马自达6e Fastback测评：先别急着买特斯拉Model 3

THE STEERING COLUMN

这款中日合作的结晶，让马自达6e同时拥有了意料之中的优点与缺点。

[新加坡] 在我看来，有两点让马自达6e成为一辆真正的电动汽车。首先，我可以在家中通过手机应用（app）轻松地预冷车内空间，享受一份惬意。其次，它有一个前备厢——一个容量达72升、非常实用的前备厢。

真正的问题是，这款线条流畅的溜背车是否也是一辆纯粹的马自达。之所以有此一问，是因为它并非由日本团队独立打造。在华丽的背光人造格栅和优美的车身之下，是来自中国汽车公司长安（Changan）的平台，该公司在本地也销售深蓝（Deepal）和阿维塔（Avatr）等品牌。

在其他地方，你会发现马自达的“近亲”车型——深蓝S07和SL03，但马自达6e并不仅仅是换了个外壳。相反，它在一定程度上达到了马自达的高标准。其转向响应迅速，反应敏捷；底盘调校均衡，让它在弯道中能如舞蹈般穿梭自如。

但它的车身较重，在节奏加快时，减震器有时难以保持车身稳定，因此最终缺乏了人们所期待的马自达特有的那种流畅感。如果将6e视为一辆主打舒适与精致的座驾，你或许会更欣赏它。

悬挂系统在紧致与柔软之间取得了巧妙的平衡，加速过程平顺而非突兀。驾驶这辆车会让你心率放缓，但这是一种令人愉悦的放松感。

显然，马自达6e有许多硬件是根据马自达的规格定制的，包括悬挂臂和转向节，但与长安的合作并非坏主意。从销量上看，这家中国国有巨头的规模是马自达的两倍以上。

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然而，车身之下的内在构造远不如其外观本身迷人。马自达6e在2026年世界汽车大奖评选中荣获“世界年度设计车”大奖，所以如果你也认为它外形惊艳，那么你的看法与众人一致。

其内饰也非常有马自达的风格，座舱的观感和触感都像是由一位兼具品味与财力的设计师打造的。请注意，我们试驾车上的棕褐色Nappa真皮和菱格纹绒面革内饰是价值6000新元的选装件。我大概会愿意花这笔钱，因为标配的黑色人造革内饰会让整个氛围显得有些单调。

数字化体验方面，这辆马自达则最具中国特色。它的触摸屏尺寸大、亮度高、显示锐利且响应迅速，但在许多方面却令人困惑，与马自达一贯的用户友好标准相去甚远。

例如，你必须按下标记为“Normal”（标准）的虚拟按钮才能将空调设为节能（eco）模式，而点击“Eco”（节能）按钮才能将其设为标准模式。天知道那个标着“Int panor”的按钮是什么意思，但你会好奇，既然触摸屏对角线尺寸足有14.6英寸，为什么不干脆把全称显示出来。

在后排，赋予这辆车上镜颜值的溜背式车顶线条，却也压缩了头部空间。同时，狭窄如信箱投递口的后挡风玻璃也影响了后方视野。

不过，后备厢的表现要好得多。它提供465升的容积，可以轻松装下大件物品，尤其是当你利用其溜背式车身结构时，可以获得比传统三厢轿车更大的装载高度。

续航和充电性能也颇具竞争力。78千瓦时（kWh）的电池组官方宣称可提供560公里的续航里程。在最快充电速度下，电量从10%充至80%仅需24分钟。

这些数据使马自达6e足以与智己IM 5、比亚迪海豹（BYD Seal）、随处可见的特斯拉Model 3以及即将发布的现代Ioniq 6改款车型等电动轿车一较高下。

考虑到日本汽车制造商在电动化转型上的步伐相对缓慢，马自达的新款电动汽车能够与这些竞争对手同场竞技，这本身就是一项成就。与中国企业合作是明智之举：长安的平台为这款车奠定了信誉基础，而马自达的精髓则使其充满魅力。

马自达Mazda6e Fastback GT

电机功率/扭矩 258马力/290牛·米 电池类型/净容量 磷酸铁锂/78千瓦时 充电时间/类型 8小时（11千瓦交流慢充），24分钟从10%充至80%（194千瓦直流快充） 续航里程 560公里 0-100公里/小时加速 7.3秒 最高时速 175公里/小时 能耗 16.1千瓦时/100公里 代理商 创世纪马自达 (Trans Eurokars Mazda) 价格 235,888新元（含拥车证） 上市时间 现已发售