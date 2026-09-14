新加坡网球公开赛：世界顶级品牌争相入局

梅赛德斯-奔驰、法国巴黎银行和三星等众多企业合作伙伴将参与这场于9月21日至27日在华侨银行室内体育馆举行的赛事。

美国选手 Jessica Pegula 目前世界排名第三，是本月参加新加坡网球公开赛的排名最高的选手。 图片来源：路透社

【新加坡】随着本月的新加坡网球公开赛 (STO) 赛事级别提升，一些世界顶级品牌正大力支持这项赛事，企业赞助也因此获得了巨大推动。

这场为期一周的赛事将于9月21日至27日在加冷的华侨银行室内体育馆举行，现已升级为国际女子网球协会 (WTA) 500级别赛事，比去年的WTA 250级别赛事高出一个等级。

包括 Alexandra Eala、Jessica Pegula、Mirra Andreeva 和 Amanda Anisimova 在内的参赛选手，将乘坐 Mercedes-Benz 车队，享受尊贵的点对点接送服务。作为赛事的首席合作伙伴，该公司还将于周六（9月19日）在其位于滨海湾花园的新加坡体验馆举行官方抽签仪式。

与此同时，法国巴黎银行 (BNP Paribas) 作为赛事的首席赞助商高调回归新加坡网坛。这家全球性银行曾在2014年至2018年期间冠名赞助国际女子网球协会年终总决赛，其在全球范围内支持网球运动已超过五十年。

在本届新加坡网球公开赛上，BNP Paribas 将发起一项慈善活动，赛场上的每一分都将转化为一笔捐款，捐赠给 Daughters of Tomorrow。这是一个在新加坡注册的慈善机构，致力于帮助低收入家庭的女性实现经济独立。

上周，新加坡三星电子 (Samsung Electronics Singapore) 宣布与加冷 (The Kallang) 建立一项为期多年的合伙业务，三星将在整个区域的贵宾套房和活动空间内安装近500台人工智能电视和显示器。

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作为新加坡网球公开赛的官方消费电子产品合作伙伴，三星将在华侨银行室内体育馆和球迷区的高清显示屏上转播精选赛事。

多元化的专业能力

加冷集团 (The Kallang Group) 首席运营官兼首席体验官 Daryl Yeo 表示，无论是新合作伙伴还是现有合作伙伴，都为新加坡网球公开赛带来了多元化的专业能力。

他以 State Property 为例，这是一家于2015年在新加坡由一对夫妻创立的现代高级珠宝品牌。该品牌设计了 The Kebaya Cup 奖杯，将在9月27日决赛当天颁发给单打和双打冠军。

Yeo说：“（这）展示了体育如何成为一个向本地和国际观众展示新加坡文化与传统的平台。”

他补充说，来自新老企业合作伙伴的“大力支持”，包括金融服务、汽车、科技和酒店业的知名品牌，清楚地表明了新加坡网球公开赛日益增长的吸引力。

他说：“这也反映了领先品牌对我们加冷集团发展方向的信心。”

加冷集团的 Daryl Yeo：“WTA 500 级别赛事能提供更多的排名积分和奖金，使我们能够吸引更强大的参赛阵容，并为球迷呈现更高水平的女子网球赛事。” 图片来源：加冷集团

同时也是新加坡体育局 (Sport Singapore) 高级管理团队成员的 Yeo 指出，女子网球拥有强大的国际吸引力和高度活跃的球迷群体，这使其成为一个吸引品牌与跨市场受众建立联系的平台。

他说：“像 Alexandra Eala（来自菲律宾）和 Janice Tjen（来自印度尼西亚）等选手的出现，也扩大了这项运动在整个地区的影响力，为品牌提供了更多机会，通过引人入胜的故事和新秀人才来吸引观众。”

“世界级赛事”

Yeo 表示，将新加坡网球公开赛升级为 WTA 500 级别赛事，是加冷集团为新加坡乃至整个地区打造一项“世界级的、定期举办的网球赛事”这一目标的一部分。

他说：“与 WTA 250 级别赛事不同，WTA 500 级别赛事能提供更多的排名积分和奖金，使我们能够吸引更强大的参赛阵容，并为球迷呈现更高水平的女子网球赛事。”

“除了比赛本身，我们希望这项赛事能激励更多新加坡人关注网球、拿起球拍，并有可能参与竞技性比赛。这次升级是朝着丰富加冷集团顶级体育赛事组合、推动更广泛体育参与迈出的又一步。”