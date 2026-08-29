名贵腕表、珠宝与手袋：30亿新元洗钱案拍卖会精品一览

盘点部分即将拍卖的最引人注目的资产

未来的一场拍卖会将包含一枚稀有的铂金款Patek Philippe Sky Moon Tourbillion腕表，这是收藏家们梦寐以求的“圣杯级”时计。 照片：HOTLOTZ

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】——在2023年新加坡30亿新元洗钱案中被没收的物品，将从2026年9月至2027年中旬进行为期数月的拍卖处置。

在由Hotlotz举办的拍卖会上，有多款腕表、珠宝和手袋都极为稀有，备受追捧。

以下为部分精品，其中包括《商业时报》独家分享的一些拍品。

这枚15.02克拉的彩黄钻戒指是即将举行的拍卖会中估价最高的拍品之一，估价在20万至30万新元之间。 照片：HOTLOTZ

领衔拍品是一枚15.02克拉的钻戒，估价在20万至30万新元之间。主石为一颗枕形改良切割的彩黄钻，戒臂两侧镶有锥形白钻，并以白金和黄金镶嵌。

这款Louis Vuitton x Yayoi Kusama联名款皮革南瓜包的成交价可能高于其1.2万至1.6万新元的估价。 照片：HOTLOTZ

随着艺术家Yayoi Kusama近期去世，这款限量版的Louis Vuitton x Yayoi Kusama联名款皮革南瓜包，其成交价或许会超过1.2万至1.6万新元的估价。

这款Chanel秀场款香水瓶造型晚宴包由白色皮革和黑色树脂玻璃制成。 照片：HOTLOTZ

一款2022年的Chanel秀场款香水瓶造型晚宴包，由白色绗缝皮革和黑色树脂玻璃制成，估价在7000至1万新元之间。

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Bulgari祖母绿钻石Serpenti项链估价为6万至8万新元。 照片：HOTLOTZ

Bulgari祖母绿钻石Serpenti项链的估价为6万至8万新元。

这款白金吊坠采用灵动的蛇头造型，镶有圆形明亮式切割和长阶梯形切割的钻石，并以梨形祖母绿作为蛇眼。

Patek Philippe Nautilus万年历腕表是一款备受追捧的时计。 照片：HOTLOTZ

未来的一场腕表拍卖会将包含这款备受追捧的白金版Patek Philippe Nautilus万年历腕表。

这款Hermes Kelly钻石手镯镶有263颗钻石。 照片：HOTLOTZ

一款稀有的白金版Hermes Kelly钻石手镯，镶有263颗钻石，总重达30.31克拉，估价为15万至20万新元。

这款Louis Vuitton定制Monogram帆布珠宝硬箱带有手绘图案。 照片：HOTLOTZ

这款Louis Vuitton定制Monogram帆布珠宝硬箱采用金色黄铜配件，内部为粉色衬里，设有多个隔层，配有可拆卸托盘、腕表枕和珠宝配件，箱身还带有手绘的花卉和埃菲尔铁塔图案。

该拍品估价为4000至6000新元。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale钻石吊坠项链的估价为1.6万至1.8万新元。 照片：HOTLOTZ

这款Chaumet Josephine Aigrette Imperiale钻石吊坠项链估价为1.6万至1.8万新元。其设计灵感源自与Josephine皇后相关的皇冠和鹭羽头饰主题，这位皇后是该巴黎品牌的历史缪斯。

一款2021年的Christian Dior迷你Lady Dior手袋，采用哑光白色喜马拉雅尼罗鳄鱼皮制成，估价为1万至1.5万新元。 照片：HOTLOTZ

这款2021年的Christian Dior迷你Lady Dior手袋采用哑光白色喜马拉雅尼罗鳄鱼皮制成，配有银色五金件、水晶装饰和同色系皮革内衬。

其估价为1万至1.5万新元。

另一款将被拍卖的稀有腕表是粉色蓝宝石款Richard Mille RM 07-02自动上链腕表。 照片：HOTLOTZ

粉色蓝宝石款Richard Mille RM 07-02自动上链腕表产量极少，是一款极为罕见的珍品，也将在未来的拍卖会上亮相。其估价尚未公布。