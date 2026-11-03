奢侈品重心东移，Alpha世代即将登场：BTLuxe Edit

奢侈品行业资深人士 Ravi Thakran 与趋势预测机构 WGSN 的 Jien Goh 在《商业时报》近期举办的奢侈品峰会上表示，亚洲盈利最丰厚的阶段才刚刚开始。

Diafa 集团首席执行官 Ravi Thakran（左）与主持人、施罗德财富管理（Schroders Wealth Management）亚洲财富咨询主管 Alvin Chiam 在 BTLuxe Edit 研讨会上。 摄影：CAROLINE CHIA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 全球奢侈品市场的重心已经转移。长期以来被誉为“世界工厂”的亚洲，如今已成为奢侈品最大的消费市场之一。

全球奢侈品酒店投资平台 Diafa 的集团首席执行官 Ravi Thakran 表示：“许多人认为奢侈品市场仍以西方为主。事实并非如此。奢侈品市场的重心早已东移。”

Thakran 表示，随着亚洲转型成为全球奢侈品牌的领先创造者，该地区正进入迄今为止最激动人心的阶段。

这一市场转变是10月28日举行的 BTLuxe Edit——“未来：传承”研讨会 开场小组讨论的核心议题。行业巨头们齐聚一堂，旨在致敬经典传承与行业新秀，并共同擘画高端零售和酒店业的商业未来。

曾在奢侈品巨头 LVMH 集团工作二十年的 Thakran 指出，在20世纪80年代和90年代，亚洲市场在大多数西方奢侈品牌的业务中占比不到10%。

他说：“品牌属于西方，但我们负责生产。”他观察到，如今仅中国市场就为许多奢侈品企业贡献了至少四分之一的收入。

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展望未来，Thakran 认为该地区盈利最丰厚的阶段才刚刚开始。

Thakran 对主持人、本次研讨会的主讲赞助商施罗德财富管理亚洲财富咨询主管 Alvin Chiam 说道：“过去30年，最好的酒店品牌都来自亚洲，无论是半岛（Peninsula）、瑰丽（Rosewood）、文华东方（Mandarin Oriental）、六善（Six Senses）还是安缦（Aman）。它们都诞生于此，并走向世界，征服了全球市场。”

Thakran 说：“我们自己的航空公司（新加坡航空）是世界上最好的航空公司……阿联酋航空（Emirates）、卡塔尔航空（Qatar）、国泰航空（Cathay）等也都是世界上最好的航空公司。”他认为这些航空公司遥遥领先于西方航司品牌。

他说：“我坚信，到2030年代末，市场重心将完全转移……我们正在成为品牌的创造者。”

在回答 Chiam 关于亚洲品牌如何在没有欧洲品牌数百年历史传承的情况下展开竞争的问题时，Thakran 表示，亚洲文化“拥有足够的底蕴——比西方任何文化都更深厚、更悠久”。

他认为，即使当代亚洲品牌没有西方品牌那样的历史传承，这种传承也可以通过时间来建立。

“一些（亚洲）品牌没有历史传承，但189年前的爱马仕（Hermes）也是如此。其创始人只是一个有想法、有精湛工艺和坚定信念的人——仅此而已。”

例如，韩国眼镜品牌 Gentle Monster（Thakran 在担任 L Catterton Asia 董事长兼管理合伙人时曾投资该品牌）也同样以强烈的探索和发现精神为核心。

他说：“你几乎感觉不到 Gentle Monster 是在卖眼镜。我认为它就像189年前的爱马仕。一个真正有信念去做与众不同的事、并应该走向世界的品牌。”

体验式奢侈品

随着市场的成熟，资本正日益从有形商品流向体验。

Thakran 说：“产品本身已经变得更具体验性，尤其是像 Gentle Monster 这样的品牌。逛店本身就是一种体验，而购买产品只是整个体验的一部分。”

十年前，他就已在社交媒体的推动下发现了这一转变，并预计随着人工智能（Artificial Intelligence）提升效率，这种向体验的转变将会加速，可能会让人们多出30%至40%的空闲时间。

他说：“你将用什么来填充这些时间？答案就是体验经济。”

这种向体验式奢侈品的转型，与行业下一个关键消费群体的商业期望不谋而合。

在小组讨论之后，趋势预测咨询公司 WGSN 的副总监 Jien Goh 概述了奢侈品的未来为何取决于 Alpha 世代（Generation Alpha），即2010年至2025年间出生的群体。

Goh 解释说，Alpha 世代的特点是“环境富裕”（ambient affluence），他们从小就接触奢侈品。这造就了他们的“加速成熟”（accelerated sophistication），即在拥有实际购买力之前就培养出了高雅的品味。

WGSN 副总监 Jien Goh 阐述了奢侈品的未来为何取决于 Alpha 世代。 PHOTO: CAROLINE CHIA

与此同时，他们在各种全球危机交织的时代中成长，这使得这个高度互联的世代感到焦虑、迷茫和孤独。

对这些未来的消费者而言，奢侈品的意义正在脱离物质占有。

Goh 说：“现在一切都关乎体验，以及体验如何为下一代带来情感联系、意义，甚至是现实逃离感。”

她向观众提问：“如果奢侈品无处不在，人人都能轻易获得，你又该如何让它重拾意义？”

她建议，为了吸引这一消费群体，品牌必须为 Alpha 世代提供想象的空间，并给予他们值得憧憬的东西。

Goh 引用了 Matthieu Blazy 的香奈儿（Chanel）2026年春夏首秀作为例子，该秀利用星空宇宙的布景来激发人们的好奇心。

她说：“他的目的不仅仅是将其视为一场视觉盛宴，而是真正希望在香奈儿的世界里重塑奇迹、好奇心和想象力。”

品牌还必须将这些年轻消费者视为积极的参与者，给予他们可以塑造的东西。

Goh 说：“归根结底，奢侈品必须为下一代提供值得他们关注和在乎的东西。”

此次研讨会达成的共识非常明确：奢侈品行业的下个五十年将由亚洲创造、沉浸式及价值驱动的体验来定义。

当被问及对未来50年的展望时，Thakran 坚称，尽管科技将不断进步，但人的元素将始终至关重要。

他总结道：“五十年后，爱将战胜技术。”

BTLuxe Edit——“未来：传承”研讨会由施罗德财富管理呈献，合作伙伴包括 OpenTable、苏富比（Sotheby’s）和 RISIS。