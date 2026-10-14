新电信黑客松聚焦为残障儿童打造的包容性嘉年华游戏

TAKING HEART

该活动与LionsForge和新加坡脑性麻痹联盟合作举办

新电信 (Singtel) 集团首席人事与可持续发展官Aileen Tan（最右）在2026年新电信嘉年华上与儿童和志愿者们合影。 照片：新电信

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 受新加坡高楼林立的城市景观启发，四名来自国专长老会中学的学生开发了一款消防游戏，旨在帮助残障儿童训练手眼协调能力。

玩家使用一个类似建屋发展局组屋的临时建筑模型，通过无障碍按钮控制来升降和倾斜一个电动吊舱，引导乒乓球上下移动。代表火焰的LED彩灯窗户会亮起，玩家必须在规定时间内将球移入窗户才能获胜。

该团队的Ng Thong Yi表示，为了让游戏具有包容性，他们将控制器设计得易于操作，指示也“清晰易懂”。

他们是今年参加新电信 (Singtel) 包容性黑客松的111支队伍之一。该活动是与科技公司LionsForge和新加坡脑性麻痹联盟 (CPAS) 合作举办的。

这次黑客松要求学生利用科技为残障儿童创造包容性的嘉年华游戏。许多团队在2026年新电信嘉年华上展示了他们的创新成果，该活动于10月7日在新加坡博览中心举行。

左起：来自国专长老会中学的Melissa Tham、Eva Ho、Ng Thong Yi和Pak En Xi。 照片：新电信

来自工艺教育学院东区学院的四名学生使用改装的Nerf玩具枪制作了一款嘉年华射击游戏，可通过按钮实现自动化操作。控制装置包括可将发射器左右移动的按钮和一个发射装置。玩家需要瞄准一个带有不同尺寸靶子的电子目标系统。

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团队成员Nur Serianni Muhammad Rossuandi说，为了体现包容性，他们选用了只需轻轻一按即可启动的大按钮。

她补充说：“包容性设计在于理解用户的需求，并围绕他们调整体验。”

左起：来自工艺教育学院东区学院的Mumtazee Mohamed Ghany、Owen Mushaiyad Mohamad Hairil'azri和Nur Serianni Muhammad Rossuandi。 照片：新电信

另一个由四名来自辅助科技创客空间SalvageGarden的学生组成的团队，开发了一款基于“找不同”概念的游戏，玩家需要在一系列形状、声音或纹理中找出不同寻常的一个。

在设置游戏时，游戏管理员可以决定选项是通过视觉、听觉还是触觉来呈现。

团队成员John Ong说：“这些维度通过允许不同感官能力的人参与游戏来实现包容，例如为失明玩家开启声音和触觉维度。”

一个由三名来自Pathlight学校（宏茂桥）——一所专注于自闭症的学校——的学生组成的团队，开发了一款保龄球游戏。游戏中的斜坡会自动左右摆动，玩家只需按下一个按钮即可释放球，目标是击倒尽可能多的瓶子。

团队成员Yu Jun Bo说：“我们通过引入更大的按钮和一个让球滚下去的斜坡，使游戏具有包容性。我们希望孩子们在玩得开心的同时，也能学到遵守简单指令、轮流和瞄准等技能。”

开发包容性游戏

新电信集团首席人事与可持续发展官Aileen Tan在接受《商业时报》采访时表示：“许多游戏和活动在设计时并未考虑到有特别需要的儿童的需求，这可能会限制他们的参与机会。微小的设计改动可以在提升这些体验的无障碍性方面产生巨大影响。”

去年，新加坡脑性麻痹联盟东校、新电信和LionsForge合作推出了一个包容性黑客松。今年是双方合作的第二年，参赛队伍数量从34支增加到111支。

今年首次有特殊教育学校加入参赛学校的行列。

新加坡脑性麻痹联盟东校校长Boo Hian Kok说：“（这次黑客松）不仅仅是开发游戏，它还培养了年轻人的同理心、理解力和社会责任感，鼓励他们在设计时就考虑到包容性。”

各团队与该校合作开发他们的游戏。他们到学校与学生和老师互动，观察学习环境，并向辅助技术专家学习有关无障碍设计考量和适应性设备方面的知识。

Boo说：“包容性游戏不一定非得是高科技或复杂的。这项倡议通过鼓励年轻创新者在设计解决方案时考虑不同用户的需求，从而推广一种更具包容性的思维方式。”

他指出，近年来，为不同能力用户设计的游戏和数字体验越来越受到认可。这些体验包括简化的界面、定制的控制方式以及视觉和音频支持等功能。

Tan说：“今年有来自22所特殊教育学校的超过2500名儿童参加嘉年华，这是新加坡为有特别需要的儿童举办的规模最大的嘉年华，这为黑客松的参与者提供了一个独特的机会，让他们亲眼目睹包容性设计如何能产生大规模的影响。”

她补充说，新电信将继续与合作伙伴携手，推出解决方案，推动包容性游戏的发展。