OCBC与东北社理会推出温馨餐食计划 旨在提供便利、缓解生活压力
1000户低收入家庭将获得500新元的餐食积分，用于在食物储物柜领取餐食
- 该计划旨在一年内为低收入家庭提供16万5000份新鲜烹制、营养均衡的餐食。 照片：OCBC
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 在淡滨尼一座建屋发展局 (建屋局) 组屋的楼下，43岁的居民 Zainul Arifin 正使用QR码打开一个电子储物柜，取出一份温热的便当。
Zainul Arifin 从事自由职业，是三个孩子的父亲。对他而言，准备三餐通常非常耗时。他发现，这些食物储物柜对他和家人来说都很方便。
他说：“这非常方便，我们就不需要自己做饭了。”
丰富的餐食选择也让他印象深刻。Zainul 一家在工作日的午餐和晚餐通常吃糙米饭，搭配一份蔬菜和肉。而从储物柜订餐时，他和家人可以选择多种餐食，从仁当鸡、奶油烤鸡意面到素食蘑菇酱汁豆腐饭，应有尽有。
他说：“很高兴现在已经有这么多样的菜式选择。希望以后能更频繁地提供一些比较受欢迎的餐点。”
Zainul 是“东北关怀，温情暖食”计划的受惠者之一。该计划将惠及淡滨尼、榜鹅和白沙—樟宜镇1000户低收入家庭的3000多名居民，他们将获得积分，从住家附近的食物储物柜兑换温热餐食。
这项计划由OCBC和东北社区发展理事会 (东北社理会) 联合主办，并获得社会及家庭发展部 (MSF) 的支持。参与家庭将通过手机应用程序获得500新元的餐食积分。该计划旨在一年内提供16万5000份新鲜烹制、营养均衡的餐食。
受惠家庭是从社会及家庭发展部旗下的“ComLink+”计划和社区关怀计划下的长期援助计划中选出的。他们将从9月起陆续获得积分，并可在淡滨尼、榜鹅和白沙—樟宜镇的建屋发展局租赁组屋楼下或附近约30个食物储物柜使用这些积分。
OCBC表示，该计划是与东北社理会和社会及家庭发展部讨论后制定的。他们发现，一些家庭因看护责任、不规律的工作时间和其他有时限的事务，难以定时准备餐食。该行补充说，有孩子的家庭也能从中受益，因为当父母或监护人外出工作时，孩子可以自己领取餐食。
“东北关怀，温情暖食”计划于8月21日正式启动，启动嘉宾包括社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli、交通部兼文化、社区及青年部政务部长及东北区市长 Baey Yam Keng，以及OCBC集团品牌与传播部主管 Koh Ching Ching。Masagos 和 Baey 同时也是淡滨尼集选区基层组织的顾问。
意义不止于食物
居民可在午餐时段（中午12点至下午3点）和晚餐时段（下午5点至晚上8点）通过手机应用扫描QR码，从储物柜取餐。“ComLink+”计划的家庭导师将协助受惠者学习如何使用应用程序订餐和取餐。其他公众也可以3新元及以下的价格购买这些餐食，先到先得。
OCBC表示，这些餐食均有清真认证，营养均衡，并能满足不同口味。菜单将根据受惠者的反馈定期轮换和更新。储物柜在常规取餐时段内也能为便当保温。
Zainul 说：“我们在启动仪式上试吃了（这些食物）。味道很不错，每份餐食的分量也刚好够一个人吃。餐食种类也很丰富，有意面等适合儿童的，也有适合成人的。”
对他而言，这些食物储物柜的主要价值在于便利性，而非节省开销。他指出，通常为全家准备一顿家常饭的成本约为10新元，不算是一笔大数目，但准备过程往往很耗时。
他说：“我们打算在忙于处理日常事务，或者忙着照顾孩子和办杂事的时候使用（这些积分）。”
尽管如此，他仍对“东北关怀，温情暖食”计划带来的帮助表示感谢。“（这）肯定能帮助我们节省预算，因为每当我们兑换餐食时，就不需要再花钱买食物了。”
为保证食品质量和安全，供应商将在每天的兑换时段结束后回收未领取的餐食。OCBC表示，为尽量减少食物浪费，供应商将根据兑换率调整库存。东北社理会将直接与供应商合作，负责储物柜管理和餐食发放。
Masagos 表示，这项计划的意义不仅仅是提供食物。“有时候，一顿温热的饭菜不仅仅是食物。作为一名家长，如今也当了祖父，我深知围坐餐桌的时刻能让家人凝聚在一起。正是这些简单而日常的瞬间，一旦失去，我们会无比怀念。”
加强支援生态系统
东北社理会将与供应商合作，监督该计划的参与率和兑换率，并与OCBC和社会及家庭发展部共享建议，以便在可能的情况下，寻找机会加强或扩大计划的覆盖范围。
Baey 说：“（社会及家庭发展部）也正在与盛港的社会服务中心合作，将这项计划带给当地居民，以便整个东北区的家庭都能获得这项支持。”
Masagos 表示，“东北关怀，温情暖食”计划将对受惠家庭通过社会及家庭发展部的“ComLink+”和“Comcare”计划所获得的经济和社会援助形成补充。
在此计划之前，OCBC已推出“Families100”计划。该计划也是与社会及家庭发展部合作的项目，为“ComLink”家庭提供长期、有针对性的支持。OCBC的“Families100”计划于2023年启动。
Baey 说：“（‘东北关怀，温情暖食’计划）是针对居民需求的直接回应。我们希望能减轻他们的日常压力，并加强社区为低收入家庭提供的支援生态系统。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
PSD reviewing paper that alleges civil servants disproportionately bought homes near unannounced MRT stations
CapitaLand Investment’s retrenchments: Mind the downsides of a profitable business laying off staff
In a business takeover, how can landlords in Singapore protect themselves?
How Asia’s next generation is rewriting legacy through entrepreneurship