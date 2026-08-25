圣淘沙名胜世界在首届“RWS Cares”慈善嘉年华上筹得200万新元

TAKING HEART

这笔资金将捐给三家总统挑战慈善活动的受益机构：新加坡自闭症资源中心、Milk Fund和TomoWork

“希望之步”慈善竞走路线全长1.4公里，途经新加坡环球影城和其他景点。 照片：圣淘沙名胜世界

【新加坡】综合娱乐城运营商圣淘沙名胜世界 (Resorts World Sentosa, 简称RWS) 在周六（8月22日）宣布，通过其首届“RWS Cares”慈善嘉年华，为总统挑战慈善活动筹集了超过200万新元的善款。

这一数额包括现金捐款和实物支持。

这笔资金将用于支持总统挑战慈善活动的三家受益机构：新加坡自闭症资源中心 (ARC)、主要关爱儿童 (Milk) 基金和TomoWork。总统挑战慈善活动是一项全国性的社区筹款计划，旨在帮助弱势群体。

其中约80万新元来自于周六上午举行的“希望之步”慈善竞走活动。

该活动吸引了超过3000人参与，包括社区合作伙伴、受益者和圣淘沙名胜世界的员工。他们沿着一条1.4公里的路线穿行于度假村，途经新加坡环球影城、新加坡海洋馆和水上探险乐园。

嘉年华活动持续至周日，并在海洋馆的研究与学习中心举办了绿色生活市集。本地品牌和社会企业在市集上销售环保产品、举办工作坊，并向游客普及可持续性知识。所有收益均归商家所有。

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在绿色生活市集上，本地品牌和社会企业销售环保产品并举办工作坊。 照片：圣淘沙名胜世界

例如，社会企业Kairos Moment销售以海洋生物为灵感的手工钩织品，同时为有特殊需求的看护者提供支持。与此同时，作为新加坡协助残障人自立局 (SG Enable) 旗下“i’mable”集体的一部分，Deaf ArtsCraftsy则销售由失聪和听障艺术家创作的手工陶瓷和艺术品。

圣淘沙名胜世界首席执行官Lee Shi Ruh表示：“嘉年华的形式有助于降低行善的门槛。慈善活动不应被视为正式或交易性的，这次嘉年华让人们能以熟悉且平易近人的方式参与其中，例如一同竞走、支持社会企业，以及全家一起学习可持续生活。”

支持就业前景

为这三家受益机构筹集的资金将用于支持自闭症谱系成年人、残障人士 (PWD) 以及高风险青年的就业能力。

Lee表示：“我们的支持不仅仅是提供短期援助，更旨在帮助受益者培养技能、获得培训，并为他们铺平通往就业、财务韧性和自力更生的道路。”

“之所以选择这些受益机构，是因为他们的工作与‘RWS Cares’所关注的包容性、教育、赋能和长期社区影响等重点高度契合。”

首先，新加坡自闭症资源中心将把资金用于其就业与受雇能力中心 (E2C)，该中心为自闭症谱系人士提供个性化的职业培训、辅导和工作安置，以及持续的在职支持。

E2C目前为352名受益者提供持续支持。

该中心每年为80至100人提供就业能力培训，并为60至80人安排工作。

自2012年成立以来，E2C已为受益者促成了600多个工作岗位。其中约85%的人在就业一年后仍继续在职。

新加坡自闭症资源中心执行董事Jacelyn Lim表示：“大多数E2C的客户在建立更强的独立性、自信地融入工作场所以及适应不断变化的工作角色和职场需求的过程中，仍需要不同强度的持续在职支持。”

其次，圣淘沙名胜世界筹集的资金将用于Milk Fund为期六个月的“Uplift!”计划，该计划面向工艺教育学院、理工学院和大学的学生，其中许多人来自低收入家庭。

约70至80名受益者将通过实践体验工作坊和小组辅导课程获得支持。

该计划帮助学生培养理财知识和职业准备方面的实用技能，重点关注自信、沟通和持之以恒。

Milk Fund执行董事Suraj Upadhiah表示：“我们的目标是让他们在教育和早期工作过渡中获得更大的稳定性，降低在金融冲击面前的脆弱性，并为向上流动和独立自主获得更强的长期前景。”

“圣淘沙名胜世界的支持将资助工作坊、辅导活动、学习资源以及其他项目体验，让我们的学者能够发展这些技能并付诸实践。”

第三，TomoWork将把资金用于其人才加速器计划 (TAP)，为残障人士和有特殊教育需求的学生提供学习和发展的机会。

TomoWork首席执行官Jenny Yang表示：“来自圣淘沙名胜世界的支持将用于职业准备工作坊、导师指导机会以及真实的企业工作沉浸式项目，让参与者能够获得实际的工作场所经验。”

该计划每年惠及约30至40名学生，目标是使项目毕业生的就业率达到80%左右。

Yang补充道：“对于像TAP这样的项目，企业的参与使参与者能够在高度模拟真实工作环境的场景中发展技能。同时，雇主也能亲身体验残障人士的优势和能力。”

虽然圣淘沙名胜世界曾在2018年支持过新加坡自闭症资源中心的筹款活动，并与其社会企业The Art Faculty有过合作，但这是圣淘沙名胜世界首次与Milk Fund和TomoWork合作。

圣淘沙名胜世界的Lee表示，“RWS Cares”慈善嘉年华标志着与总统挑战慈善活动为期三年合伙业务的开始。她希望该活动能成为一个年度平台，激励集体行动，回馈社会。