新电信2026慈善高尔夫球赛筹得168万新元善款创纪录 将用于支持9000名残障学生

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其旗舰项目新电信感动生命基金将扩大援助范围，覆盖新加坡所有26所特殊教育学校

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新电信 (Singtel) 于周五（8月28日）宣布，其2026年慈善高尔夫球赛筹集了创纪录的168万新元善款。

这笔善款将用于扩大其旗舰项目——新电信感动生命基金 (Singtel Touching Lives Fund, 简称STLF) 的规模。该基金的援助范围将从原有的6所学校扩大至新加坡所有26所特殊教育学校，覆盖的特需儿童和青少年人数也从1800人增至9000余人。

这项年度活动汇集了新电信集团各部门的商业伙伴和高层领导。资金通过出售高尔夫球席位、晚宴餐桌以及慈善拍卖等方式筹集。

在赛后晚宴上，一些受益者承担了实际工作角色，展示了教育、培训和就业机会如何帮助个人在现实环境中应用他们的技能。

APSN Chaoyang School的学生进行了表演，而来自Delta Senior School的学生则在晚宴前的招待会和开胃菜环节为宾客服务。同时，APSN Centre for Adults的受益者制作了手工巧克力，作为礼物赠送给宾客。

自2002年以来，STLF一直与特殊教育领域的学校合作，支持各类项目，帮助学生培养日常生活和未来就业所需的技能，尤其是在他们步入成年阶段的过渡期。

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新电信集团总裁Yuen Kuan Moon表示：“通过覆盖全国超过9000名学生，我们可以帮助更多学校推行各类计划，让学生建立自信、培养实用技能并为未来做好准备，同时推动我们共同努力，建设一个更具包容性的社会。”

除了一年一度的慈善高尔夫球赛，这家电信公司每年还举办新电信嘉年华 (Singtel Carnival) 和“艺表心意” (Expressions Through Art) 活动。

新电信嘉年华是新加坡规模最大的专为残障儿童举办的嘉年华，而“艺表心意”则为特殊教育学校的学生提供了一个向公众展示其艺术才华的平台。

Awwa School @ Bedok的校长Angie Chen表示：“多年来，我们的学生从新电信嘉年华和‘艺表心意’等活动提供的机会中受益匪浅。

“这新的一步将使学校能获得更多用于增益课程和技能发展的资源，这对于帮助我们的学生茁壮成长并为走出课堂后的生活做好准备至关重要。”

除了特需社群，新电信还帮助乐龄人士等弱势群体建立数码知识和防范诈骗的意识。