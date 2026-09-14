新加坡网球公开赛：全球顶尖品牌竞相分一杯羹

Mercedes-Benz、法国巴黎银行和三星等众多企业合作伙伴参与了9月21日至27日在华侨银行室内体育馆举行的赛事。

美国选手 Jessica Pegula 目前世界排名第三，是本月参加新加坡网球公开赛的排名最高的球员。 照片：路透社

【新加坡】随着今年的赛事级别提升，本月举行的新加坡网球公开赛 (STO) 获得了全球一些顶尖品牌的鼎力支持，企业赞助也因此大幅增加。

这项为期一周的赛事将于9月21日至27日在加冷华侨银行室内体育馆举行，现已升级为WTA 500赛事——比去年的WTA 250赛事高一个级别。

包括 Alexandra Eala、Jessica Pegula、Mirra Andreeva 和 Amanda Anisimova 在内的参赛选手，将乘坐 Mercedes-Benz 车队提供的专车，享受时尚的出行服务。作为赛事的首席合作伙伴，该公司还将于周六（9月19日）在其位于**滨海湾花园**的新加坡工作室举行正式抽签仪式。

与此同时，法国巴黎银行 (BNP Paribas) 作为赛事的冠名赞助商，高调回归新加坡网坛。这家全球性银行曾在2014年至2018年期间冠名赞助国际女子网球协会 (WTA) 年终总决赛，其在全球范围内支持网球运动已超过五十年。

在本届新加坡网球公开赛上，法国巴黎银行将发起一项倡议，赛场上的每一分都将转化为对“明日之女” (Daughters of Tomorrow) 的捐款。这是一家在新加坡注册的慈善机构，致力于帮助低收入家庭的女性实现经济独立。

上周，三星电子新加坡公司宣布与加冷 (The Kallang) 达成一项多年期**合伙业务**，三星将在该区域的贵宾套房和活动空间安装近500台人工智能电视和显示器。

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作为新加坡网球公开赛的官方消费电子产品合作伙伴，三星将在华侨银行室内体育馆以及球迷区的高清显示屏上播放精选赛事。

多元化的专业能力

加冷集团 (The Kallang Group) 首席运营官兼首席体验官 Daryl Yeo 表示，新老企业合作伙伴为新加坡网球公开赛带来了多元化的专业能力。

他以 State Property 为例，这是一家由一对夫妇于2015年在新加坡创立的现代高级珠宝品牌。该品牌设计了卡巴雅杯 (The Kebaya Cup)，将在9月27日决赛当天颁发给单打和双打冠军。

Yeo 说：“这展示了体育如何成为一个向本地及国际观众展示新加坡文化与传统的平台。”

他补充说，来自新老企业合作伙伴的“大力支持”，包括**金融服务**、汽车、科技和酒店等行业的知名品牌，清楚地表明了新加坡网球公开赛的吸引力日益增长。

他说：“这也反映了领先品牌对我们加冷发展方向的信心。”

加冷集团的 Daryl Yeo 表示：“WTA 500 赛事能提供更多的排名积分和奖金，使我们能够吸引更强大的参赛阵容，为球迷带来更高水平的女子网球比赛。” 照片：加冷

同时也是新加坡体育理事会 (Sport Singapore) 高级管理团队成员之一的 Yeo 指出，女子网球具有强大的国际吸引力和高度活跃的粉丝群体，这使其成为品牌与跨市场受众建立联系的理想平台。

他说：“Alexandra Eala（来自菲律宾）和 Janice Tjen（来自印度尼西亚）等选手的出现，也扩大了这项运动在整个地区的影响力，为品牌通过引人入胜的故事和新秀人才吸引观众提供了更多机会。”

“世界级赛事”

Yeo 表示，将新加坡网球公开赛提升为 WTA 500 赛事，是加冷旨在为新加坡及本地区打造一项“世界级、常规性网球赛事”雄心的一部分。

他说：“与 WTA 250 赛事不同，WTA 500 赛事能提供更多的排名积分和奖金，使我们能够吸引更强大的参赛阵容，为球迷带来更高水平的女子网球比赛。”

“除了比赛本身，我们希望这项赛事能激励更多新加坡人关注网球、拿起球拍，并有可能参与竞技性比赛。这次升级是加冷朝着丰富其顶级体育体验组合、促进更广泛体育参与迈出的又一步。”