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Polestar 5 评测：华丽迅猛，却缺少了重要一环

它是一款外形靓丽、性能强大的汽车，却让人费解。

    • Polestar 5 的单踏板驾驶模式非常平顺，乘客不会像仪表盘上的摆头狗那样前俯后仰。
    • Polestar 5 的单踏板驾驶模式非常平顺，乘客不会像仪表盘上的摆头狗那样前俯后仰。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Sat, Nov 14, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】想要入手一辆 Polestar 5 的理由：它舒适、迅猛，而且外形好看到令人难以置信。不买的理由呢？价格昂贵、实用性不足，而且……Polestar 5 究竟是什么？

    简单来说，Polestar 原本是一个赛车品牌，后被 Volvo 收购并转型为瑞典的电动汽车品牌。然而，它的车型编号却毫无规律。Polestar 3 是一款大型运动型多功能车（SUV），Polestar 4 是定位更低的流线型 SUV，而即将推出的 Polestar 7 是一款紧凑型 SUV，价格预计会比前两者都低。因此，这些数字并不能反映车辆的尺寸或价格。

    Polestar 5 则是一个例外，它是一款车身长度超过五米的时尚四门豪华旅行车（grand tourer），基于其专属的铝制架构打造。从纯粹的性能角度来看，它只有“强”和“更强”两种选择。

    它的面市也有些迟。Polestar 5 的前身是 2020 年的 Precept 概念车，量产版原定于 2024 年推出。但这个预定日期已经过去，这在快时尚化的电动汽车世界里至关重要，因为在这里，两年的时间就相当于好几个产品周期了。

    当 Precept 概念车首次亮相时，这款时尚的斯堪的纳维亚风格电动轿车看起来极具未来感，令人神往。但如今，汽车展厅里已经充满了各式各样的电动汽车，未来的赛道也变得相当拥挤。

    对 Polestar 来说幸运的是，Polestar 5 与概念车如出一辙，其外观设计经受住了时间的考验。它看起来不像是设计出来的，更像是雕刻出来的，拥有低矮平滑的车头和流畅延伸至宽大车尾的线条。即便它是由一整块纯冰雕刻而成，也不会比现在更酷了。

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    Polestar 5 在实用性方面表现不佳。车上没有手套箱，前排座椅之间的储物空间也很小。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    Polestar 5 也很好地隐藏了其 106 千瓦时（kilowatt-hour）的电池组，设法掩盖了电池通常会给轿车腹部带来的臃肿感。我试驾的 748 马力双电机版本（含拥车证售价 587,000 新元）和 Performance 高性能版本（884 马力，售价 627,000 新元）都使用同一个电池组。

    考虑到双电机版本在 3.9 秒内就能从零加速到时速 100 公里，很难看出 Performance 高性能版本的吸引力何在，毕竟它完成同样加速仅快了 0.7 秒。你又不能用节省下来的这点时间来准备给董事会的汇报。

    无论如何，虽然它速度极快，但双电机版本更令人印象深刻的是其敏捷性。

    Polestar 5 在转弯时的积极姿态，让它在行驶中感觉像一辆小得多的车。其 2462 公斤的重量绝非轻量级，但它似乎将大部分重量集中在后部，这使得它身手敏捷而非笨重。

    在紧急刹车时，制动系统需要提供更强的咬合力。而且，虽然它没有像其明显竞争对手保时捷 Taycan 那样提供同样水平的路感或沉稳姿态，但至少比任何高大的 SUV（无论是电动的还是燃油的）都更具驾驶乐趣。

    它的调校也偏向舒适性，不过坐在前排会更放松，因为后悬挂明显偏硬，后排的乘坐感也更颠簸。尽管如此，其单踏板驾驶模式（松开油门踏板，车辆会自行减速）非常平顺，乘客不会像仪表盘上的摆头狗那样前俯后仰。

    所有四个主要座位都具备通风和按摩功能，甚至后排座椅也可以调节靠背角度，腿部空间也十分宽敞。

    Polestar 5 的所有座位都具备通风和按摩功能，甚至后排座椅也可以调节靠背角度，腿部空间十分宽敞。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    车舱在极简主义和朴素之间取得了巧妙的平衡，而所用材料的质感也恰到好处，使得内饰的低调感不会滑向廉价感。

    不过，车内也有一些古怪的设计。第五个座位是一个可折叠的临时座位，所以可以把 Polestar 5 看作是一辆“4+1”座车。回头看时，本应是后窗的地方却是一堵墙，取而代之的是一个车顶摄像头，将影像输送到后视镜上，这需要一些时间来适应。此外，玻璃车顶没有遮阳帘，在新加坡这样的气候下，这考验着你对红外涂层的信任程度。

    实用性是 Polestar 5 最令人失望的地方。车上没有手套箱（是的，真的没有），前排座椅之间的储物空间也很小，而且对于这么大的一辆车来说，仅 365 升的后备箱小得令人失望。62 升的前备箱在一定程度上弥补了这一点，但你还是会好奇，所有的空间都去哪儿了。

    不过，最令人望而却步的，或许是那强大的电机所带来的每年 8090 新元的路税。除此之外，这简直就是一款配置不适合新加坡市场的漂亮汽车。

    一个真正的五座、单电机、功率约 340 马力的版本会更有市场意义。它或许不会像现在这个版本一样在路上飞驰，但它可能会迅速地从展厅售出。而这反过来又能帮助解决另一个问题：几乎没人知道 Polestar 5 究竟是什么。

    Polestar 5 双电机版

    电机功率/扭矩 748 马力/812 牛米 电池类型/净容量 锂镍锰钴电池/106 千瓦时 充电时间/类型 11 小时（11 千瓦交流电），22 分钟从 10% 充至 80%（350 千瓦直流电） 续航里程 678 公里 (WLTP 标准) 0-100 公里/小时加速 3.9 秒 最高时速 250 公里/小时 能耗 17.8 千瓦时/100 公里 代理商 Wearnes Automotive 价格 587,000 新元（含拥车证） 上市时间 现已上市

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