Lim 从小就让她接触各种活动，并发现了她对艺术的热爱。Cara 从涂鸦开始，后来转向粘土艺术和绘画。

这位崭露头角的艺术家的艺术之旅至今硕果累累。她今年在巴黎举办了首次个展，并参加了北京的一场展览；她还将参加即将在新加坡举行的国庆美展。

在星期四（7月30日），Cara 赢得了她的第一个奖项——由林氏家族基金会（LFF）支持的“Kiat Lim-Shaping Hearts”‘闪亮’奖。她获得了5000新元的奖金，将用于支付艺术课程的费用。

在新加坡富丽敦酒店举行的颁奖典礼上，展出了她的油彩和粘土混合媒介作品，描绘了日落时分的游乐场，以及一幅描绘池塘中青蛙的丙烯画。

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除了她之外，另有50名残障艺术家在2026年度的“Kiat Lim-Shaping Hearts”颁奖典礼上获得致敬。典礼共颁发了12万6000新元的补助金，分为“闪亮奖”、“鼓励奖”和“新苗奖”三个类别。

为残障艺术家提供平台

10名“闪亮奖”得主每人获得5000新元。该奖项旨在表彰已达到高水平艺术造诣、并希望进一步发展其专业实践的艺术家。

35名“鼓励奖”得主每人获得2000新元，他们将艺术作为沟通和自我表达的方式；六名七岁以下的“新苗奖”得主每人获得1000新元，这笔资金将用于以艺术为基础的早期干预，以培养他们的生活和社交技能。

Kiat Lim 是新加坡商人和慈善家 Peter Lim 的儿子，他是林氏家族基金会的负责人，也是“Shaping Hearts”艺术计划的赞助人。“Shaping Hearts”是由东北社区发展理事会 (东北社理会) 组织的一项具包容性的艺术计划，旨在通过艺术赋予残障人士力量。

他说：“（艺术材料）都是消耗品……铅笔、颜料、油画颜料、纸张、画布。你需要不断地购买这些东西。此外，课程费用也非常昂贵。”

“这笔经济援助有助于支付这些用于支持艺术家的持续性开销。”

今年是“Kiat Lim-Shaping Hearts”奖项第二年颁发。该奖项于2025年首次设立，承诺在五年内投入100万新元。

Kiat Lim 补充说，通过这项合作，其家族基金会希望为残障艺术家提供一个展示作品的平台，让他们获得更多机会，并在未来可能为他们开辟一条“另类的职业道路”。

作为与“点亮人生”计划 (Brightening Lives initiative) 新合作的一部分，10名“闪亮奖”得主的作品将在2027年滨海湾新加坡倒数活动中展出。该计划旨在通过大型公共艺术装置来提高人们对社会问题的认识。

星期五颁奖典礼的主宾、副总理 Gan Kim Yong 表示：“我们希望这将是又一个有意义的举措，帮助我们的艺术家被更广泛的社区看到、赞扬和欣赏。”

东北区市长兼文化、社区及青年部政务部长 Baey Yam Keng 补充道：“我们希望将新加坡建设成一个具包容性的社会。”

“我们收到的热烈反响令人鼓舞，这不仅来自合作伙伴，也来自前来参观展览、购买作品的公众……这些都是我们为残障艺术家创建这个平台所亲眼见证的实实在在的成果。”

Kiat Lim 表示，林氏家族基金会希望看到其支持的艺术家在个人和专业层面都能有所成长。

韩国流行音乐组合“少女时代”前成员 Jessica Jung 也出席了颁奖典礼，为艺术家们加油打气。

林氏家族基金会的慈善事业

自2009年以来，由 Peter Lim 及其子 Kiat 领导的林氏家族基金会已承诺投入超过6000万新元，用于支持教育、体育、艺术和环保事业。

价值1000万新元的“国家公园局-Peter Lim奖学金”旨在支持贫困青年投身于园林绿化、园艺、生态学、兽医学和动物护理等领域。

于2010年启动的“新加坡奥林匹克基金会-Peter Lim奖学金”旨在支持有潜力的年轻运动员，帮助他们支付训练、比赛、设备以及与教育相关的费用。

林氏家族基金会总共承诺投入2000万新元，直至2030年。迄今为止，已在55个体育项目中颁发了超过5200份奖学金。