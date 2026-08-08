丰田RAV4混合动力车评测：为何说它比电动汽车更称得上是工程杰作

THE STEERING COLUMN

它实用、易于驾驭，而且非常省油。你心动了吗？

这款第六代车型采用了经过改良和加固的底盘，该底盘沿用自其前代车型。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

你是否曾厌倦了在家里扮演那个负责任的角色——那个默默付出、记着每个人生日、过敏史和航班号的老好人？

与此同时，你的某个兄弟姐妹可能在举办第三次婚礼，另一个则开心地在民丹岛购买了分时度假屋。如果你就是那个老好人，那么丰田RAV4混合动力车就是你在汽车界的灵魂伴侣。

这款运动型多功能车是实用主义的化身，但也有人会说，这是车轮上的固执。当中国车企接过电动汽车的接力棒，并一路飞奔，甚至借此给了传统巨头当头一棒时，Toyota 却依然坚守着混合动力才是世界真正所需之物的理念。

真正的问题在于，新款RAV4是否是这个世界（或至少是新加坡）真正想要的那种车。

这款第六代车型换上了新前脸，采用了Toyota家族当前的“锤头”式设计主题，其底盘则是在前代车型的基础上进行了改良和加固。

在全球范围内，这款车目前仅提供混合动力版本。在新加坡，其动力系统由一台2.5升四缸发动机和一台134马力的电动机组成。

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在内饰方面，控制装置布局合理。主触摸屏尺寸为10.5英寸。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

混合动力车的设计初衷就是为了省油，而这款车在这方面表现出色。由于其官方公布的油耗为每百公里5.1升，本地大多数驾驶者可以每两周加一次油，届时油箱里还绰绰有余。而我实际开出的油耗甚至比官方数据还要低大约8%。

如果你不想在派对结束后独自回家，这样的成就恐怕不值得拿来夸耀，但这正是Toyota希望为RAV4树立口碑的卖点之一。

其内饰设计也是一大卖点。所有控制装置布局合理，10.5英寸的主触摸屏并没有提供太多需要触控的功能。因此，它的操作便捷性与中国产电动车时常出现的复杂操作形成了鲜明对比。

虽然娱乐系统可能没有内置Spotify等原生应用，但通过无线连接，你的手机可以像在生活中其他场景一样，承担起为你解闷的任务。

我个人觉得唯一缺少的一项功能是360度全景泊车影像。这项功能不仅非常实用，而且现在许多价格便宜得多的车型也都配备了。

对于一辆在其他方面都如此宜驾的汽车来说，这是一个令人费解的缺失。虽然它可能没有玻璃车顶，但车舱感觉宽敞明亮，后排座椅也为如今身材高大的青少年提供了充足的空间。

后备箱空间宽敞，并配有实用的挂钩和绳环。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

后备箱的设计堪称典范：空间宽敞，配有实用的挂钩和绳环，还有一个专门存放行李遮板的凹槽。甚至还有一个全尺寸备胎。

这也是一辆驾驶起来非常舒适的车。在连续驾驶了三个小时后，我下车时感觉轻松自在，毫无疲惫感，就像刚走出电梯一样。

事实上，其底盘表现无可挑剔。抓地力稳固，在路况不佳的路面上车身依然保持平稳，转向系统在反应灵敏的同时，甚至还提供了一些路感反馈。

相比之下，发动机则毫无魅力可言，猛踩油门加速通常会让你后悔。但尽管RAV4的传动系统并不迷人，却令人印象深刻。虽然电动汽车基本上只是电池、一个（或多个）电机和大量软件的组合，但一个好的混合动力系统要难得多。

发动机需要反复启动和关闭，刹车系统必须在再生制动和摩擦制动之间巧妙切换——工程师的工作做得越好，你就越察觉不到这些过程。以此衡量，RAV4比典型的电动汽车更像一个工程杰作。

不过，考虑到价格，人们很容易理解为何有人会选择省下一大笔钱，转而购买例如a Tesla Model Y这样的车型。与Toyota相比，许多电动汽车都给人一种新颖刺激的感觉。

不过，如果你给我看一位RAV4的车主，我就会让你看到一个生活井井有条、有责任感的人。

丰田RAV4混合动力车包含拥车证（COE）的价格为254,888新元。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

丰田RAV4混合动力 保费 发动机 2,487 cc, 16气门, 直列四缸 发动机功率 185 马力 @ 6,000 转/分钟 发动机扭矩 221 牛米 @ 5,200 转/分钟 电机功率 134 马力 电机扭矩 208 牛米 系统总功率 215 马力 变速箱 无级变速器 最高时速 180 公里/小时 0-100 公里/小时 8 秒 燃油效率 5.1 升/100 公里 价格 254,888新元（含拥车证） 代理商 Borneo Motors 上市时间 现已上市