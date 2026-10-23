浪琴表：于细节之处，再现历史经典

THE BUSINESS OF TIME 2026

四款最新杰作凭借独特的显示方式、经典造型以及在舒适度和性能上的提升，串联起品牌历史的不同篇章。

浪琴表（Longines）创立于1832年，拥有近两世纪的悠久历史，为新款设计提供了源源不断的灵感。其最新推出的表款彰显了这一深厚底蕴，涵盖了从早期腕戴计时码表、装饰艺术（Art Deco）风格造型、独特的动力储存显示，到现代潜水腕表的持续演进等多个方面。其魅力在于那些至今仍与佩戴者息息相关的精致细节。

名匠系列单按钮计时码表

名匠系列（Master Collection）于20多年前推出，融合了浪琴表的经典风格与精湛的机械制表技艺。全新设计的该系列首次推出两款41毫米精钢单按钮计时码表，其中一款采用银色乳白表盘，饰有“麦粒”纹机刻图案，搭配镀玫瑰金阿拉伯数字时标和同色指针。棕色鳄鱼皮表带与表盘的温暖色调相得益彰。

集成于上链表冠中的按钮可控制计时码表的秒表功能。只需连续按压，即可启动、停止和重置计时指针，这使得表壳无需像许多现代计时码表那样设置独立的按钮。九点钟位置的小秒盘与三点钟位置的30分钟计时盘相互平衡，中央指针则用于记录流逝的秒数。

环绕表盘外圈的脉搏计刻度，允许佩戴者通过测量特定数量的心跳（通常为30次）来测量心率，并直接从刻度上读取相应的每分钟心跳次数。这项功能最早是为医生和护士在电子心率监测器出现之前开发的，使他们能够使用腕戴或怀表计时码表快速读取脉搏。至今，这项功能依然实用，为腕表的复古风格增添了一份与其实用起源的联系。

浪琴表在腕戴单按钮计时码表领域的专业技术可追溯至1911年，在当时大多数计时码表仍依赖大型怀表机芯的时代，这是一项重大进步。1913年，浪琴表通过13.33Z机芯对这一概念进行了完善，该机芯被公认为世界上首款小型计时码表机芯，并发展出多个以精准可靠而著称的变体。其早期的腕戴计时码表还曾陪伴包括 Amelia Earhart 和 Richard Byrd 在内的先驱飞行员，从而建立了与航空及探索领域的联系，这成为该制造商历史的重要组成部分。

新款腕表为这些历史传承赋予了现代背景。内凹式表圈勾勒出表壳轮廓，而饰有蜗形纹的子表盘和表盘外缘的喷砂细节则营造出鲜明的纹理对比。

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透过蓝宝石水晶表背，可欣赏到浪琴表专属的L799.5机芯，这是一款全新的手动上链机芯，动力储存长达68小时。导柱轮控制计时码表的启动、停止和重置功能，而轻巧耐腐蚀的硅游丝则能抵抗磁场干扰。

为确保佩戴舒适，表带的三重折叠式安全表扣配备了微调系统。

康卡斯系列复刻版中央动力储存腕表

康卡斯系列复刻版中央动力储存腕表（Conquest Heritage Central Power Reserve）的灵感源自浪琴表1959年一款腕表的独特动力储存显示。两个旋转圆盘显示了腕表在上链前剩余的运行时间，这一信息被置于表盘中央，成为设计的标志性特征。内盘上的棒状指示器指向外盘上从64到0小时的刻度，显示剩余动力。当佩戴或为腕表上链时，外盘会转动，而两个圆盘的相对位置则随着机芯运行跟踪可用能量。这种设计为通常用于此功能的小指针和弧形显示提供了一种独特的替代方案。

康卡斯系列复刻版中央动力储存腕表的灵感源自浪琴表1959年一款腕表的独特动力储存显示。 图片来源：浪琴表

2024年，为庆祝康卡斯系列（Conquest collection）诞生70周年，浪琴表复兴了这一设计。最新版本将浅蓝色乳白表盘与灰色鳄鱼皮表带和复古针扣相结合，为中世纪风格注入了清新的色彩组合。38毫米精钢表壳交替采用缎面拉丝和抛光处理，并覆以盒状蓝宝石水晶镜面。多面镶贴时标和夜光的“摩天大楼”式时针与分针环绕着中央显示盘，而12点钟位置的梯形日期窗口则增添了独特韵味。腕表搭载L896.5自动上链机芯，透过蓝宝石水晶表背清晰可见，可提供长达72小时的动力储存。50米的防水性能为这款复古设计增添了日常实用性。

黛绰维纳系列

黛绰维纳系列（DolceVita collection）于1997年推出，专为女性设计，其灵感源自浪琴表1927年创作的一款矩形腕表，融合了均衡的比例、装饰艺术风格与悠闲的优雅气质。最新推出的款式以饰纹表盘和三种源自地中海风景与光线的新表带颜色，为这一经典设计注入了新意。此处展示的款式采用枫红色皮质表带，搭配23.3毫米×37毫米的精钢表壳，环绕着象牙色玫瑰金“flinqué”扭索饰纹表盘。其几何图案能捕捉光线，在表盘上营造出深度和微妙的动感。

黛绰维纳系列的最新款式以饰纹表盘和三种源自地中海风景与光线的新表带颜色，为这一经典设计注入了新意。 图片来源：浪琴表

玫瑰金色的罗马数字时标和同色指针为象牙色背景增添了温暖感，而6点钟位置标志性的小秒盘则增添了经典细节。可更换表带系统使佩戴者能够轻松改变腕表的外观。该腕表搭载L176.2石英机芯，防水深度达30米，将日常便利性与经典正装腕表的优雅融为一体。

康卡斯潜水系列

康卡斯潜水系列（HydroConquest）于2007年推出，代表了浪琴表历史中一个较新的篇章。其灵感源自海洋探险，将强大的性能与精致的风格相结合，既适合户外活动，也适用于更正式的场合。2018年，该系列引入了陶瓷表圈，而2023年推出的GMT表款则确立了设计方向，并在最新系列中得到进一步发展。

在经过大幅革新的康卡斯潜水系列中，精钢米兰尼斯网状表链首次亮相。 图片来源：浪琴表

经过大幅重新设计的该系列提供39毫米和42毫米两种尺寸。本文介绍的39毫米表款融合了夜光镶贴时标、单向旋转陶瓷表圈、旋入式表冠，防水深度达300米。表圈采用了源自先行者系列潜水腕表（Ultra-Chron Diver）的机制，转动时手感更佳，零点标记处的夜光胶囊则提升了在弱光环境下的可见度。精钢米兰尼斯网状表链也在另外三款腕表中首次亮相。拉丝表面与抛光侧面形成对比，而锥形网状结构则提供了舒适性和透气性。改进的缩短链节简化了尺寸调整过程，而微调表扣则允许佩戴者在需要时进一步精确调整贴合度。腕表搭载L888.5自动上链机芯，动力储存长达72小时。其硅游丝及其他部件提供的抗磁性能，比ISO 764标准的要求高出多达10倍。