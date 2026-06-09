MS音乐学院为残障人士提供音乐领域的另类就业途径

InteGr8项目将他们对音乐表演的热情与职业培训相结合

【新加坡】35岁的智力障碍者John Chan与23岁的自闭症谱系障碍者Jonathan Tan，都梦想着能在世界各地的舞台上表演。

到目前为止，这两位音乐家已经有机会实现梦想——虽然不是环游世界，但已在新加坡和马来西亚登台演出。

作为由社会企业Music Solutions创办的包容性音乐学校MS音乐学院的学生，他们已受邀在学校、各项活动和公开演出中进行有偿表演。

尽管两名学生都在其他行业有全职工作，但他们会根据自己工作时间的灵活性，每周到MS音乐学院上课。

作为InteGr8项目的一部分，学生们除了表演外，还会接受职业培训，学习音乐中更具技术性的方面，例如乐器维修。

Music Solutions副总监Lenny Mazlan说：“（它）弥补了培训方面的不足，促进了包容性就业，并获得了社区的支持。InteGr8项目让我们能够在看护者面对棘手的‘18岁后悬崖效应’问题时，发挥作用。”

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他解释说，这指的是残障人士（PWDs）一旦年满18岁并从特殊教育学校毕业后，他们所能获得的服务和支持就会骤然减少，而这一差距亟需得到解决。

“兴趣驱动”的动力

MS音乐学院的倡议为残障人士提供了超越传统行业（如餐饮、酒店和物流业）的另类就业机会和途径。

Mazlan说：“对许多残障人士而言，传统的求职路径未必能反映他们的长处、兴趣或偏好的工作方式。”

他说，曾有残障人士的家长向Music Solutions反映，他们的孩子并不完全喜欢自己的全职工作，而是想转而追求音乐。因此，InteGr8项目的想法应运而生——将残障人士对音乐表演的热情与职业培训相结合，让他们能够追求另类的职业道路。

Music Solutions于2024年10月获得由新加坡赛马博彩管理局 (赛马博彩局)和新加坡协助残障人自立局颁发的协立生活基金拨款。该学院于2025年9月正式开业。

MS音乐学院的学生受邀在学校、奠基仪式和咖啡馆等场合进行有偿表演。 摄影：LINDSAY WONG，《商业时报》

Mazlan指出，传统上，音乐行业并不被“普遍认为”是他们的一条典型职业道路。

“它通常被视为一个小众领域，主要是因为存在诸多障碍，如培训机会有限、包容性工作场所较少，以及人们普遍认为音乐领域的职位要么是高度表演性的，要么是技术要求极高的。”

相反，追求音乐是兴趣驱动的——残障人士主动找到MS音乐学院，学院则为他们寻找工作和提升技能的机会。

Mazlan补充道：“这些途径为个人创造了空间，让他们可以探索自己真正喜欢和天生倾向的事物。当工作与个人兴趣相符时……学习变得更有意义，动力也会油然而生。”

音乐的不同方面

InteGr8项目在职业培训方面提供三个方向——技术、创意和表演。学生在毕业前需完成基础模块、技术与表演模块、创意与表演模块以及职场融合模块。

尽管学生加入MS音乐学院通常是因为对表演感兴趣，但技术方向是获得就业最“合乎逻辑的途径”。

Mazlan说：“表演是一回事，但真正的‘铁饭碗’是技术方面。”

“就市场需求而言，技术方向为残障人士在音乐行业工作提供了最多的机会。就目前情况来看，即使是神经正常的表演者在这个行业也面临困难。”

在技术方向下，学生学习如何维修各种乐器——从钢琴、鼓到弦乐器，以及音响管理、设备安装和录音室技术（如声音编辑）。

他补充说，残障人士特别适合从事乐器维修工作，因为他们“非常专注”，并且能很好地遵循结构化的指令。尽管他们可能会使用工具来帮助调音或维修乐器，但完成这项工作仍需要人工干预。

MS音乐学院与City Music Singapore、Music Elements和Music Connoisseur Singapore建立了合伙业务，为学生提供直接的行业接触机会。学校也会委托他们进行乐器维修。

在完成长达150小时的培训后，MS音乐学院会与其合作伙伴沟通，并推荐合适的学员作为工作候选人。

Mazlan补充道：“表演方向的重要性在于让他们更好地了解乐器及其演奏方式。然后他们可以将这些知识与在学校的培训联系起来。”

创意方向是学生表达自我的另一个机会和途径。他们学习内容创作，如视频或歌曲制作，以及建立个人作品集，并获得在公开演出中表演的机会。

Mazlan指出，学生还能学到有助于独立生活的关键软技能，如沟通、情绪调节、自信和认识责任。

“随着越来越多的家庭、合作伙伴和组织认识到兴趣驱动和包容性培训模式的价值，对此类项目的需求持续增长。这表明我们迫切需要扩大我们的能力，无论是在招生人数方面，还是在我们能提供的机会范围方面。”