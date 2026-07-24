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Richard Mille与Bulgari新款高级珠宝腕表惊艳亮相

从鲜明的装饰艺术几何风格到流畅的雕塑感轮廓，探索珠宝镶嵌时计的最新杰作

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Dylan Tan

Dylan Tan

Published Fri, Jul 24, 2026 · 06:00 AM
    • RM HJ-02自制自动陀飞轮系列包含12款独一无二的时计，分为粉、紫、蓝、绿四个色彩宇宙。
    • RM HJ-02自制自动陀飞轮系列包含12款独一无二的时计，分为粉、紫、蓝、绿四个色彩宇宙。 图片来源：RICHARD MILLE

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    Richard Mille

    RM HJ-02自制自动陀飞轮腕表开启了Richard Mille高级珠宝传奇的第二篇章，并庆祝品牌女装设计20周年。该系列包含12款独一无二的腕表，分为粉、紫、蓝、绿四个色彩系列，珠宝镶嵌遍布腕表每一处表面，从表壳、表扣一直延伸到机芯。

    RM HJ-02自制自动陀飞轮腕表开启了该品牌高级珠宝传奇的第二篇章。 图片来源：RICHARD MILLE

    每枚腕表镶嵌有1,399颗珍贵宝石与装饰宝石，包括红宝石、蓝宝石、钻石、祖母绿和帕拉伊巴碧玺，以及孔雀石、绿玉髓、绿松石和珍珠母贝。雪花镶嵌、粒面镶嵌和包镶技术共同打造出万花筒般的构图，每枚腕表的准备、精饰和品控程序耗时近700小时。

    雪花镶嵌、粒面镶嵌和包镶技术为每枚时计上镶嵌的1,399颗珍贵宝石与装饰宝石组织色彩并勾勒结构。 图片来源：RICHARD MILLE

    该设计从装饰艺术（Art Deco）的几何语汇中汲取灵感，同时又被赋予了鲜明的Richard Mille风格。酒桶形表壳通过鲜明的过渡、层叠的平面和不对称的断点设计被打破，创造出一种耗时一年多才研发出的全新轮廓。整枚腕表的制作耗时超过三年。

    全新的自制CRMT2自动陀飞轮镂空机芯与表壳和表盘同步开发。 图片来源：RICHARD MILLE

    腕表中心搭载的是全新的自制CRMT2自动陀飞轮机芯，该机芯与表壳和表盘同步开发，以便其机械与珠宝元素从一开始就能融为一体。其镂空机芯配备了镶嵌宝石的白金底板和桥板，同时快速旋转发条盒和可变惯性陀飞轮依然清晰可见。

    就连黄金摆陀也镶嵌了宝石，确保腕表的奢华特质一直延伸至其机械核心。

    Bulgari

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    Bulgari的Serpenti系列向来擅长蜕变。而Serpenti Aeterna腕表似乎也摆脱了所有束缚。

    这款腕表以玫瑰金打造，通体采用密钉镶嵌，是Bulgari最具辨识度的标志性设计的最新化身，堪称一场色彩盛宴。腕表镶嵌了122颗因其罕见色泽而被选中的宝石，以混合的切割方式和尺寸排列。红色碧玺、紫水晶、托帕石、祖母绿、黄水晶、蓝宝石、坦桑石、粉色和帕拉伊巴碧玺、沙弗莱石和橄榄石悉数登场，其构图看似随性自由，实则精心安排。

    Bulgari Serpenti Aeterna腕表的表链以玫瑰金打造，通体采用密钉镶嵌，堪称一场色彩盛宴。其上镶嵌了122颗因其罕见色泽而被选中的宝石，并以混合的切割方式和尺寸排列。 图片来源：BULGARI

    白钻勾勒出灵蛇的轮廓，与缤纷的色彩形成鲜明对比。完全采用密钉镶嵌的表盘呈现出极具风格化的蛇头造型，而表链上镂空的六边形蛇鳞则让光线得以穿透宝石。

    Bulgari首次以黄金手镯的形式展现Serpenti Aeterna的轮廓。 图片来源：BULGARI

    Serpenti Aeterna也首次以黄金材质亮相，赋予设计更具太阳般光辉的表达。手镯两端以及富有图形感的蛇头与蛇尾处的钻石线条，勾勒出灵蛇紧致而蜿蜒的体态，而白色珍珠母贝则以其虹彩光泽柔化了表盘。

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