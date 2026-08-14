英国公开赛的启示：塑造新加坡及区域高尔夫的未来

观看顶尖球员应对林克斯球场的挑战，这提醒着我们，卓越源于充分的准备、强大的适应力和坚韧的毅力

【新加坡】参加了在英国举行的第154届英国公开赛后，我们深刻体会到，这项年度赛事不仅是高尔夫最伟大的锦标赛之一，更是一个集竞赛、创新、教育和协作为一体的全球平台，共同推动着这项运动的发展。

在 R&A“团结、激励、引领”愿景的指引下，英国公开赛展示了一个现代化的管理机构如何能利用其旗舰锦标赛，不仅是为了加冕冠军，更是为了激励大众参与、加强合伙业务，并为高尔夫运动创造持久价值。

R&A 是一家高尔夫管理机构和赛事组织者，负责管理美国和墨西哥以外地区的高尔夫运动，并与美国高尔夫协会合作，共同制定规则和举办像英国公开赛这样的大满贯赛事。

随着新加坡不断发展成为区域高尔夫中心，上述经验为新加坡高尔夫球协会 (SGA) 的发展之路提供了宝贵的视角。

发展高尔夫生态系统

今年在英格兰绍斯波特的皇家伯克戴尔高尔夫俱乐部举行的英国公开赛，给我们留下的最深刻印象之一，就是其赛事的每一个环节都旨在推广这项运动。

从首次体验高尔夫的家庭，到关于高尔夫规则、可持续性和治理的互动展览，锦标赛的影响力远远超出了球道本身。观众村成为了一个教育、激励大众并将人们与高尔夫联系起来的契机。

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英国公开赛也为全球高尔夫界提供了一个共聚一堂的平台。

欢迎酒会、全球高尔夫联盟晚宴、委员会会议和行业论坛等活动，将各国高尔夫协会、俱乐部、商业伙伴和国际组织聚集在一起，以交流思想、增进关系。

新加坡高尔夫球协会的旗舰赛事——包括新加坡公开赛、新加坡女子公开赛和各大业余锦标赛——也应同样成为展示平台，用于推广校园高尔夫、残障高尔夫、女子高尔夫、可持续发展倡议和裁判工作，同时为新加坡及本区域的利益相关者创造合作机会。

确保并加速实现卓越表现

观看世界顶尖球员在皇家伯克戴尔球场应对林克斯球场的独特挑战，这提醒着我们，卓越建立在充分的准备、强大的适应力和坚韧的毅力之上。

英国公开赛颂扬了球员从青少年到职业赛场的整个成长路径，这也反映了 R&A 对培养人才的长期承诺。

对新加坡高尔夫球协会而言，这更坚定了我们持续投资于运动员、教练、官员和国际比赛机会的重要性，从而让新加坡高尔夫球手能够在区域和全球舞台上自信地竞争，同时激励未来的新生代。

一些新加坡高尔夫球手近期的表现证明了这种方法的价值。

Shannon Tan 迄今为止的最佳大满贯成绩，是在近期于英格兰兰开夏郡皇家莱瑟姆及圣安妮高尔夫俱乐部举行的 AIG 女子公开赛上获得并列第六名。在国庆日当天，她又在 PIF 伦敦锦标赛上获得第三名，再次及时地展现了她的才华。

Justin Kuk 在越南业余公开赛上的胜利，也证明了我们许多球员正在取得的进步。他们的成长得益于与世界级选手同场竞技的机会，包括通过我们自己的国家公开赛。

由《商业时报》呈献的新加坡公开赛（4月在圣淘沙高尔夫俱乐部举行）在新加坡的卓越运动员培养道路上继续扮演着至关重要的角色。

今年，该赛事也是英国公开赛资格系列赛的一部分，排名前两名且未获豁免资格的选手，赢得了在皇家伯克戴尔举行的英国公开赛的参赛席位。

在本土为本地球员提供争夺高尔夫最令人向往的大满贯赛事席位的机会，不仅提高了竞赛水平，也为新加坡下一代高尔夫球手提供了强大的动力和目标。

在新加坡高尔夫球协会致力于培养更多能够在世界舞台上竞争并取得成功的新加坡高尔夫球手的过程中，这种强大的国内发展路径与有意义的国际机会相结合的方式将继续是我们的基石。

稳固的合伙业务

要举办像英国公开赛这样规模的赛事，需要的不仅仅是卓越的运营能力。

这有赖于值得信赖的合伙业务、可持续的商业投资，以及管理机构、主办场地、赞助商、志愿者和政府机构之间的共同愿景。

对新加坡高尔夫球协会而言，财务可持续性在于为合作伙伴创造长期价值，同时确保对大众参与、卓越表现和能力建设的持续投资。稳固的合伙业务使我们能够推广这项运动，并为新加坡最大化高尔夫的社会、体育和经济影响力。

英国公开赛再次证明，一个现代化的国家协会的角色远不止于管理比赛。我们的责任是激励参与、培养冠军、凝聚利益相关者，并创造一个能让高尔夫运动代代相传、蓬勃发展的环境。

通过专注于发展高尔夫生态系统、确保并加速实现卓越表现以及加强财务可持续性，新加坡高尔夫球协会旨在为新加坡及本区域的高尔夫运动打造一个更强大的未来。我们还将利用数据和技术，改变我们与高尔夫球手互动、组织锦标赛和衡量影响力的方式。

通过更好地利用数据驱动的洞察和数字创新，我们旨在为高尔夫球手提供更有意义的体验，为利益相关者带来更好的成果，并做出更明智的决策，以支持新加坡及本区域高尔夫运动的长期发展。

Tan Chong Huat 与 Joshua Ho 分别是新加坡高尔夫球协会的会长和首席执行官