专家小组：对企业而言，与人相关的问题和气候问题同样具有“财务重要性”

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专家小组成员表示，企业应与更多利益相关者合作，以解决不平等问题

【新加坡】专家小组成员在周三（9月2日）举行的 2026 年联合国全球契约新加坡网络（UNGCNS）峰会上表示，对企业而言，与人相关的问题和气候及自然相关的问题同样具有“财务重要性”。

新加坡国立大学（国大）案例洞察组兼社会包容项目负责人 Ng Kok Hoe 博士表示，企业可以为减少社会不平等和支持人们做得更多——不仅是基层社区，也包括组织内部及其供应链中的人员。

另一位小组成员，不平等与社会相关财务信息披露工作组（TISFD）执行董事 Simon Rawson 补充道：“ESG 中的‘S’完全关乎于人。”

他们是在一场由《商业时报》首席副编辑 Vivien Ang 主持，题为“以人为本：理解影响、依赖与不平等”的会议上发表上述言论的。

他指出：“我刚到新加坡几天，这里在气候变化和环境可持续性方面的思想深度和复杂程度令我震撼……但同时，我也惊讶地发现，关于人的问题的讨论却如此之少。”

TISFD 是一项由市场主导的倡议，旨在论证此类问题为何具有财务重要性，提出证据基础，并创建一个标准化框架，供公司和金融机构报告与人相关的影响、依赖、风险和机遇。

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超越薪资的考量

Ng 博士说，家庭收入不平等源于薪资不平等。虽然资本收入——例如股息或投资回报——在收入分配的顶端会产生影响，但对大多数人来说，其主要收入来源是薪资。

他强调，根据他的研究，在新加坡，约 3000 新元的生活工资是“合理”的。这一数字是基于一个育有两个孩子的双职工家庭的预算。然而，约有三分之一的在职家庭收入低于这一基准。

“薪资不仅影响家庭的经济保障。低薪资还在许多其他方面影响人们的生活：例如获得医疗、教育以及充分参与社会的机会。

“好的工作——有质量的工作——不仅包括体面和公平的收入，还包括对家人的社会保障、个人发展的机会，以及在工作场所和更广泛范围内参与决策的机会。”

与此同时，另一位小组成员、APP 集团 ESG 与合规主管 Sera Noviany 表示，除了追踪与人相关问题的数据外，了解人们的真实生活经历并建立信任也至关重要。

APP 集团是印尼纸浆和造纸工业以及一些林业公司的控股公司。它以三大支柱为指导：生产、森林和人。该公司的供应链遍布苏门答腊和加里曼丹，拥有数千名工人和承包商。

她说：“收入保障不仅取决于薪资，还受市场准入、季节性条件、生产力及家庭韧性等因素影响。在 APP，我们通过社会合规计划、人权尽职调查、利益相关者参与、无障碍驱动机制和社区赋权计划来解决这些问题。”

Ng 博士对此表示赞同，他认为倾听人们的真实生活经历——特别是关于不平等和贫困如何影响他们的生活——将“极大地丰富我们对任何社会中不平等问题的理解”。

作为财务风险的不平等问题

与此同时，Rawson 表示，企业很容易将社会问题与商业案例脱钩；社会问题和薪资往往被纯粹视为成本。然而，TISFD 旨在改变这种心态。

“该工作组的部分工作——主要由金融机构、投资者和大型资产所有者推动——正在表明，我们在单个企业层面最小化的成本，实际上由其他地方承担了。这就是我们所说的外部性。”

他指出，在发达经济体中，极端不平等加剧了社会两极分化，导致政治不稳定。这反过来又影响了商业和生产力。

Rawson 说：“对人的影响正开始变得具有财务重要性，短期内可能因为成本被外部化而隐藏起来。但它确实存在……投资者和金融机构正在向企业寻求有关生活工资等信息。”

其他与人相关的问题还包括特定产品对人的影响、供应链中的人权风险以及对外籍劳工的依赖。这些都对企业构成重大风险。

Rawson 表示，尽管衡量 ESG 中的“S”一直很困难，但这并非不可能。TISFD 目前正在制定一个框架，并正在征求商界的反馈。

专家小组成员补充说，企业除了政府之外，还应与更多利益相关者合作，以解决不平等问题。

在谈到企业时，Ng 博士说：“你们的天然盟友是社区——那些关心你们所在地区和社会长期福祉的倡导者。积极与社区互动符合你们的商业利益，因为社区最终会成为你们的消费者和员工。”

在本届第 18 届 UNGCNS 峰会上，讨论的其他关键议题还包括人工智能与可持续发展、自然依赖性以及气候适应。

UNGCNS 首席执行官 David Fogarty 表示，多年来，可持续发展已融入核心业务运营，而不再被视为一个独立的职能部门。

UNGCNS 于周三还宣布成立工作组和同伴学习小组，旨在让企业能够合作应对共同的行业挑战并相互学习。

他说：“这些举措反映了我们的成员告诉我们他们目前在实践中需要什么。”

UNGCNS 是一个注册慈善机构，通过倡导、能力建设、伙伴关系和集体行动平台，帮助企业将可持续发展融入其运营中。