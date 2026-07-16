《奥德赛》影评：诺兰呈现神祇、怪物与宏伟史诗

尽管在情感刻画上有所欠缺，但这部众星云集的古老史诗仍是视觉与技术上的一大胜利

诺兰在呈现以人为中心的故事时，也毫不吝惜地展现了宏大的场面。 照片：UIP

【新加坡】很少有电影能像《奥德赛》（The Odyssey）一样，甫一问世便承载着如此巨大的期望。这是 Christopher Nolan 自《奥本海默》（Oppenheimer，2023年）——该片赢得了包括最佳影片在内的七项奥斯卡奖——之后执导的首部故事片，也是他将西方文学最古老的经典之一改编为众星云集的夏季大片的尝试。

《奥德赛》是荷马创作于约公元前八或七世纪的一首长达12109行的史诗，流传了约2700年。据报道，Nolan 耗资2.5亿美元将其搬上银幕，不仅集结了星光熠熠的演员阵容，还全程使用 Imax 胶片摄影机进行拍摄。

因此，这部电影承诺了一些在当代好莱坞日益罕见的东西：一部宏大的制片厂巨制，其基础不是超级英雄或现有的娱乐IP，而是坚信古老神话、实景电影制作和巨幕体验仍能吸引大众观众。

忠实的改编

在编写剧本时，Nolan 参考了《奥德赛》的多个译本，最终的电影成品在忠实改编原著故事的基础上，又融入了现代元素，令人印象深刻。

特洛伊战争结束十年后，英雄 Odysseus（由 Matt Damon 饰演）仍未回到他的故乡伊萨卡。正是他提出的木马计让希腊人得以渗透并攻陷特洛伊城。

他的妻子 Penelope 女王（由 Anne Hathaway 饰演）面临着再婚的压力，以免王国群龙无首。他们的儿子 Telemachus（由 Tom Holland 饰演）从小听着 Odysseus 的战争事迹长大，但对父亲却知之甚少。

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三年来，Penelope 和 Telemachus 被迫接待一群不请自来的求婚者，他们都意图迎娶女王。

这些不守规矩的男人——以残忍的 Antinous（由 Robert Pattinson 饰演）为首——利用神圣的宾客款待法则，威胁 Telemachus，并虐待 Odysseus 年迈但忠诚的仆人 Eumaeus（由 John Leguizamo 饰演）。

绝望之中，Telemachus 秘密前往斯巴达，希望从另一位战争老兵 Menelaus 国王（由 Jon Bernthal 饰演）那里了解更多关于父亲的下落。Menelaus 是特洛伊的海伦（Helen of Troy，由 Lupita Nyong’o 饰演）的丈夫，也是 Agamemnon 国王（由 Benny Safdie 饰演）的兄弟，他们都是特洛伊冲突中的关键人物。

与此同时，Odysseus 一直与女神 Calypso（由 Charlize Theron 饰演）生活在一个岛上。因食用忘忧草而失忆的他，慢慢开始回忆起将他带到那里的史诗般的旅程——以及他必须完成的、与妻儿团聚的征途。

这种框架使得大部分故事以典型的 Nolan 风格，通过一系列策略性的闪回展开，直到情节赶上现在的时间线。

改编希腊神话的电影常常需要面对奇幻元素的问题。

是描绘那些为叙事增添色彩、混乱和变幻莫测的众神？还是像《特洛伊》（Troy，2004年）或《回归》（The Return，2024年）那样，为了追求写实风格而淡化超自然元素？

Odysseus 以勇气和过人的智谋面对世间的危险，但仍为自己才智所带来的道德代价而困扰。 照片：UIP

Nolan 的构想在很大程度上成功地兼顾了两者，呈现了一个以人为中心的故事，同时在宏大场面上也毫不吝啬。

Odysseus 旅途中的许多奇特而精彩的片段——包括与独眼巨人的遭遇和对冥界的造访——都以极具冲击力的现实主义手法拍摄。

除了只向 Odysseus 显身的 Athena（由 Zendaya 饰演）外，众神都未曾露面。然而，他们威严的存在感却通过雷鸣、风暴和自然界看似随意的暴虐得以体现。

一部现代电影

几乎每个场景都充满了规模感和物理重量感，这得益于 Nolan 众所周知的对实景特效的偏爱。

这种触感从与怪物的遭遇延伸到航海段落和战斗场面：船只在汹涌的海水中颠簸；身体在战斗中碰撞；而那些风景看起来不像是数码构建的背景，更像是角色必须奋力穿越的严酷环境。

但正如其当代的美国口音和直白的对话所暗示的，《奥德赛》也是一部毫不掩饰的现代电影。

Nolan 为故事赋予了一个心理学框架，旨在让这位古代英雄更容易被当代观众理解，或许也更容易接受。

通过用创伤后应激障碍（post-traumatic stress disorder）的现代语言来解读 Odysseus 和他的幸存同伴，影片在当今战争持续给士兵、家庭乃至整个社会留下创伤的时代，赋予了荷马史诗一种令人不安的当代共鸣。

他塑造的 Odysseus，与他镜头下的 Oppenheimer 不无相似之处，都以勇气和过人的智谋面对世间的危险，但仍为自己才智所带来的道德代价以及曾被视为必要的行动所产生的后果而困扰。

特洛伊战争造成的心理创伤由幸存者承担，特别是 Penelope 和 Helen，甚至也包括逝者，例如冲突的主要策划者 Agamemnon。

这种心理上的现代化处理并不总能产生同样有说服力的人性戏剧。

Nolan 在悬念的构建上仍然比在个人关系的微妙之处上更为得心应手。对话有时可能过于直白地进行阐述，而家庭剧的部分偶尔会显得有些刻板。

但《奥德赛》终究是一次电影制作的胜利。

它宏大、令人振奋，最重要的是，充满乐趣：这是一部由一位仍然对电影的实体设备和社群可能性充满热情的导演，以显而易见的信念创作出的作品。

Nolan 不仅仅是描绘了荷马笔下的怪物、战斗和风暴；他赋予了它们重量、危险以及激发真正敬畏的能力。

面对如此宏大的抱负、精湛的工艺和对电影艺术的信念，Nolan 那些为人熟知的瑕疵也变得无伤大雅，可以轻易原谅。