Maybank通过“善心市场”活动向3000名受益者提供逾59万新元援助

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每名受益者获得100新元的购物积分，用于选购心仪的日常必需品

周六的活动由(从左至右) Maybank新加坡总裁Alvin Lee、律政部长Edwin Tong以及东南区市长Dinesh Vasu Dash共同启动。 图片来源：MAYBANK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Maybank通过其今年的旗舰社区活动“善心市场”，向3000名受益者提供了超过59万新元的援助。

该活动于周六（9月5日）在新加坡博览中心举行，每名受益者获得100新元的购物积分，用于选购心仪的食品杂货和日常必需品。

约1300名Maybank员工担任社区之友和私人导购，帮助受益者寻找、比较商品并打包所购物品。

该银行在一份新闻稿中宣布，受益者人数从去年的1690人增至今年的规模，增幅超过75%。去年是Maybank首次举办该活动。

新闻稿中写道：“‘善心市场’活动展示了企业合作伙伴如何能为这项工作投入资源和人力，同时让受益者能够自主选择他们所需要的物品。”

该活动也建立在该银行与东南社区发展理事会 (东南社理会) 的合伙业务基础之上。

周六的活动由律政部长Edwin Tong、东南区市长Dinesh Vasu Dash以及Maybank新加坡总裁Alvin Lee共同启动。

Lee表示，希望能够“加强志愿服务精神，并为我们所服务的社区创造持久的积极影响”。