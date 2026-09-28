SGX Cares 2026年慈善五人制足球赛筹得15万新元

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所筹善款将用于支持单亲家庭、年长者、有发展需求的儿童等群体

【新加坡】交易所运营商新加坡交易所（SGX）的慈善机构SGX Cares，于周六（9月26日）举办的年度慈善室内五人制足球赛中筹集了约15万新元。

所筹善款将用于支持六家受益机构：Awwa、新加坡自闭症协会 (Autism Association (Singapore))、飞跃社区服务 (Fei Yue Community Services)、HCSA Community Services、Shared Services for Charities 以及 Tasek Academy & Social Services。

新交所全球销售与发起部主管 Pol de Win 表示：“体育是凝聚人心、为共同目标而奋斗的好方式。我们通过这项活动团结的个人和机构，都是我们在专业领域合作的伙伴——包括我们的金融界、银行、经纪公司、咨询公司、律师事务所以及上市公司。”

共有35支队伍参加了第11届赛事，其中包括一支新加坡国会团队、一支前新加坡国家足球队球员组成的队伍，以及WongPartnership、新加坡博彩（Singapore Pools）和华侨银行（OCBC）等赞助商。

新加坡前国脚队由 Lionel Lewis 担任队长，队员包括前球员 Fandi Ahmad、Malek Awab 和 Aide Iskandar，而国会团队则由数名国会议员和部长组成。

本届锦标赛共设四个组别：男子公开组、男子竞技组、女子竞技组和青年组。

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筹集的款项还包括来自 SGX Cares “斗牛冲锋终极问答挑战赛”的捐款，该活动于周五举行，共有33支队伍参加。

除这些活动外，SGX Cares 每年还举办“斗牛冲锋慈善跑”。今年的活动将于11月6日举行。

自2004年以来，SGX Cares 已为慈善和社区事业筹集了超过5500万新元。

支持社会公益

HCSA社区服务是 SGX Cares 的长期受益机构之一。该机构将利用这笔资金，通过其 HCSA Spin 计划支持单亲家庭，并通过 HCSA Dayspring 计划帮助遭受创伤的少女康复。

HCSA社区服务首席执行官 Andrew Tay 表示：“对于 HCSA Spin 计划，这意味着通过实际和情感支持、心理咨询、工作坊、同伴网络，以及为他们的孩子和家庭提供更全面参与社区的机会，来帮助单亲父母和独立的看护者巩固他们的家庭。”

他补充说，对于 HCSA Dayspring 计划，支持的重点是创造一个安全的环境，让这些少女能够康复、继续学业并重新融入社会。

筹集的资金也将用于 Awwa 服务于有额外需求的儿童、青年和成人、面临复杂社会问题的家庭以及年长者的项目。该慈善机构与新交所合作已超过15年。

Awwa 残障与包容部高级总监 Bruce Liew 表示：“这笔资金帮助服务使用者更充分地参与日常生活，让他们更有独立性和尊严。”

具体而言，这些资金将用于自闭症学生和有发展需求的儿童的交通费用，并帮助有额外需求的学生建立日常生活技能和融入社区的信心。

他补充道：“政府资金和项目费用提供了重要的基础，但并不总能完全覆盖我们所服务人群的需求成本。企业的支持帮助我们填补缺口，并让我们有余力去响应那些超出项目基本服务范围的需求。”

与此同时，自2012年起便与新交所合作的飞跃社区服务（Fei Yue Community Services）将利用这笔资金帮助有特别需要的儿童和年长者。

飞跃社区服务战略传播与合作经理 Tricia Foo 表示：“（这笔资金）将为来自低收入家庭和经历重大生活变故的家庭中的儿童提供支持，帮助他们减少在获取必要的早期干预服务（如言语治疗、职业治疗和心理支持）时所面临的经济障碍。”

每年有超过60名学生直接从这笔资金中受益。

Foo 补充道：“在年长者方面，资金将支持 Middle Mend 项目，该项目通过扶助‘中间群体’来填补年长者护理方面的一个重要缺口。这些‘中间群体’指的是那些生活上部分依赖他人，需要比独立生活更多的支持，但又未必需要全日制护理的年长者。”

此外，作为新交所较新的受益机构之一，Tasek 将把资金用于长期的辅导支持。具体而言，Tasek 的受益者可以获得足球、教育和艺术方面的技能培训，与社工和专业导师互动，并培养决策能力。