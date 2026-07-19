Pandan Initiative 旨在帮助成长期公司衡量并证明其社会影响力项目

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该计划专门面向成立八至三十年的公司

Pandan Initiative 首席执行官兼创始人 Lyn Sia Rosmarin 表示：“在决策层面，我们过去没有可靠的方法来衡量我们实际上做了多少善举。” 图片来源：PANDAN INITIATIVE

[新加坡] 非营利咨询平台 Pandan Initiative 旨在到2030年帮助50家公司制定长期社会影响力计划，并出具经过验证的影响力衡量报告。

首席执行官兼创始人 Lyn Sia Rosmarin 表示，该平台帮助公司衡量和证明其社会影响力，这与看待财务回报的方式类似。Pandan Initiative 为领导团队提供影响力方面的咨询服务和举办研讨会。

她说道：“在新加坡的体系中，从政府到慈善事业，从不缺乏善意。每个人都想做好事，但我发现的差距在于：在决策层面，我们过去没有可靠的方法来衡量我们实际上做了多少善举。”

Pandan Initiative 专门面向成立八至三十年的公司。

Rosmarin 指出：“我希望能帮助那些处于持续发展阶段的公司，或是已经步入成熟期且经营得当的公司。” “当一家公司发展到这个年限，它们已经度过了生存期，进入了成长期。”

她补充说，这些公司拥有制定和实施社会影响力计划的资源，但缺乏相关的指导和专业知识。

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提供指导

当 Rosmarin 初次与一家公司合作时，她会与创始人进行一次诊断性访谈，以了解他们希望产生什么样的影响。在制定社区计划之前，她会为他们举办大约三次关于影响力的研讨会。

由于新加坡没有标准化的绩效评估框架，Rosmarin 借鉴了国际框架——例如社会投资回报率 (SROI) 和互利经济学——这些框架可以根据每家公司的情况进行调整。最后，她会帮助公司撰写一份影响力报告。

作为曾在金融业工作超过10年的人士，Rosmarin 强调了数据和报告的重要性。她指出，拥有一份影响力衡量报告能让公司更具“信誉”，并可能有助于其扩张计划。

“影响力本身没有投资回报率 (ROI)。你做这件事纯粹是因为你想产生影响，我认为这正是许多企业持续感到恐惧的地方。这是一种成本……但它具有长期价值。它让你作为一家公司脱颖而出。”

她表示，这一点尤为重要，因为许多Z世代非常关心公司的诚信和声誉，并会被那些参与社会影响项目的公司所吸引。

Rosmarin 观察到，如今的企业担心陷入“影响力洗白”(impact washing)，即组织歪曲其行为所产生的积极社会和环境影响。影响力领域也存在一些令人困惑的专业术语，可能会被误用。

她说道：“解决‘影响力洗白’问题很重要，因为我们必须确保我们所做的任何工作都有某种验证过程。即使在做我自己的咨询工作时，我也会选择那些在海外被广泛使用的框架。”

Pandan Initiative 的实践案例

例如，在五个月的时间里，Rosmarin 与一家名为 Physio Down Under 的骨盆健康物理治疗诊所合作，制定了一项社区计划，帮助服务欠缺的女性群体——如外籍劳工和家庭帮佣——通过赞助或补贴模式获得治疗。

这家成立八年的公司目前正在寻求慈善合作伙伴，为没有保险的受益人提供补贴性的骨盆医疗保健。“作为规模参考，一个约10万新元的项目可以为大约70名女性提供全疗程的护理。”Pandan Initiative 表示。

在此案例中，该计划使用两种工具来衡量项目的影响。

一种是“患者福祉影响评分”，该评分追踪疼痛程度、身体机能、心理健康和劳动力参与情况。

另一种则使用社会投资回报率 (SROI) 方法，将项目活动与生产力恢复、医疗保健成本节约和生活质量改善等指标相对应。

根据 Pandan Initiative 的早期模型预测，Physio Down Under 项目的社会投资回报率 (SROI) 分数预计可达2到2.5倍。这表明，投入的投资成本所产生的社会价值是成本的两倍多。

目前，Pandan Initiative 将无偿为首批10家公司提供帮助，但 Rosmarin 表示，为了实现可持续运营，未来可能会开始向公司收取服务费。

她说道：“在新加坡，我们几乎每天都在做好事，但我觉得……公司可以做得更多，并将其提升到一个新的水平。”