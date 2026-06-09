赴墨西哥观赏世界杯？贩毒集团反而不是最大的担忧

尽管存在基础设施欠佳、组织上出现小状况等诸多问题，但这都不应成为你前去观赛的阻碍

在墨西哥城，民众正尝试创造最大规模“墨西哥人浪”的吉尼斯世界纪录，这也是国际足联世界杯赛前活动的一部分。 照片：路透社

[墨西哥城] 如果你计划在墨西哥最具标志性的广场上，于一个微风习习的夏夜，喝着冰啤酒观看足球比赛，那么你可能得重新考虑一下了。

确切地说，是喝啤酒的部分。

政府不希望球迷在墨西哥城宪法广场（Zocalo）设立的官方世界杯球迷嘉年华（World Cup Fan Fest）上饮酒。当局将其归咎于国际足联（Fifa）的规定，但这个解释不太站得住脚。

科罗娜（Corona）和百威（Budweiser）啤酒的酿造商安海斯-布希英博集团（Anheuser-Busch InBev）是世界杯最大的赞助商之一，而国际足联通常会遵从其合作伙伴的商业意愿。在本次世界杯的另外两个墨西哥主办城市瓜达拉哈拉和蒙特雷，球迷嘉年华上也会销售含酒精的啤酒。

更合理的解释是，政府担心在首都中心地带，将足球、酒精和大规模公众集会混合在一起可能会引发骚乱，他们不希望这样的画面被传播到全世界。

无论理由为何，对于前往墨西哥观看这场全球最大体育盛事的球迷来说，这只是一个小小的失望。未来还会有其他问题，包括不尽理想的基础设施和组织上的小插曲。但我不会把墨西哥将主办的13场比赛所面临的最大疑问——安全问题，列在首位。

是的，墨西哥是一个暴力问题严重的国家，在瓜达拉哈拉体育场附近发现的贩毒集团秘密坟墓着实令人不安。

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无论理由为何，对于前往墨西哥观看这场全球最大体育盛事的球迷来说，这只是一个小小的失望。未来还会有其他问题，包括不尽理想的基础设施和组织上的小插曲。但我不会把墨西哥将主办的13场比赛所面临的最大疑问——安全问题，列在首位。

是的，墨西哥是一个暴力问题严重的国家，在瓜达拉哈拉体育场附近发现的贩毒集团秘密坟墓着实令人不安。

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我最近到访这座城市时，地标建筑和灯柱上贴满的寻人启事，痛苦地提醒着人们，在这座时尚而充满活力的哈利斯科州首府之下隐藏着什么。这场困扰该国的悲剧不容小觑，游客应时刻警惕任何大都市区都存在的风险，包括扒手。

与此同时，联邦政府已经准备了一项雄心勃勃的计划，将近10万名安保人员部署到比赛举办城市。当地专业媒体CrashOut最近报道称，贩毒集团已指示其成员在赛事期间不要以游客、球队或国际足联官员为目标。

如果你在未来几周前往墨西哥，你可能会遇到一些更普通的烦恼。其中最主要的是交通和后勤问题，这本就是日常的噩梦，随着数十万游客的到来，情况可能会变得更糟。

尽管有八年的准备时间，墨西哥城的机场仍像一个未完工的项目，其周边地区以拥堵而臭名昭著。机场出租车运营商与电召载客应用程序之间的纠纷，有时会导致优步（Uber）车辆被国民警卫队扣押。

在蒙特雷，地铁6号线的建设已导致交通堵塞数周。这还不算那些试图从政府获得让步的团体可能发起的骚乱和抗议，就像我们最近在墨西哥城看到的教师工会那样。

交通出行可能是本届墨西哥世界杯最大的短板，所以请给自己留出足够的时间前往体育场——最好在开球前三到四个小时出发。在墨西哥城，可以依靠“停车换乘”（Park & Ride）巴士系统前往以前被称为阿兹台克（Azteca）的体育场。

雨季及其可能带来的洪水，以及价格欺诈，是需要留意的额外因素。美国大使馆也提醒游客注意购买足够保险的重要性。要警惕门票欺诈，虽然墨西哥城体育场将实行无现金化，但请随时准备一些比索现金——相信我，这在紧急情况下会有帮助。

尽管世界杯具有全球吸引力，但总统 Claudia Sheinbaum 领导的左翼政府从未完全拥抱世界杯的热情。该赛事被视为一项精英活动，在与美国总统 Donald Trump 的白宫关系高度紧张的时刻，它分散了资源和注意力。

Sheinbaum 和市长 Clara Brugada 都不会出席周四（6月11日）晚的开幕式；该市甚至没有宣布公共假期，以便让上班族观看墨西哥队的首场比赛。官方这种冷淡的态度或许可以解释为什么一些基础设施项目无法按时完工，以及一些活动规模会被缩减。

「我认为这不会留下什么持久的遗产，」该国顶尖体育评论员之一 Alberto Lati 告诉我。「考虑到这13场比赛的规模，我认为问题不大。但本可以做得更好，是的。」

然而，这一切都不应阻止你前来观赛。相反，如果你想体验一场围绕这项美丽运动的真正庆典，墨西哥是无与伦比的选择。你来到这个世界第六大旅游目的国，是为了感受它的激情、乐趣和热情好客，而不是为了体验北欧式的交通系统。

即使你没能买到那些贵得离谱的门票，与当地球迷和来自世界各地的支持者一起观看一场激动人心的世界杯比赛，也总是令人难忘的经历。主办城市和私人投资者还策划了文化活动来丰富足球体验，这也让墨西哥最热门的美食文化之一备受瞩目。

墨西哥在揭幕战中对阵南非的比赛将有超过10亿人观看，这将在几个小时内将世界的目光从这个国家的种种问题上移开，聚焦于其人民、绿茵场以及这场全球性的狂欢。彭博社