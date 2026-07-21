全国志愿服务与慈善中心“行善企业”运动迎十周年 481家企业于2026年获表彰

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该运动如今不再局限于企业捐赠，而是帮助企业通过其业务运营创造影响力

副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 表示，该计划的目标是在未来十年内，将“行善企业”的数量增加到5000家。 照片：全国志愿服务与慈善中心

【新加坡】全国志愿服务与慈善中心 (NVPC) 于2026年迎来了其“行善企业”运动的十周年，共有481家企业于周一（7月20日）因其对社会的贡献而获得表彰。

自“行善企业”表彰制度更新以来的三年里，获得类似嘉奖的公司总数已达到1046家。

自2024年以来，这些公司已贡献了近3.84亿新元的捐款，其中超过8500万新元为实物捐赠，并贡献了超过110万小时的志愿服务。

副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 作为主宾出席了在费尔蒙酒店 (Fairmont Singapore) 举行的全国志愿服务与慈善中心“行善企业”大会暨颁奖典礼。他表示：“在更新后的表彰制度推行三届之内就突破1000家公司的里程碑，这令人鼓舞。”

“（该计划的）目标是在未来十年内，将获得认可的‘行善企业’数量增加到5000家。”

在今年获得表彰的481家公司中，有63家被评为最高级别的“行善冠军”。该奖项旨在表彰那些能影响利益相关者，从而创造倍增效应的模范企业。

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在2026年所有获奖企业中，78%（即376家）是中小型企业。

创造影响力的十年

当“行善企业”运动于2016年启动时，其重点是鼓励企业通过捐赠、志愿服务和社区活动来回馈社会。

全国志愿服务与慈善中心总裁 Tony Soh 表示，此后，运动的范围已扩大到帮助企业通过其业务运营创造影响力。

他还强调，“企业宗旨行动联盟”是一个“重要的里程碑”。

该计划于2021年启动，是一个政商合作联盟，旨在为企业宗旨创建框架和蓝图。全国志愿服务与慈善中心随后于2023年利用此成果更新了“行善企业”表彰制度。

Soh 指出：“如今，公司在人文、社会、治理、环境和经济这五个影响领域接受更全面的评估，这反映了我们对企业如何能成为社会向善力量的更广泛理解。”

在过去十年中，对协作的日益重视使企业能够创造更大的影响力，这体现在诸如“蜂后计划”（由成熟企业指导小型企业）和结构化企业志愿服务计划“V计划”等举措中。

Soh 补充说，他希望公司能扮演“倍增者”的角色，将其商业伙伴、供应商和分销商聚集在一起，从而扩大其影响力。

他说：“‘行善企业’运动的第一个十年，重点在于建立意识，帮助企业认识到盈利与宗旨可以并行不悖。”

“展望未来十年，我们将专注于倍增影响力，通过号召更多组织加入该运动并进行协作，以实现更大的集体影响力。”

在社区中行善

今年的“行善冠军”之一是乐星亚 (Luxasia)，这是一家在亚太地区全渠道分销奢侈美容和生活服务产业群品牌的公司。

这家总部位于新加坡的公司为弱势女性赞助了化妆技能认证课程，支持“爱之行动”组织，在 Rainforest Wild Adventure 领养水獭，并为处境危险的女性、孤儿院和低收入社区提供财务支持。

例如，该公司与青少年女子住宿之家 Gladiolus Place 建立了持续的合伙业务。今年早些时候，该公司的慈善部门——乐星亚基金会 (Luxasia Foundation)——赞助了该住宿之家洗衣区的扩建工程。

总裁 Satyaki Banerjee 表示，在新加坡以外，乐星亚也与其运营所在市场的当地社区合作，以此回馈社会。

与此同时，以 The 1872 Clipper Tea Co 名义运营的 Nava 1872 公司，也从2024年获得的“行善企业-3心”认证，于今年升级为“行善冠军”。

总经理 Xanthe Ang 表示，公司借助与全国肾脏基金会和工艺教育学院的长期合伙业务，使其招聘实践更具包容性。

该公司在斯里兰卡设有一家制造工厂，并在当地同样实行包容性招聘。她补充说：“我们（创造）的影响力不仅限于本地，还延伸至我们的整个供应链。”

作为2025年获奖的“行善冠军”，美光 (Micron) 与新加坡人工智能 (AI Singapore) 和 Daughters of Tomorrow 等社区伙伴合作，专注于科学、技术、工程和数学 (STEM)、人工智能素养以及劳动力发展等领域的教育。

美光科技 (Micron Technology) 执行副总裁兼首席人事官、美光基金会 (Micron Foundation) 总裁 April Arnzen 表示：“虽然这些优先事项保持不变，但我们的方法已经从传统的慈善和志愿服务，演变为建立可持续能力和倍增影响力的战略性合伙业务。”

例如，其“AI桥梁”计划正在共同开发课程、培训社区教育工作者，并让美光员工成为新加坡人工智能认证的培训师，从而为社区培训人工智能技能。

该计划旨在到2026年底，惠及来自本地社会服务组织的5000名学习者。