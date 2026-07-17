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新加坡的世界杯之梦不应只是遥不可及的梦想

其中一个可能性是，东南亚各国政府探讨联合申办2038年世界杯。

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    • 挪威队在世界杯取得成功后，在奥斯陆受到民众的热烈欢迎。一个没有浓厚体育文化的国家，永远不会有参加世界杯的实际希望。
    • 挪威队在世界杯取得成功后，在奥斯陆受到民众的热烈欢迎。一个没有浓厚体育文化的国家，永远不会有参加世界杯的实际希望。 照片：路透社

    Godfrey Robert

    Published Fri, Jul 17, 2026 · 06:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 每当国际足联世界杯（Fifa World Cup）来临，新加坡是否有朝一日能参与这项四年一度盛事的问题，总会不可避免地浮出水面。

    当然，新加坡从未获得过这项足坛最盛大赛事的参赛资格。尽管如此，许多球迷、国家决策者和体育管理部门仍然怀抱着雄心，希望有朝一日能看到雄狮队在世界杯决赛圈中亮相。

    毕竟，如果像佛得角（Cape Verde）和库拉索（Curacao）这样的小国都能获得参赛资格，那新加坡为什么不行？甚至人口仅为新加坡约八分之一的冰岛，也曾在2018年派出一支队伍闯入世界杯决赛圈。

    如果人口是关键因素，那么一些人指出，拥有约320万公民的新加坡，应该能够组建一支由25至30名球员组成的队伍，与顶尖强队抗衡。

    提高水平的一个方法是引进外国人才，并授予他们公民权。

    法国就是一个成功案例。他们在1998年于本土赢得世界杯，其强大的阵容中就包括了像Patrick Vieira和Marcel Desailly这样在国外出生并获得公民权的球员。

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    多年来，新加坡也尝试采取类似做法，但成效有限，因为许多外籍球员的水平远未达到世界级标准。

    随着国际足联主席Gianni Infantino提议，2030年的下届世界杯可能从48支参赛队伍扩大到64支，像新加坡这样从未参赛的国家或许会有更大的机会。

    但首先，我们应该停止与佛得角、冰岛和挪威等国家进行比较，并接受一个事实：任何没有浓厚体育文化的国家，都永远不会有参加世界杯的实际希望。

    是的，新加坡足球近来也出现了一些积极的迹象。新加坡足球总会（FAS）推出了一项名为“敢梦敢当”（Unleash the Roar）的全国性计划，旨在振兴和提高新加坡足球水平，其中包括力争让新加坡在2034年获得世界杯参赛资格的目标。

    亿万富翁企业家Forrest Li已全力支持新加坡足球。作为现任新加坡足总会长，他承诺投入5000万新元，以促进本地足球运动的长期发展。

    而且别忘了，雄狮队也创造了历史，首次凭实力获得了下一届亚洲杯的参赛资格。该赛事将于2027年1月在沙特阿拉伯举行。

    联合申办

    然而，新加坡和东南亚其他国家应该认真考虑的一个途径是，联合几个国家共同申办2038年世界杯（2030年和2034年的主办国已经确定）。

    在本区域，曾以荷属东印度身份参加1938年世界杯的印度尼西亚，是差一点就晋级2026年世界杯的国家。泰国目前是排名最高的东南亚国家，在国际足联排名中位列第94位。

    自1930年首届世界杯在乌拉圭举行（当时有13支球队参赛）以来，东亚仅在2002年由日本和韩国联合举办过一次。

    东南亚各国政府应该共同商议，由包括新加坡在内的五到六个国家联合申办世界杯。

    在申办方案中，应为东南亚至少保留两个席位（如果总共有48支球队），或者在参赛队伍扩大到64支的情况下保留三个席位。

    新加坡曾四次赢得亚细安锦标赛冠军，但在近70年的东南亚运动会中，尚未获得过首枚金牌。

    必须投入大量工作，给予新加坡足总和国家队足够的时间，来组建一支包括顶尖外籍人才在内的像样的队伍，并力争2038年世界杯的一席之地。

    如果新加坡未能实现这一目标，至少也应该给球迷们一个退而求其次的选择，即在国家体育场举办几场比赛。

    正如Infantino本人所说：“当你组织世界杯时，重要的是为全世界而组织……每个国家都应该能够梦想参加世界杯。”

    这应该能为新加坡足总在思考下一步行动时，提供许多值得深思之处。

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