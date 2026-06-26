Franck Muller的无限创意

FACE TIME

设计总监Jean-Loup Glenat阐述该品牌近期新款腕表背后的创意理念、挑战与精湛工艺

Jean-Loup Glenat表示，Curvex CX Silhouette是他今年最钟爱的时计之一。 图片来源：FRANCK MULLER

【然托】乍看之下，Franck Muller最新的三款腕表——Vanguard Aero Revolution 3 Skeleton、Cintree Curvex Gatsby和Curvex CX Silhouette——似乎毫无共同之处。

然而，今年四月，当我们在瑞士然托的品牌高级钟表世界发布会（World Presentation of Haute Horlogerie）上与Franck Muller设计总监Jean-Loup Glenat交谈时，他揭示了这三款腕表的共同主线：一个有足够自信同时追求多种创意理念的品牌。

Glenat表示，Vanguard Aero Revolution 3 Skeleton是“一款充满建筑感的腕表，在机芯与表壳之间取得了精妙的平衡”。 图片来源：FRANCK MULLER

Vanguard Aero Revolution 3 Skeleton

Vanguard Aero Revolution 3 Skeleton围绕该品牌著名的三轴陀飞轮（一项于2004年推出的全球首创复杂功能）打造，是三款腕表中技术上最具雄心的一款。

该腕表提供精钢、玫瑰金或黑化钛金属版本，每个版本全球限量仅八枚。它将这项复杂功能置于一个43.4 x 52.1毫米的酒桶形表壳中，从四个侧面均清晰可见。

这是Franck Muller的首次尝试：经过精简的机芯直接安装在表背上，而非表壳中层。设计团队从一个非传统的角度来构思这款时计。

Glenat分享道：“我们要求工程师不要改造现有的东西，而是从零开始，并尽可能少地使用材料。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

其成果是一个分层的三维结构，其中双发条盒位于机芯下层，使得三轴陀飞轮能够在其上方占据显要位置。

他说道：“这是一款充满建筑感的腕表，在机芯与表壳之间取得了精妙的平衡。”

Vanguard Aero Revolution 3 Skeleton采用酒桶形表壳，四个侧面均为开放式设计。 图片来源：FRANCK MULLER

然而，实现这一愿景也带来了独特的挑战。由于陀飞轮的高度超出了Vanguard表壳，设计师在蓝宝石水晶表背上集成了一个穹顶结构，以便在不增加腕表整体厚度的情况下容纳它。

这一解决方案也从一个全新的视角展示了这一复杂功能：“最初的限制反而成为了一种优势，并演变成一个独特的设计特点。”

该机芯拥有长达10天的动力储存，研发耗时两年，且其打磨过程要求极高，因为其中一些部件由钛金属制成，而这种材料以极难抛光而闻名。

三轴陀飞轮由三个同心框架组成，分别以一分钟、八分钟和一小时为周期围绕不同轴心旋转，以抵消地心引力在多个方位上造成的影响。

Cintree Curvex Gatsby腕表采用全新的装饰艺术风格字体，重现了“咆哮的二十年代”的风采。 图片来源：FRANCK MULLER

Cintree Curvex Gatsby

Cintree Curvex Gatsby女士腕表通过一种全新的装饰艺术（Art Deco）风格字体，重新诠释了Franck Muller标志性的超大数字时标。

该腕表借鉴了“咆哮的二十年代”的魅力与精致，将复古元素与29 x 39毫米Cintree Curvex表壳的优雅曲线相结合。

这些数字时标并非独立镶贴，而是由一整块黄铜板激光切割而成，形成一个精致的整体框架，该框架贴合表盘以及酒桶形表壳的微小弧度。

实现这种效果比看起来更具挑战性。

Glenat回忆道：“在最初的技术图纸中，数字时标显得过于粗重，所以我们重新设计，使其更加优雅和富有女性气息，同时保留了生产和组装所需的刚性。”

这款自动上链腕表将富有图形感的数字时标与饰有压印扭索纹的表盘相结合，表盘上呈现太阳放射纹图案，并涂覆了25层漆。

该系列提供六种表盘颜色——粉色、红色、黑色、绿松石色、白色和蓝色，并有玫瑰金和精钢表款可供选择，表壳可选择镶钻或不镶钻版本。

从大自然中汲取灵感的Curvex CX Silhouette腕表将岩石中的纹理描绘成流动的镶钻图案。 图片来源：FRANCK MULLER

Curvex CX Silhouette

Curvex CX Silhouette的起源可追溯至Franck Muller的2025蛇年腕表，该腕表的不对称Curvex CX表壳仿佛被盘绕于内的灵蛇轻柔地塑造而成。

这款时计的设计太过引人入胜，不应仅作为一次性作品，这促使团队对其理念进行更深入的探索。

Glenat阐述道：“那款表壳具有非常有机的美学语言，所以我们开始从大自然本身寻找灵感。”

灵感最终来自于岩石和木材内部的纹理——这些自然图案经过数百万年形成，在材料被剖开时才得以显现。

这些流动线条在黑色漆面表盘上得到了呼应，抛光金属和镶钻的沟槽在表盘表面蜿蜒而过。

Glenat透露，团队历经约50次设计迭代，才在动感与优雅之间找到了完美的平衡。为增强有机的视觉效果，每条曲线上镶嵌的钻石大小都渐次变化。

他说道：“这并非一款典型的Franck Muller腕表，但或许这正是我今年最爱它的原因之一。”

这款尺寸为27 x 32.15毫米、彰显个性的女士时计提供精钢和玫瑰金表款，表壳可选择镶钻或不镶钻版本。