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批评者认为他过于怪异、古怪和非传统——但这正日益受到高端品牌的青睐

Robert Pattinson 一直接演让他看起来愚蠢、怪诞、奇异和不讨人喜欢的角色。 图片：美联社

六十多年来，詹姆斯·邦德一直是奢华生活的活广告。他开着 Aston Martin，佩戴着 Omega 腕表，喝着昂贵的香槟，下榻于五星级酒店。

他的西装剪裁无可挑剔，身边的女性也美得不可方物。

因此，当 Robert Pattinson 将成为下一任邦德的消息宣布时，引起了如此大的轰动。网上的批评者称他太“怪异”、太“情绪化”、不够“硬朗”、不够“时髦”、不够有“领袖气质”。

或许他们说得有道理——如果他们对邦德的印象还停留在过去的话。

Pattinson 穿上晚礼服时可以很英俊。但在采访中，他常常显得尴尬、自嘲、不修边幅，甚至可以说是古怪，他会编造一些有趣的轶事，然后又承认是假的。

在他的演艺生涯中，他大部分时间都在扮演心理有问题的男性角色，例如在电影《好时光》(Good Time)、《灯塔》(The Lighthouse) 和《米奇17》(Mickey 17) 中。甚至他扮演的蝙蝠侠也是一个阴郁的角色，似乎远不如他的前任 Ben Affleck 和 Christian Bale 那样享受亿万财富。

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在聚光灯下，Pattinson 可能会显得有些尴尬。 图片：美联社

那么，这样一位演员要如何兜售美好生活的幻想呢？

答案或许在于，奢侈品本身的幻想已经改变。虽然邦德体现了一种精致和阳刚的特定形象，但奢侈的含义——正如您可能已经注意到的——正在经历一场重大变革。

“古怪”作为文化力量

在一个美好生活在社交媒体上被司空见惯地炫耀的世界里，仅仅富有已不足以让人脱颖而出。

取而代之的是，富有和有趣之间出现了一种区别。对于年轻消费者来说，后者可能与前者一样具有吸引力。

这一转变有据可循：根据麦肯锡 (McKinsey) 和《时装商业评论》(The Business of Fashion) 发布的《2026年时尚状况》报告，35岁以下的奢侈品消费者中，有81%的人将设计和创意列为首要购买驱动因素。

Jonathan Anderson 为 Christian Dior 设计的2027年春夏系列时装秀，展现了他标志性的一些智慧和奇思妙想。 图片：路透社

麦肯锡今年的另一项研究也发现，在接受调查的美国和中国消费者中，情感联系已超过工艺和传承等因素，成为奢侈品牌吸引力的主要驱动力。

一个生动的例子是 Jonathan Anderson 从 Loewe 到 Dior 的迅速崛起，以及他那些能制造网络热点的设计，例如番茄和鸽子形状的手袋，以及类似气球和花朵的鞋子。

形似花朵的鞋子和番茄形状的手袋是 Jonathan Anderson 为 Loewe 设计的一些标志性作品。 图片：LOEWE

今年一月，在他的 Dior 男装发布会上——Pattinson 当时是前排嘉宾——Anderson 告诉《卫报》(The Guardian)，他正在探索“新贵族”的概念，这个群体“忽略金钱的方面”，转而关注“他们的古怪特质”。

在时尚界的其他地方，Demna 为 Gucci 设计的《家族》(La Famiglia) 系列中引入了一群奇怪、功能失调的角色。Prada 让 Scarlett Johansson 出演了一系列无人能懂的超现实广告。Burberry 则邀请 Olivia Colman 扮演四位古怪的伦敦人。

这不仅仅是时装品牌。以保守著称的瑞士制表界有时也拥抱奇思妙想——从 Rolex 为其 Day-Date 表款设计的彩色拼图表盘，到 Audemars Piguet 与 Kaws 合作推出的价值20万瑞士法郎的陀飞轮腕表。

2023年，Rolex 的蚝式恒动星期日历型36 (Oyster Perpetual Day-Date 36) 以其俏皮的表盘赢得了钟表爱好者的喜爱。 图片：ROLEX/JVA STUDIOS

过去可能被认为对奢侈品牌来说过于怪异或轻浮的东西，如今已成为吸引年轻消费者的魅力所在，他们被幽默、非传统和意想不到的元素所吸引。

人工智能的解药

当然，古怪特质在奢侈时尚界一直占有一席之地。像 John Galliano、Alexander McQueen 和 Marc Jacobs 这样的设计师早就明白幽默、戏剧性和不羁精神的商业价值。

如今的不同之处在于，即使是像 Dior 和 Chanel 这样最老牌的奢侈品牌，也迫切地转向独特的创意声音，以在竞争对手中脱颖而出——在人工智能时代，这一点尤为明显。

随着人工智能 (AI) 生成的完美无瑕的人物、室内设计和壮丽度假胜地的图像充斥我们的屏幕，这种光鲜的完美在很大程度上被斥为“AI 垃圾”。

在此背景下，不寻常、不完美和具有辨识度的人类特质获得了新的吸引力。时尚界最炙手可热的摄影师之一 Szilveszter Mako，将纸板箱、涂色纸和布料碎片变成超现实的手工世界，并由 Olivia Rodrigo 和 Sandra Bullock 等名人置身其中。

当今最炙手可热的时尚摄影师是 Szilveszter Mako，他将廉价物品变成名人照片的超现实背景，如此张 Sandra Bullock 的《Interview》杂志封面所示。 图片：INTERVIEW/SZILVESZTER MAKO

2026年圣诞节，Prada 聘请了资深 Disney 动画师 John Pomeroy 创作手绘卡通。2026年夏季，Hermes 委托法国插画家 Sarah Martinon 将其网站变成一个充满奇思妙想的手绘插画世界。

金钱买不到的东西

这让我们又回到了 Pattinson 身上。

很少有好莱坞一线明星将个性作为其职业生涯如此鲜明的特征。

在通过《暮光之城》(Twilight) 系列电影成为全球万人迷之后，他本可以轻松地追求更传统的好莱坞职业道路，在商业大片中扮演英俊的男主角。

相反，他倾向于非传统的电影制作人和古怪的角色，通常是出演预算不高的独立电影。

Pattinson 在《米奇17》(Mickey 17) 中扮演了他最奇怪的角色之一。该片票房表现不佳。 图片：华纳兄弟

他似乎不介意自己看起来愚蠢、可悲、怪诞或不讨人喜欢——也不在乎他的电影可能因为太过怪异而票房惨败，就像奉俊昊 (Bong Joon-ho) 的《米奇17》(Mickey 17) 那样。

然而，这些选择都未削弱他的商业吸引力。

Pattinson 与 Dior 有着长期的合作关系，并于九月成为瑞士制表商 Jaeger-LeCoultre 的全球大使。在宣布这项合伙业务时，该制表商的首席执行官 Jerome Lambert 称赞了他的“艺术深度、好奇心和真实性”。

在新邦德身份揭晓几小时后，苏富比 (Sotheby) 发布了一段 Pattinson 在2022年的视频采访，当时他为纽约的“当代艺术策展”拍卖会担任客座策展人。

Pattinson 对艺术有深入的了解，这促使苏富比 (Sotheby’s) 邀请他为纽约的一场拍卖会担任客座策展人。 图片：苏富比

在视频中，他知识渊博且风趣地谈论着现代和当代艺术，并将他以前的电影角色与他们可能喜欢的艺术家联系起来，如 Francis Bacon、Cy Twombly、Marlene Dumas 和 Willem de Kooning。

Pattinson 的好奇心超越了他的职业范畴。他代表了一种不同的奢侈品理想——这种理想更多地取决于他赋予事物的个性、好奇心和品味，而非他拥有的昂贵物品。

也许这正是 Pattinson 成为 007 的一个如此有趣选择的原因。

皮卡迪利广场 (Piccadilly Circus) 的一个屏幕上显示着 Pattinson 将成为下一任邦德的公告。 图片：路透社

毕竟，邦德不仅仅是一个虚构的间谍。他是电影界最赚钱的资产之一，背后有数十年来与豪华汽车、高级腕表、时尚和旅行的联系作为支撑。

如果奢侈品消费者的品味和追求正在改变，那么邦德所代表的幻想也必然不能完全保持不变。

这并不意味着邦德一定会变得古怪或非传统，也不意味着邦德会放弃他的豪车、名表和西装。但也许，美好生活的终极幻想现在意味着的，不仅仅是拥有所有梦寐以求的金钱、物品和女人。

有了 Pattinson 扮演的邦德，007现在可能不仅拥有杀人执照——还拥有了完全做自己的执照。