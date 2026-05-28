Dries Van Noten的新篇章：超越时尚

他不再设计时装系列，转而在Fondazione Dries Van Noten策展一个手工艺世界

Dries Van Noten在一座15世纪的威尼斯宫殿内启动了他的基金会。 摄影：CAMILLA GLORIOSO

【威尼斯】对于一个以自己名字命名的基金会，Dries Van Noten却出人意料地决心不让其成为个人秀。

当被问及新开幕的Fondazione Dries Van Noten是否展出了他自己的任何作品时，这位著名的比利时设计师礼貌而坚定地回答道：“没有，我如今的工作并非为了推广时尚品牌。

“我更感兴趣的是建立一个基金会，展示那些介于艺术和手工艺之间的作品……对我而言，是专业知识和热情赋予了一件物品生命。”

在Dries Van Noten新开幕的基金会中，时尚与艺术、家具和建筑展开对话。 摄影：HELMI YUSOF, BT

在投入了38年时间，将自己的品牌打造成时尚界最低调而具影响力的品牌之一后，Van Noten于2024年卸任其时装屋的创意总监一职。

现年68岁的他，本可以轻易地将这个新基金会变成一座个人丰碑，用那些能代表他漫长职业生涯的色彩、图案和纺织品填满一座15世纪的意大利宫殿。

然而，他于2025年以约3600万欧元（5350万新元）购得的Palazzo Pisani Moretta宫，却被改造成一个展示手工艺、收藏和创作热忱的殿堂。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Rei Kawakubo为Comme des Garcons设计的雕塑感连衣裙，与Steven Shearer的摄影作品形成对话。 摄影：HELMI YUSOF, BT

其开幕展汇集了时尚界名人，包括Christian Lacroix和Comme des Garcons的Rei Kawakubo，以及家具设计师Joris Laarman、摄影师Steven Shearer和雕塑家Peter Buggenhout等艺术家和创作者。

美国设计师Misha Kahn的作品也在此展出——观众或许还记得他在《穿普拉达的女王2》(The Devil Wears Prada 2)中那些浮夸的雕塑，这些作品曾出现在Meryl Streep所扮演角色入住的米兰酒店豪华套房中。

“我想创造一个与我们所熟知的世界截然不同的新天地，”Van Noten说道。

Misha Kahn狂野的创作是此处的一大亮点。 摄影：HELMI YUSOF, BT

奢侈品的扩张

需要明确的是，Fondazione Dries Van Noten并非其时尚品牌的正式延伸。该时尚品牌隶属于时尚集团Puig，目前由创意总监Julian Krausner掌舵。

但在当今的奢侈品世界，这样的划分从未如此简单。一个以Van Noten之名建立的基金会，无疑会持续彰显他的审美情趣，并由此保持品牌所构建世界的活力。

它的出现，也恰逢奢侈品行业正大举向服装领域之外扩张的时刻。

Dries Van Noten在威尼斯双年展开幕周期间与记者交谈。 摄影：HELMI YUSOF, BT

时尚界的巨头们不再满足于仅仅存在于精品店或人们的身上。他们希望占据博物馆、酒店、餐厅、水疗中心、私人住宅、艺术博览会和文化区。

Prada在威尼斯和米兰设有Fondazione Prada。Louis Vuitton在巴黎设有Fondation Louis Vuitton，并在各大顶级城市设有Espace Louis Vuitton。Dior拥有水疗中心。Bulgari、Versace、Armani、Ferragamo和Fendi则都开设了酒店。

放眼整个行业，奢侈品牌正日益致力于构建完整的文化环境，而不仅仅是产品。奢侈品不再只是销售商品，而是在构筑世界。

在Fondazione Dries Van Noten，华丽的连衣裙、花卉玻璃雕塑和摄影作品以奇妙的方式融为一体。 摄影：HELMI YUSOF, BT

在这样的背景下，Van Noten的基金会属于一个更宏大的趋势，但它也走出了一条更具个人色彩的道路。

一些品牌利用酒店和文化来放大奢华场面——例如Versace在迪拜和澳门的酒店，旨在提供极致的品牌沉浸式体验——而Van Noten则利用基金会让一切慢下来。

他正在创造一个空间，让时尚、家具、珠宝、摄影、玻璃、陶瓷、建筑和艺术，能够通过材料和表现手法的共同语言而被欣赏。

展览从Christian Lacroix的2000件藏品中挑选了14件连衣裙。 摄影：HELMI YUSOF, BT

例如，从展出的数十件由这位法国设计师设计的华丽连衣裙中，可以看出他对Lacroix的喜爱。

他说道：“Christian Lacroix这个品牌去年被西班牙时尚集团Sociedad Textil Lonia收购。他们正在修复Christian Lacroix的藏品档案，这些档案之前的状况很差。”

“总共有2000件作品——2000件重要的作品——正在被逐一修复。我们有幸从中挑选了14件梦幻逸品，并将它们布置在宫殿各处，与其他作品进行对话。”

双年展光环之外

威尼斯是实现Van Noten宏伟抱负的理想之地。这座城市本已是世界重要的艺术舞台之一，其中最引人注目的便是正在举行的威尼斯双年展，展出了来自100多个国家的艺术品，包括Amanda Heng在新加坡馆展出的大型装置作品。

在Fondazione Dries Van Noten，深厚的威尼斯历史与当代时尚、艺术和设计交相辉映。 摄影：MATTEO DE MAYDA

威尼斯也日益汇集了众多私人基金会和文化空间，例如Fondazione Prada、Pinault Collection旗下的Palazzo Grassi和Punta della Dogana、Anish Kapoor基金会、Berggruen Arts & Culture以及其他私人项目——这些都使威尼斯成为一张由艺术赞助人、基金会和文化力量构成的密集版图。

那么，为何要在这里再增设一个基金会呢？

对于Van Noten和他的伴侣Patrick Vangheluwe来说，答案在于威尼斯本身的特质。在早前的一份声明中，他们将威尼斯描述为“一座由水与想象力塑造的城市”，在这里，历史交叠，手工艺拥有将“短暂化为永恒”的力量。

艺术家Joseph Arzoumanov设计的华丽国际象棋。 摄影：FONDAZIONE DRIES VAN NOTEN

他们认为，威尼斯不应被视为一个静止的博物馆，而是一个“充满活力、不断发展的中心，思想如潮水般自由涌动”。

这句话点明了该项目的宗旨。在一个常因游客泛滥和为其美貌所困而备受诟病的城市，该基金会力主威尼斯仍是一个手工艺至关重要的地方，从玻璃和纺织品到建筑和装饰艺术，无不如此。

因此，一场横跨20个房间、展出200多件作品的展览应运而生。展品范围广泛，从Lilla Tabasso精致的玻璃花卉、Seongil Choi的硬化网格椅，到巴勒斯坦设计师Ayham Hassan在以色列占领下的加沙创作的华丽时装，不一而足。

巴勒斯坦设计师Ayham Hassan在以色列占领期间创作了一件惊艳的刺绣连衣裙（最左）。 摄影：HELMI YUSOF, BT

在Van Noten的想象中，一件高级定制连衣裙与一把椅子展开对话。一幅摄影作品或许在回应一幅壁画。一件珠宝则为一间已充满威尼斯建筑之美的房间增添了新的韵味。

宫殿的力量

宫殿本身也是体验的一部分。Palazzo Pisani Moretta奢华而富有戏剧性，装饰着壁画、吊灯和各种饰品。

“因为它是一座宫殿，而不是博物馆，我们必须从零开始创造所有的技术和温控条件，”Van Noten说。“这也正是它如此与众不同的原因。”

在这个“与众不同的世界”里，时尚扮演着核心角色，但并非主导一切。

一件Christian Lacroix的连衣裙与Peter Buggenhout一件唤起混乱与无序感的雕塑相对而立。 摄影：HELMI YUSOF, BT

其中最引人注目的作品包括Christian Lacroix精致的高级定制礼服——它们都源于幻想，却根植于数千小时的精湛手工艺。

Rei Kawakubo为Comme des Garcons设计的作品则是一种充满思辨和抽象的对比，它们挑战着身体的常规，并质疑美的既定形态。

然而，Van Noten更大的抱负是让时尚仅成为一场更广泛对话的一部分。

Rei Kawakubo的连衣裙与Steven Shearer的摄影作品形成对话。 摄影：HELMI YUSOF, BT

Kaori Kurihara的陶瓷作品呼应了宫殿壁画中的有机形态。Wendy Andreu、Nifemi Marcus-Bello和Lionel Jadot设计的椅子与宫殿的古董座椅展开对话。Isaac Monte的矿物结晶花瓶则模糊了自然与装饰之间的界限。

这正是Fondazione Dries Van Noten与典型的奢侈品扩张项目不同之处。

家具制造商Joris Laarman设计的椅子和长凳是Fondazione Dries Van Noten展出的作品之一。 摄影：FONDAZIONE DRIES VAN NOTEN

它不是酒店、餐厅或品牌住宅。它更像是一种文化宣言，与罗意威基金会工艺奖（Loewe Foundation Craft Prize，目前正在国家美术馆展出）所传达的理念相似：手工艺不亚于艺术，手工创作并非怀旧行为，而是一种充满活力的当代实践。

目前的展览名为《美是唯一真正的抗议》（The Only True Protest Is Beauty），将持续至10月4日。

从左至右：在Fondazione Dries Van Noten展出的Comme des Garcons、Christian Lacroix和Kate MccGwire的作品。 摄影：MATTEO DE MAYDA

以下是其他与时尚界相关的威尼斯展览：

Pinault Collection

如今在威尼斯，很少有私人收藏家能像Francois Pinault一样产生如此大的影响力。

这位法国亿万富翁的Kering集团旗下拥有Gucci和Bottega Veneta等时装品牌，他正在Palazzo Grassi和Punta della Dogana两地举办四场大型当代艺术展。

由Pinault Collection提供，Michael Armitage在Palazzo Grassi展出的描绘黑人生活的作品。 摄影：HELMI YUSOF, BT

这些展览聚焦了当代艺术界一些最引人注目的名字：Lorna Simpson、Paulo Nazareth、Michael Armitage和Amar Kanwar。他们中的任何一位都足以独当一面举办大型个展，而他们的作品汇集在一起，则构成了一场强大且不容错过的展示。

Fondazione Prada

Prada大胆地将艺术家Arthur Jafa和Richard Prince的作品并置展出。这两位美国艺术家都以从日常文化——电影、音乐、杂志、互联网和新闻——中汲取图像并将其转化为艺术而闻名。

Arthur Jafa与Richard Prince的作品在Fondazione Prada相遇。 摄影：FONDAZIONE PRADA

Jafa的作品通常关注黑人生活与文化，而Prince则审视美国神话，聚焦于白人男性气概和暴力。其结果是一场令人不安的展览，探讨了那些塑造美国想象力的图像——以及它无法摆脱的神话。