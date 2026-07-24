揽胜GT：揭秘该品牌史上最具颠覆性的车型
这个豪华品牌的第五款车型告别了高大的SUV，转而推出低矮的四门电动GT。但一款轿车版的揽胜，还能算是真正的揽胜吗？
- 揽胜GT拥有四门设计、低趴的车身姿态以及向后备箱逐渐收窄的车顶线条。 照片来源：路虎揽胜
- 揽胜GT拥有四门设计、低趴的车身姿态以及向后备箱逐渐收窄的车顶线条。 照片来源：路虎揽胜
- 揽胜GT拥有四门设计、低趴的车身姿态以及向后备箱逐渐收窄的车顶线条。 照片来源：路虎揽胜
本文由AI辅助翻译
【英国盖登】即使在厚重的伪装下，揽胜GT看起来也与这个标志性品牌以往的任何车型都截然不同。凭借四门设计、低趴的车身姿态以及向后备箱逐渐收窄的车顶线条，这款原型车与揽胜的传统相去甚远，就好比在英式炸鱼薯条店里卖鱼丸面一样。
在为富裕阶层打造了50年优雅的运动型多用途车（SUV）之后，路虎揽胜正为其首款轿车进行最后的收尾工作。这是一款纯电动汽车，也将是首款基于该品牌全新电动模块化架构（Electric Modular Architecture，简称EMA）打造的车型。
GT车长略低于五米，车高仅1.56米，是迄今为止最低矮的揽胜车型。尽管如此，其制造商表示，它将能够胜任泥地驰骋和岩石攀爬等任务，而正是这些性能为该品牌赢得了卓越的越野声誉。全球产品经理 Luca Bianchi 告诉《商业时报》（The Business Times），它“能做到任何揽胜车型能做到的事”。
这得益于其双电机全轮驱动配置，以及能让它在崎岖地形上轻松通过的空气悬挂系统。GT还将配备后轮转向系统，使其在急弯中更敏捷，在高速行驶时更稳定。
其工程设计精益求精，令人放心。GT的无框车门（该品牌的另一项首创）采用了三层密封条以隔绝风噪。原型车经过了零下40摄氏度到50摄氏度的温度测试，这既是为了检验动力系统的耐用性，也是为了确保在这些极端条件下的车内舒适度。
工程团队将其与多款车型进行了对标测试，在驾驶参与感方面对标了Porsche。EMA平台首席工程师兼GT项目总监 Matt Eyes 用一个词总结了这款车：好玩（playful）。
Matt Eyes 告诉《商业时报》，这款新轿车已历时五年打造。实际上，路虎揽胜早前曾考虑过这一概念，但直到EMA平台的出现，才使得实现这款车成功的车身比例成为可能。
在接受《商业时报》（BT）独家采访时，他表示，尽管GT的外形独特，其后保险杠部分和玻璃区域的比例与其它揽胜车型完全相同。“即使没有车标，你也能一眼认出这是一辆揽胜，”他说。
但其内饰则完全不同。在此前的揽胜车型中象征着奢华的木质饰板和真皮已不见踪影。取而代之的是半透明塑料、来自丹麦设计公司Kvadrat的纺织面料、带有“月光铬”饰面的纤细结构性支柱，以及一种重量仅为真皮一半的聚氨酯合成内饰材料。
路虎揽胜内饰首席设计师 Alex Watkin 将其内部空间比作现代豪华住宅的内部。
GT没有采用铺天盖地的屏幕墙设计，而是配备了两块高品质OLED屏幕和一个抬头显示器，此外还有隐藏式空调出风口和品牌有史以来最大的全景玻璃天窗，该天窗可通过电致变色技术变为不透明。Matt Eyes 承认，一些客户可能不喜欢GT的极简主义驾驶舱。他说：“他们仍然可以选择购买传统的揽胜车型。”
超过三米的轴距为宽敞的座舱留下了充足空间，而EMA架构也使其成为首款配备前备箱（frunk）的揽胜车型。内饰将提供五座和更豪华的四座两种配置。
关于性能、续航里程和电池尺寸，Matt Eyes 并未正式透露任何信息，因为该车仍在等待监管机构的认证。路虎揽胜根据现有车辆的匿名数据分析，GT的基础配置应能满足98%的用户出行需求，这意味着其全球统一轻型车辆测试程序（WLTP）续航里程将超过600公里。
GT的完整形态预计将于9月左右向公众亮相，届时路虎揽胜也将推出两款现有车型——揽胜运动版（Range Rover Sport）和揽胜（Range Rover）——的纯电动版本。
“我迫不及待地想在路上看到它们，”内饰设计总监 Watkin 告诉《商业时报》（BT），“但我最想看到它的地方，是在我自己的车道上。”
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