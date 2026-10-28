Quantedge基金会承诺投入5000万新元，以推动新加坡的社会流动性

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该基金会将推出一个为初创期非营利组织打造的空间QOLab，并扩展其“慈善企业家”计划

Quantedge Opportunity Lab的效果图，这是一个为初创期非营利组织打造的新空间，预计于2028年开放。 图片来源：QUANTEDGE FOUNDATION

【新加坡】Quantedge基金会新加坡 (QFS) 承诺投入5000万新元以推动新加坡共和国的社会流动性，其中一项举措是设立一个新设施，帮助初创期非营利组织扩大规模。

该承诺于周三（10月28日）宣布，恰逢该慈善机构成立10周年。

这笔资金将用于三项举措：启动Quantedge Opportunity Lab (QOLab)、扩展QFS的入驻慈善企业家 (PIR) 计划，以及一项社会流动性研究。

QFS首席执行官Xie Yao Quan表示：「我们的慈善事业方针是汇集实践、政策和实证体系，并建立一个合作伙伴生态系统，为新加坡人创造更多机会。」

共享空间以扩大影响力

QOLab将是一个专属空间，旨在帮助专注于社会流动性的初创期非营利组织进行创新并扩大其影响力。

该设施将坐落于Jalan Bukit Ho Swee 300号的一栋三层楼建筑内，其前身为一个民众联络所。该设施预计于2028年开放，将为多达250名入驻者提供共享办公和协作空间。

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Xie表示：「通过QOLab，我们希望为有潜力的组织提供创新、成长和扩展的空间，同时帮助他们对接所需的专业知识、资源和合伙业务，以超越试验阶段并实现更大的影响力。」

他在接受《商业时报》采访时表示，该空间将为入驻者提供“远低于市价的高额补贴”。QOLab将与淡马锡店屋 (Temasek Shophouse) 和The Foundry这两个现有的社会影响力中心形成互补。

「我们的想法是，基金会将……为这些组织提供低成本的空间，以便它们能将更多资源投入到核心工作中，并减少运营开销。」

一种“深度参与和全面”的方针

于2023年启动的PIR计划，为希望提升新加坡社会流动性的个人提供端到端的能力建设支持。

这项为期多年的入驻计划以合伙业务为基础，QFS与每位PIR合作，共同创建、测试和推广新方法，以帮助弱势社群。

为扩展该计划，QFS每年将任命最多两名新的PIR，并在五年内为每位PIR创立的组织提供高达200万新元的资金。

Xie表示：「这是一个实验，旨在从传统的拨款模式转向这种……新模式，它在支持变革者创造影响力方面，参与度更高，也更全面。」

至今，QFS已支持了六名PIR，其中两人已经完成计划。

目前的PIR之一是名为The Astronauts Collective (TAC) 的非营利组织，该组织通过导师指导，帮助青年从学校过渡到职场。

2025年，TAC与QFS及工艺教育局 (工教局) (ITE) 合作推出了JumpStart计划。这是首个针对工教局“工读文凭”(Work-Study Diploma) 的导师指导计划，通过为学生配对导师和传授职业准备技能，帮助他们获得实习机会。

TAC联合创始人Marvin Kang和Wong Yi Fong表示，TAC与QFS“在如何看待导师指导计划方面理念一致，我们都认为这是一个可扩展的杠杆，能支持学生获得并维持他们的‘工读文凭’，使其成为一项有意义的职业发展和社会流动性工具”。

他们补充说，QFS在利益相关者沟通、能力建设和发展人脉网络方面提供了帮助。「作为一个非常小的慈善机构，这种影响力和支持，加上资金，对于我们建立工作的信任度和公信力至关重要。」

与此同时，已完成计划的PIR——Happee Hearts Movement的IDHealth计划，是新加坡首个专为智力障碍人士 (PWIDs) 设立的诊所。该计划与QFS合作，以更好地理解智力障碍与社会流动性之间的交叉影响。

该慈善机构的创始人兼执行董事Dr Chen Shiling指出，IDHealth的当务之急是向政府机构展示其影响力，以获得长期资金。

她说：「因此，QFS的重点是……与我进行头脑风暴，建立联系，提供建议，并最终在资金方面给予我具体帮助，以启动我们关于通过专科诊所为智力障碍人士提供医疗保健的成本效益研究。」

以研究深入挖掘

QFS还将启动一项名为《社会网络与流动性研究》的调查，将在六年内收集新加坡收入最低40%群体中超过3000个家庭的数据，以探究社交网络如何影响社会流动性。

自成立以来，由对冲基金公司Quantedge Capital负责人创立的QFS，已在社会流动性项目上投入了近4000万新元。

同时也是裕廊中单选区议员的Xie表示，该基金会对社会流动性采取“生命历程视角”。

他说：「我们看到的问题是，我们的社会存在系统性的机会差距。社会流动性的使命就是缩小那些因背景和可用资源不同而导致的机会差距。」

Xie补充说，这种差距从出生时就开始存在，并“在人的一生中不断累积”。

QFS在金融、技术到社会等多个领域采取行动，以弥合这些差距。其目标是“大力推动”实践研究和证据收集，从而为政策制定和基金会的干预措施提供信息。