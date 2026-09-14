OCBC与东北社理会推出温馨餐食计划 旨在提供便利、缓解生活压力

TAKING HEART

1000户低收入家庭将获得500新元的餐食积分，用于在食物储物柜领取餐食

该计划旨在一年内为低收入家庭提供16万5000份新鲜烹制、营养均衡的餐食。 照片：OCBC

[新加坡] 在淡滨尼一座建屋发展局 (建屋局) 组屋的楼下，43岁的居民 Zainul Arifin 正使用QR码打开一个电子储物柜，取出一份温热的便当。

Zainul Arifin 从事自由职业，是三个孩子的父亲。对他而言，准备三餐通常非常耗时。他发现，这些食物储物柜对他和家人来说都很方便。

他说：“这非常方便，我们就不需要自己做饭了。”

丰富的餐食选择也让他印象深刻。Zainul 一家在工作日的午餐和晚餐通常吃糙米饭，搭配一份蔬菜和肉。而从储物柜订餐时，他和家人可以选择多种餐食，从仁当鸡、奶油烤鸡意面到素食蘑菇酱汁豆腐饭，应有尽有。

他说：“很高兴现在已经有这么多样的菜式选择。希望以后能更频繁地提供一些比较受欢迎的餐点。”

“东北关怀，温情暖食”计划于8月21日正式启动，社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli（左一）、交通部兼文化、社区及青年部政务部长及东北区市长 Baey Yam Keng（右一）以及OCBC集团品牌与传播部主管 Koh Ching Ching（红衣者）出席了启动仪式。 照片：OCBC

Zainul 是“东北关怀，温情暖食”计划的受惠者之一。该计划将惠及淡滨尼、榜鹅和白沙—樟宜镇1000户低收入家庭的3000多名居民，他们将获得积分，从住家附近的食物储物柜兑换温热餐食。

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这项计划由OCBC和东北社区发展理事会 (东北社理会) 联合主办，并获得社会及家庭发展部 (MSF) 的支持。参与家庭将通过手机应用程序获得500新元的餐食积分。该计划旨在一年内提供16万5000份新鲜烹制、营养均衡的餐食。

受惠家庭是从社会及家庭发展部旗下的“ComLink+”计划和社区关怀计划下的长期援助计划中选出的。他们将从9月起陆续获得积分，并可在淡滨尼、榜鹅和白沙—樟宜镇的建屋发展局租赁组屋楼下或附近约30个食物储物柜使用这些积分。

OCBC表示，该计划是与东北社理会和社会及家庭发展部讨论后制定的。他们发现，一些家庭因看护责任、不规律的工作时间和其他有时限的事务，难以定时准备餐食。该行补充说，有孩子的家庭也能从中受益，因为当父母或监护人外出工作时，孩子可以自己领取餐食。

“东北关怀，温情暖食”计划于8月21日正式启动，启动嘉宾包括社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli、交通部兼文化、社区及青年部政务部长及东北区市长 Baey Yam Keng，以及OCBC集团品牌与传播部主管 Koh Ching Ching。Masagos 和 Baey 同时也是淡滨尼集选区基层组织的顾问。

意义不止于食物

居民可在午餐时段（中午12点至下午3点）和晚餐时段（下午5点至晚上8点）通过手机应用扫描QR码，从储物柜取餐。“ComLink+”计划的家庭导师将协助受惠者学习如何使用应用程序订餐和取餐。其他公众也可以3新元及以下的价格购买这些餐食，先到先得。

OCBC表示，这些餐食均有清真认证，营养均衡，并能满足不同口味。菜单将根据受惠者的反馈定期轮换和更新。储物柜在常规取餐时段内也能为便当保温。

OCBC表示，这些餐食均有清真认证，营养均衡，并能满足不同口味。 照片：ILYAS SALIM, BT

Zainul 说：“我们在启动仪式上试吃了（这些食物）。味道很不错，每份餐食的分量也刚好够一个人吃。餐食种类也很丰富，有意面等适合儿童的，也有适合成人的。”

对他而言，这些食物储物柜的主要价值在于便利性，而非节省开销。他指出，通常为全家准备一顿家常饭的成本约为10新元，不算是一笔大数目，但准备过程往往很耗时。

他说：“我们打算在忙于处理日常事务，或者忙着照顾孩子和办杂事的时候使用（这些积分）。”

尽管如此，他仍对“东北关怀，温情暖食”计划带来的帮助表示感谢。“（这）肯定能帮助我们节省预算，因为每当我们兑换餐食时，就不需要再花钱买食物了。”

为保证食品质量和安全，供应商将在每天的兑换时段结束后回收未领取的餐食。OCBC表示，为尽量减少食物浪费，供应商将根据兑换率调整库存。东北社理会将直接与供应商合作，负责储物柜管理和餐食发放。

Masagos 表示，这项计划的意义不仅仅是提供食物。“有时候，一顿温热的饭菜不仅仅是食物。作为一名家长，如今也当了祖父，我深知围坐餐桌的时刻能让家人凝聚在一起。正是这些简单而日常的瞬间，一旦失去，我们会无比怀念。”

加强支援生态系统

东北社理会将与供应商合作，监督该计划的参与率和兑换率，并与OCBC和社会及家庭发展部共享建议，以便在可能的情况下，寻找机会加强或扩大计划的覆盖范围。

Baey 说：“（社会及家庭发展部）也正在与盛港的社会服务中心合作，将这项计划带给当地居民，以便整个东北区的家庭都能获得这项支持。”

Masagos 表示，“东北关怀，温情暖食”计划将对受惠家庭通过社会及家庭发展部的“ComLink+”和“Comcare”计划所获得的经济和社会援助形成补充。

在此计划之前，OCBC已推出“Families100”计划。该计划也是与社会及家庭发展部合作的项目，为“ComLink”家庭提供长期、有针对性的支持。OCBC的“Families100”计划于2023年启动。

Baey 说：“（‘东北关怀，温情暖食’计划）是针对居民需求的直接回应。我们希望能减轻他们的日常压力，并加强社区为低收入家庭提供的支援生态系统。”