JEWELLERY

L’Ecole珠宝艺术学院课程融合历史与文化，即将巡回至新加坡

L’Ecole珠宝艺术学院在首尔首次举办流动课程，其涵盖珠宝制作各方面的105门课程在几天内便已报满。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

[首尔] 首尔正值盛夏，天气酷热。但在凉爽的当代艺术空间Futura Seoul里，普通韩国民众正在探索他们前所未知的宝石与珠宝世界，甚至亲手体验宝石切割、漆艺，并制作珠宝模型带回家。

艺术空间Futura Seoul的现代建筑，与首尔北村韩屋村社区的传统房屋形成鲜明对比。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

Futura Seoul坐落于两座宫殿和一座宗庙之间，其现代建筑在北村韩屋村社区中形成了有趣的对比，这里的传统房屋可追溯到约600年前的朝鲜王朝。

这些课程邀请公众进入宝石的世界。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

这里也成为某种文化交流的理想场所——源于巴黎的L’Ecole珠宝艺术学院首次在韩国举办流动课程。

正在检验一颗红宝石原石。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

L’Ecole珠宝艺术学院于2012年创立，由法国奢华珠宝商Van Cleef & Arpels支持，旨在为所有对时而令人望而却步的珠宝世界感到好奇的人们提供学习机会。学院通过课程、工作坊、讲座、展览、书籍和播客，以平易近人的方式介绍珠宝文化。

一位宝石学家正在授课。 图片来源：CORINNE KERK，《商业时报》

即使是珠宝收藏家和对这门工艺有更深了解的人，也能获益匪浅，并乐于把握机会，与学院的艺术史学家、宝石学家和工匠等讲师们交流专业知识。

一名课程参与者正在体验珠宝制作工艺。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

L’Ecole目前在巴黎、香港、上海和迪拜四个城市设有永久校区，但也会定期巡回办学。其首尔项目为期三周，至7月15日结束，共提供105门课程，为学员提供了亲手实践、近距离观察宝石以及与专家进行宝贵交流的难得机会。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

L’Ecole项目中的一些课程适合儿童参加。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

课程内容

公众可以参加这些小班课程，每节课费用在1万至5万韩元之间（约合6至32美元）；其中一些课程适合青少年，甚至年仅六岁的儿童。

讲座介绍了珠宝中幸运符和祝福图案背后的故事，以及古代图案如何持续启发当代设计。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

该项目围绕L’Ecole课程体系的三大核心支柱展开——珠宝艺术史、宝石世界以及珠宝制作的精湛工艺（savoir-faire）。

参与者可以体验珠宝水粉画——这是一种手绘技术，用于为高级珠宝设计方案创作逼真的效果图。 图片来源：CORINNE KERK，《商业时报》

课程示例包括：让小班学员探索宝石的起源及其成为珠宝的漫长旅程；体验高级珠宝的创作过程，通过绘画忠实地呈现宝石；以及学习从17世纪到1920年代的珠宝风格。

一堂关于钻石的课程讲述了钻石的形成、开采和切割过程。 图片来源：CORINNE KERK，《商业时报》

受Van Cleef & Arpels邀请报道此次首尔活动的亚太区记者团，有机会参加了“钻石：宝石学特例”（The Diamond: A Gemological Exception）课程。两名宝石学家讲述了这种珍贵宝石的奥秘——它是唯一由单一化学元素组成且硬度无与伦比的宝石。

他们分享的内容还包括钻石如何在地球深处形成、如何被开采和切割，以及它们与合成钻石的区别。

为韩国王子Yi Gu制作的刺绣duru-jumeoni（福袋），饰有金饰、丝绸、珍珠和金线。 图片来源：韩国国立中央博物馆

首尔项目中还包括免费讲座和一场展览。其中一个亮点是“韩国护身符珠宝：古与今”（Korean Talisman Jewels: Now and Then）讲座，探讨了韩式珠宝中幸运符和祝福图案背后的有趣故事，以及古代图案如何持续为现代设计提供灵感。

另一个讲座是“黄金与手艺：从凯尔特工艺到韩国瑰宝”（Gold & Gesture: from Celtic Crafts to Korean Treasures），比较了凯尔特人和古代朝鲜王朝的金匠工艺。

来自奥地利的祖母绿和绿柱石。 图片来源：SAM YUNG LEUNG YUEN COLLECTION

“祖母绿花园——探索宝石世界”（Garden of Emeralds – Discover the Gemstones）展览在迪拜和上海展出后，也登陆了首尔。该展览追溯了这种鲜绿色宝石从地质形成到成为艺术品和高级珠宝的迷人旅程。

一颗莫卧儿王朝雕刻祖母绿，可能来自18世纪。 图片来源：FAERBER COLLECTION

一件可追溯至1850年的黄金蛇形手镯，镶有祖母绿、钻石、红宝石和银。 图片来源：FAERBER COLLECTION

展出的精品包括祖母绿原石、一颗曾为Prince de Polignac收藏的36.29克拉18世纪莫卧儿王朝雕刻祖母绿，以及一件约1850年制作、镶有祖母绿、钻石、红宝石和银的华丽黄金蛇形手镯。

由Van Cleef & Arpels为巴罗达邦王后Sita Devi打造的印度（Hindu）项链。 图片来源：CORINNE KERK，《商业时报》

展览的核心展品是1949年Van Cleef & Arpels为巴罗达邦王后Sita Devi打造的印度（Hindu）项链，这位王后也被称为“印度的Wallis Simpson”。

这件非凡的作品镶有13颗来自古代哥伦比亚矿区的梨形祖母绿，同时配以祖母绿珠、39颗珍珠和近800颗钻石。

同样引人入胜的还有祖母绿内含物的显微照片（通过显微镜拍摄的照片）。这些照片呈现出奇幻、宛如异世界的景象，为人们了解宝石的内在特性、地质形成过程和地理来源提供了线索。

在周一（6月29日）于首尔举行的项目开幕式上，L’Ecole亚太区董事总经理Olivier Segura透露，流动课程也“很快”将在新加坡首次亮相。

鉴于该项目在韩国受到热烈欢迎——所有课程在几天内便预订一空——人们不禁对即将在新加坡举办的活动充满期待。