奔驰 GLE 400 e Coupe 测评：为何这款奔驰终究值五十万？
GLE 400 e 4Matic Coupe 集多种车型于一身，包括一辆“兼职”电动车。它究竟是完美融合，还是顾此失彼？
- GLE 400 e Coupe 是一款配备四轮驱动的越野车、一辆豪华轿车，也是一辆插电式混合动力电动汽车。 照片：BIG FISH PUBLISHING
本文由AI辅助翻译
【新加坡】奔驰 GLE 400 e Coupe 融合了太多不同的类型，堪称汽车界的“科学怪人”，即便让 Mary Shelley 本人来担任其产品总监，恐怕也莫过于此。
这款车的全名——Mercedes-Benz GLE 400 e 4Matic Coupe AMG Line——看起来有点像猫在键盘上踩过一串乱码，但解读这38个字符后，便能领会到它试图涵盖的多种车型定位。
它是一款配备四轮驱动的越野车、一辆豪华轿车，也是一辆插电式混合动力电动汽车（PHEV）。当然，它也是一辆具有运动风格的轿跑车，主要体现在宽大的前后裙板、巨大的22英寸轮毂以及车尾门上雅致的扰流板。
作为一辆插电混动车，它是一辆“兼职”电动车，纯电续航里程可达100公里，之后由一台两升涡轮增压发动机接管，以应对长途行驶。在电池耗尽前，我实际行驶了80多公里。但我想说，如果您希望在城市里享受未来感的纯电驾驶，每次能维持两天，同时又想偶尔能一路驰骋到马六甲打场高尔夫，那么 GLE 400 e Coupe 或许适合您。
对于一款含拥车证起售价高达51万2888新元的汽车来说，GLE 400 e Coupe 集多种车型于一身的特性是人们最起码的期待。但值得注意的是，奔驰已经推出了改款车型，这使得当前这款车处于“昨日黄花”的尴尬境地。
尽管如此，如果您和所有对您购车决策有发言权的人无法达成一致，这辆车或许能解决问题。首先，它拥有运动型多用途车（SUV）的离地间隙和驾驶坐姿，并具备一定的粗犷风格，例如其金属侧踏板，可以帮助身材较矮的乘客轻松上车。
它甚至可以通过空气悬挂升高底盘，以通过崎岖地形。不过说实话，若开着它去挑战比停车场坡道更复杂路况，您得对车身刮痕和底盘擦伤毫不在意才行。
这款奔驰也是一辆可靠的家用车。尽管车顶线条向后缓缓收窄，后排空间却出人意料地能容纳三名高个子乘客，并且还贴心地配备了四个空调出风口。
后备箱容积为510升，相当可观，但地板下方没有储物空间（插电混动系统的电池位于此处）。溜背造型也限制了装载高度，不便于放置山地自行车等大件物品。您可以放倒后排座椅，将空间扩展至1645升，但若追求SUV的真正实用性，还是得买一辆纯正的SUV。
时尚的低矮车顶线条也意味着进入车内时需要低头，并且有时车外视野会受限。好在360度全景影像的显示效果清晰锐利。
这款奔驰真正让我始料未及的是其运动化的驾驶体验。对于这么一辆高大的车来说，它能以相当快的速度过弯，且车身侧倾很小。轮胎紧抓柏油路面，就像吝啬鬼紧握百元大钞一样。
虽然转向回馈信息量不大，但比当今主流的电动汽车要多。总而言之，您可以用它激情攻弯，所获得的乐趣远超一辆基于SUV底盘打造的汽车理应提供的水平。
然而，这是有代价的。车辆在低速行驶时，路感过于颠簸，近乎“惩罚性”。有时您会分不清，到底是空气悬挂和主动式减震器想把您颠醒，还是它们在尽力应对这辆车2.7吨的整备质量。
这很可惜，因为在其他方面，GLE 400 e Coupe 如同一间移动的绅士俱乐部般精致。在纯电模式下，它几乎悄无声息地滑行；即便您唤醒发动机以获得最大推力，那声文雅的轰鸣也恰到好处且距离遥远。
除此之外，其内饰兼具老款奔驰的坚实感、雅致的氛围灯、易于操作的控制系统，以及按现今标准来看依然出色的双12.3英寸显示屏。
总而言之，GLE 400 e Coupe 并未精通任何单一任务，但它能满足您可能拥有的任何汽车“心痒”：从豪华轿车到SUV，再到运动型轿跑车，甚至包括您或许自己都未曾意识到的那份驾驶电动车的渴望。
科学怪人最终超越了其各个组成部分的总和，这款车也是如此。
Mercedes-Benz GLE 400 e 4Matic Coupe AMG Line 发动机 1,999 cc, 涡轮增压直列四缸 发动机功率 252 hp at 5,800 rpm 发动机扭矩 400 Nm at 2,000 to 3,200 rpm 电动机 156 hp/440 Nm 系统总功率 381 hp 系统总扭矩 650 Nm 变速箱 九速自动 0-100公里/小时加速 6.1秒 最高时速 210公里/小时 燃油效率 3.9升/100公里 纯电续航 100公里 代理商 Cycle & Carriage Singapore 价格 512,888新元（含拥车证） 上市情况 现已发售
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