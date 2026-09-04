新加坡高尔夫球协会新任会长希望让这项运动普及大众

企业银行家Lee Lung-Nien抱负远大，其目标之一是建立年轻球员的新基础，让他们能在世界舞台上脱颖而出。

新加坡高尔夫球协会会长Lee Lung-Nien说：“在好友和球友的鼓励下，我上任了。我意识到，在不确定的环境中，本地高尔夫球运动必须向前发展。” 照片来源：RICHARD SEOW

【新加坡】刚当选为新加坡高尔夫球协会 (SGA) 最高领导人的顶尖企业银行家Lee Lung-Nien，为这项运动勾勒了一个建立在包容性、国际化和诚信基础上的愿景。

他在最近接受《商业时报周末版》(BT Weekend) 采访时表示：“我希望让高尔夫成为一项全民运动，而‘包容性’将是关键词。随着更多俱乐部租约在2030年到期，本地高尔夫球手的活动场地将会减少。我希望让所有新加坡人都能接触到高尔夫，因此我和我的委员会将研究如何让球手们保持活跃。”

现年62岁的Lee Lung-Nien（朋友和同事都简称他为“Lung”）在8月14日的上一届年度会员大会 (AGM) 上经投票当选为SGA新任会长。他接替了企业与金融律师Tan Chong Huat，后者完成了其作为新加坡高尔夫球运动国家管理机构掌舵人的四年任期。

Lee Lung-Nien目前是花旗集团 (Citi) 的新加坡地区主管兼银行业务负责人，他在银行、企业领导和体育管理方面拥有超过三十年的国际经验。

他在新加坡岛屿乡村俱乐部（也正是年度会员大会的举办地）接受采访时说：“多年来，每一任会长的主要目标都是提高高尔夫水平，并遵循一个理念，即无论做什么，都必须确保这项运动拥有强大而诚信的形象。”

他指出，新加坡目前约有21.5万名高尔夫球手，但只有11个俱乐部可供打球。其中，14万名球手会到球场打球，而约7.5万名则参与其他形式的高尔夫活动，如在练习场或使用室内模拟器系统。

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“这本身对新加坡来说就是一个足够好的高尔夫人口基础，所以我们将为他们提供继续打球的机会。从长远来看，我们应该通过基层平台、青少年发展计划、校园高尔夫和女子高尔夫，为参与这项运动创造更清晰的途径。”

洗牙山脉

作为皇家古老高尔夫俱乐部 (The Royal and Ancient, R&A) 发展委员会的成员，Lee Lung-Nien与高尔夫的管理机构有着紧密的联系，他希望利用这些关系帮助新加坡高尔夫达到新的高度。

R&A是世界高尔夫两大主要管理机构之一，其管辖范围在美国和墨西哥以外。

他指出：“在过去十年左右的时间里，我们见证了本地高尔夫运动洗牙了许多山脉。像Shannon Tan、Hiroshi Tai、Chen Xingtong、James Leow、Nicklaus Chiam和Ryan Ang这样的球员已经将我们带入了新的天地。”

“现在，在我们继续推动这些球员在世界高尔夫排名中更上一层楼的同时，我们必须建立一个新的年轻球员基础，以确保未来的发展。因此，高尔夫发展是我和我的委员会将投入时间的领域。”

积极参与体育事业

除了高尔夫，Lee Lung-Nien也是一位足球爱好者，曾担任过新加坡超级足球联赛俱乐部淡滨尼流浪者 (Tampines Rovers) 的副主席。他也是本赛季英格兰足球超级联赛球队之一利兹联 (Leeds United) 的长期支持者。

在赛车运动领域，他是世界汽车运动理事会 (World Motorsport Council) 的成员，并在全球赛车运动管理机构国际汽车联合会 (Federation Internationale de l’Automobile) 担任负责体育的亚太区副主席。

因此，对他而言，时间至关重要，因为他需要在日常工作之余，为所有这些不同的职务投入足够多的精力。

作为一名特许银行家，Lee Lung-Nien从他已故的父亲、前高级公务员Lee Ek Tieng那里继承了坚定的价值观和对任务的执着。面对未来的诸多挑战，他依然泰然自若。

“在好友和球友的鼓励下，我上任（SGA会长），我意识到在不确定的环境中，本地高尔夫球运动必须向前发展，”Lee Lung-Nien说。他是一名差点头10的球手，也是多家高尔夫球俱乐部的会员。

他补充道：“我逐渐明白，在我的委员会、各俱乐部、运动员、志愿者、利益相关者和体育管理部门的支持下，我可以为这项运动做出巨大贡献。这就是我决定参选的原因。”

当选仅几天后，他就开始与高尔夫界人士会面，与新加坡体育理事会 (Sport Singapore) 的官员交谈，甚至会见了新加坡职业高尔夫球手协会 (Singapore Professional Golfers Association) 主席M Murugiah，该协会与上一届SGA委员会有着紧张的关系。

Lee Lung-Nien表示：“高尔夫的愿景是明确的——只有通过与俱乐部、利益相关者、赞助商和我的委员会合作，我们才能达到新的高度。虽然高尔夫是一项个人运动，但它依赖于强大的团队合作。合伙业务和协作将是关键。”