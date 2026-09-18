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THE STEERING COLUMN

Proton e.Mas 5 评测：击败特斯拉的小型电动车

价格便宜不一定代表品质差。中国最畅销的汽车证明了这一点。

    • Proton的魅力在于它能够在简约与实用之间取得平衡。
    • Proton的魅力在于它能够在简约与实用之间取得平衡。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Fri, Sep 18, 2026 · 06:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】如果您曾好奇中国销量第一的汽车是什么样的，那么只要体验一下Proton e.Mas 5的内部，就能满足您的好奇心。

    这听起来可能像个笔误，但e.Mas 5本质上是吉利星愿（又称吉利EX2）的“克隆版”。这款紧凑的蛋形可爱小车在2025年登顶中国市场销量榜，并在此过程中取代了特斯拉Model Y的地位。

    音响系统出人意料地好。图片：BIG FISH PUBLISHING

    许多行业观察家都在思考是否有人能击败特斯拉，但这款车确实做到了，而且还是在全球竞争可能最激烈的市场之一。

    Proton的魅力在于它能够在简约与实用之间取得平衡。它的配置相当朴实，采用单电机后轮驱动，功率为114马力，并配备了容量相对较小的电池。

    官方声称的续航里程仅为325公里，但根据我的驾驶情况，实际续航有望超过这个数字（或至少与之相当），因为在行驶了82公里后，我归还车辆时电池组还剩下251公里的续航。

    驾驶方面，这款小巧的Proton操控性极佳，转向灵活，但抓地力不是特别出色；在过弯时让轮胎发出尖叫声简直易如反掌，甚至有些滑稽。

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    它的速度肯定不快，行驶时带有一种小型车特有的颠簸感。一旦车速超过城市限速，路噪会持续增大，直到开始与音响系统“抗衡”——不过话说回来，音响系统的效果出奇地好。

    座椅为手动调节，采用织物材质。图片：BIG FISH PUBLISHING

    座椅为手动调节，采用织物材质，转向柱无法进行伸缩调节，空调系统也很简单。车内没有无线充电板，而座舱内的塑料件则非常耐用，仿佛是为了在核战争中幸存而设计的。

    除此之外，e.Mas 5在许多方面都给人一种物超所值的感觉。它的屏幕（注意是复数）看起来和用起来都不像是为了节约成本而做的妥协。两块屏幕都非常清晰，14.6英寸的信息娱乐系统反应迅速。

    有一点让人不满：Apple CarPlay会占据整个显示屏，如果您想重新调出空调或其他车辆控制选项，就需要多滑动一次。

    虽然没有能帮您完成大部分驾驶操作的智能巡航控制系统，也没有自动泊车这种“炫技”功能，但它配备了盲点监测和360度全景摄像头，这些都是非常实用的配置。

    我个人希望能有更多实体按键，特别是用于控制音响系统和空调的，但现有的按键已让Proton的操作相对直观。同样值得称赞的是后排空调出风口，这在同级别车型中并非标配。

    后排空间也足够宽敞，可供两名成年人舒适乘坐，不会感到丝毫委屈。

    该车拥有一个70升的前备箱和后排座椅下方28升的储物空间。图片：BIG FISH PUBLISHING

    作为一款小型车，e.Mas 5也提供了相当大的储物空间。它有一个70升的前备箱（可以用遥控钥匙方便地打开），以及后排座椅下方28升的储物空间。

    后备箱容积为375升，虽然不大但很深，如果要去买家具还可以扩展空间。的确，感觉上这辆车能让您在逛完宜家（Ikea）后，不必空手而归。

    最终，我或许是被Proton迷住了，因为我起初对它并没有抱太高期望。但如果您的精明购车理念是尽可能地少花钱，那么e.Mas 5证明了您不必因此得到一辆乏善可陈的车。

    它是新加坡最便宜的汽车之一，但它最大的优点是，购买它并不会让您觉得自己委屈了自己。

    Proton e.Mas 5

    电机功率/扭矩 114马力/150牛米 电池类型/净容量 磷酸铁锂/40.16千瓦时 充电时间/类型 5.9小时（6.6千瓦交流电），21分钟从30%充至80%（71千瓦直流电） 续航里程 325公里 0至100公里/小时加速时间 12.1秒 能耗效率 15.2千瓦时/100公里 代理商 Proton Singapore 价格 174,988新元（含拥车证） 上市时间 现已上市

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