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德教太和观通过研究虐待老人、离婚支持和艺术治疗等课题，提升服务质量

该慈善机构的研究重点关注其服务对象及其面临的挑战

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Lindsay Wong

Published Sun, Jun 21, 2026 · 03:31 PM
    • THKMC的中央研究部由四名全职研究员和两名心理学家组成。
    • THKMC的中央研究部由四名全职研究员和两名心理学家组成。 图片来源：LINDSAY WONG, BT

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    【新加坡】德教太和观（Thye Hua Kwan Moral Charities, 简称THKMC）的中央研究部（CRU）已就新加坡看护者视角、虐待老人、离婚支持和艺术治疗等课题展开研究。

    自2025年2月以来，该部门已在《虐待与忽视老人期刊》等多种刊物上发表学术期刊文章。

    THKMC的研究围绕其服务对象及其面临的挑战展开。

    在2024-2025财年，该机构为超过68,000名受益人提供了服务，并在全国运营着50多个中心。其项目涵盖家庭服务、早期干预、残障服务、乐龄人士支持与医疗保健，以及治疗服务。

    作为一家慈善机构，THKMC的研究部门与学术机构的运作方式有所不同。学术机构通常是响应政府组织等单位的研究提案征集来进行研究。

    THKMC主席 Alex Siow 教授表示：“我们决定建立自己的实地研究团队，以准确了解实际需求。我们不必长时间等待资金征集和研究批准。因此，如果在工作中发现某个特定课题有研究的必要，我们就会努力填补这一空白。”

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    CRU于去年10月成立。该部门由四名全职研究员，以及两名兼职从事研究工作的心理学家组成。

    THKMC服务质量与专业能力办公室副主任 Vimallan Manokara 博士说：“研究是实证实践和数据驱动型服务交付的关键驱动力。CRU在推动由从业者主导的应用研究方面，为理解如何使服务更以人为本、更具创新性提供了重要的见解。

    “这……通过将研究与政策和实践相结合，使本机构能够为未来做好准备。”

    Siow教授指出，虽然其他慈善机构专注于某个特定的服务领域，例如乐龄关怀，但THKMC的服务范围使其能够就更广泛的课题进行研究。

    他解释说：“我们之所以启动（CRU），是因为我们拥有足够的人力、规模和服务广度，可以在研究中覆盖更多领域。我们将着眼于整个范畴和生态系统。”

    在为辅助项目交付而研究某个课题时，THKMC会考察多种因素，例如需要什么样的支持、需要多少志愿者、如何使项目可持续发展等等。

    实际应用

    THKMC研究主管 Malathy Krishnasamy 博士说：“我们与一线的实践人员，如早期干预师、治疗师和社工等，紧密合作。我们的研究具有实际应用价值，能以细致入微的方式为服务对象带来积极影响。”

    例如，从2016年开始，THKMC开发了“数字化行为监测系统”，用于收集、存储和分析有关“堪忧行为”的信息——即残障服务对象可能表现出的干扰性行为、攻击行为或自残行为。

    该机构的研究显示，这些行为通常发生在服务对象注意力不集中、受到过度刺激，或许多人聚集在一处却没有计划活动的情况下。

    因此，THKMC调整了其残障服务中心的日常安排和物理环境，以减少拥挤并提高活动的参与度。

    该机构补充说：“这些数据也促进了为服务对象提供更个性化、更具实证依据的护理。”

    更进一步的是，“数字化行为监测系统”将被整合到一个目前正与心理卫生学院、新加坡社科大学和社区心理中心合作开发的新系统中。

    这个新框架会将信息输入一个算法，以辅助服务的交付。

    同样，儿童早期干预服务（EICS）也计划在其课程中引入户外活动部分。此举是基于一项研究，该研究表明，在社区公园进行了为期六周的户外活动后，儿童在功能性技能和积极行为方面均有所提升。

    EICS计划在其课程中引入户外活动部分。 图片来源：THKMC

    Siow教授表示，THKMC正寻求通过会议和外展活动，与更广泛的社会服务领域分享其研究成果和最佳实践。他补充说：“我们的研究是根据自身需求量身定制的。但如果一些机构认为这对他们也适用，那么我们实际上可以展开合作。”

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