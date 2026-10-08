认识这位即将在泰国首次亮相的7岁赛车手，甚至可以与他同场竞技
一项“抵达即赛”套餐让任何人，无论年龄大小，都能体验真实赛事的魅力。
- 七岁的Shane New已经拥有在克兰芝前KF1赛道一年的赛车比赛经验。 图片：FLEX NEW
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】如果你曾安坐家中观看F1赛事，并心想：“我能开得更好”，那么现在有一个机会来证明自己。与此同时，你还能证明自己是否和一个七岁孩子一样优秀。
卡丁车手Shane New至少要到2037年才 đủ年龄考取新加坡驾照，但他将在今年11月参加The Racer Tour，在泰国驾驶全尺寸赛车，完成他的首场比赛。
这是一个为任何经验水平的业余爱好者举办的赛车周末，活动提供赛车、赛道和教练指导。首届活动将于11月6日至8日在曼谷的泰国赛车场 (Thailand Circuit Motorsport Complex) 举行。
Shane已在克兰芝的前KF1赛道拥有一年的比赛经验，显然天生就是赛车的料。
他曾被另一位车手撞翻卡丁车，但他说自己并未感到害怕。他将在泰国驾驶的赛车正在进行改装，以便他能够到踏板，但他甚至还没坐进去过，更别提试驾了。
“我不会紧张的，”他告诉《商业时报》。
另一方面，他的父亲Flex承认自己感到些许焦虑症，但表示为这位小赛车手感到“无比自豪”。唯一反对让Shane坐进赛车的是Flex的母亲。
Shane是被与他同名的Shane Ang发掘的。Shane Ang是一位赛车手，他与赛车好手Gladys Lam和Aiden Chong共同创办了The Racer Tour。这三位都是国际赛车手，并且经常被问及如何入门赛车。
“很多人问我们：‘我也想比赛！’或者‘我怎样才能像你一样赛车？’”Chong说。“我们希望创造一个机会，让人们能够体验我们热爱的这项运动。
“我们知道赛车运动非常昂贵，所以我们想为人们创造一种性价比高且优质的体验，让他们感受一下当一个周末赛车手是什么感觉。”
于是，这个价值3000新元的泰国“抵达即赛”套餐应运而生。“可以把它想象成一个旅行团，但不同的是，你们不是去观光，而是去赛车，”同时也是汽车门户网站Motorist撰稿人的Chong说道。
活动在距离曼谷以西约一小时车程的赛车场举行，组织方会包下整个场地，供12名车手共享六辆赛车。这些赛车是丰田Vios轿车，听起来可能有些令人失望，但当你了解到它们都经过了拆空、安装防滚架和赛车悬挂的改装后，便会另眼相看。
约130马力的动力不会对法拉利构成太大威胁，但这类赛车是赛车手职业阶梯上的重要一环，因为需要平顺的操控和高超的技巧才能跑出最快圈速。活动也提供自动挡版本，所以不会操作离合器也不是借口。
该套餐包含两天内约五小时的赛道时间，足以满足任何想体验真实赛车的人的渴望。
这个周末活动的高潮是一场短途挑战赛 (Sprint Challenge)，赛后还有完整的颁奖典礼，让参与者体验普通赛道日活动所没有的轮对轮激烈竞争。
费用还包括燃油、轮胎、机械师、教练指导和车载视频，但不包括机票或酒店。套餐内包含赛车服，但你需要自备头盔——摩托车头盔即可。
Chong认为，如果算上更换轮胎和刹车的成本，参加这个活动比在赛道日激烈驾驶自己的车更便宜。不过，如果发生撞车事故，The Racer Tour的费用可能会很高。若是因自身过错导致撞车，你将需要承担最高8000新元的赔偿责任。
这笔费用可能令人心痛，但它确实为经济损失设定了上限。毕竟，如果你开自己的车去雪邦赛道跑圈，保险公司通常是不承保的。从情感上来说，撞坏一辆不属于自己的车也比撞坏自己的车要好受些。
尽管如此，要避免撞墙和那笔潜在的巨额账单，就需要教练的指导了。你将能从三位创始人和两位泰国专业车手那里获得建议，他们都曾赢得比赛或获得冠军头衔。
Chong曾与Ang一同赢得2023年艰苦的10小时东南亚超级耐力赛，目前是泰国PT Maxnitron系列赛Siam Group N组别的冠军争夺者。他表示，对新手来说，最难的是学会冷静驾驶，因为过度驾驶反而会让你变慢。
对年幼的Shane来说，冷静似乎不是问题。当被问及如果没能登上最高领奖台会有何感受时，他以一名赛车手应有的成熟心态回答：“我不会真的感到失望。我会一直尝试，直到我获胜为止。”
归根结底，Chong对这项活动的期望很简单。“我们当然希望每个人都会迷上赛车，并渴望获得更多体验。但更深层次的是，我们的最终目标是让参与者实现他们的梦想，让他们感觉自己在一个周末里真正成为了一名赛车手。”
换句话说，没必要把所有乐趣都留给专业人士，或者七岁的孩子们。
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