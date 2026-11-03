焕新历史建筑，打造活力社区

“地方营造者”分享长期愿景与正确的合作伙伴关系如何为历史地标注入新活力

“地方营造的业务”是《商业时报》奢华版 The BTLuxe Edit - Future:Legacy 论坛的专题讨论会之一。 照片：CAROLINE CHIA

[新加坡] 地方营造作为一种城市更新的形式，在亚洲正获得越来越大的发展势头。

随着经济增长，许多旧建筑被拆除，为光鲜亮丽的综合体让路，但一群领军人物正在重新思考，如何将历史地标重新改造为富有意义的社会、文化和艺术空间。

10月28日，杰出的地方营造者——The Lo & Behold Group的Wee Teng Wen、Elevate Capital的Ashish Manchharam以及曼谷Baan Trok Tua Ngork的Sandy Assakul——齐聚新加坡香格里拉大酒店，在 The BTLuxe Edit - Future:Legacy 论坛上分享了他们的经验。

该活动由《商业时报》(The Business Times) 与施罗德财富管理 (Schroders Wealth Management) 联合举办，多位商界领袖和创意创始人共同探讨了亚洲奢侈品市场的格局及其未来。

以Manchharam为例，他被前的Stamford Court大楼所吸引。尽管该建筑位于史丹福路 (Stamford Road) 和禧街 (Hill Street) 的交汇处，地理位置便利，但几十年来一直被忽视，未能得到翻新。

2024年，Elevate Capital收购了该物业，并将其重新发展为综合用途的Stamford Place。由于许多人会将这座建筑与其标志性的钟楼联系在一起，因此钟楼的形象被融入到其品牌、设计以及为室内委托创作的艺术品中。

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除了历史联系之外，作为Elevate Capital的创始人兼管理合伙人，Manchharam分享道，让这个场所在当下具有现实意义至关重要。

他说：“我们问自己，这个社区需要什么，什么能吸引人们前来，因此我们设立了服务式公寓、共享办公空间、零售店和餐饮店。

“我们的历程和故事，实际上是关于整个社区如何为自己创造一些东西，并将建筑的历史融入我们正在做的事情中。”

“为什么”的力量

对于Lo & Behold的管理合伙人Wee来说，好的地方营造总是始于一个“为什么”。

左起：Wee Teng Wen、Sandy Assakul、Ashish Manchharam及主持人Howie Lim。 照片：CAROLINE CHIA

在将前南侨中学改造为New Bahru的过程中，Wee回忆说，他一直很喜欢那个空间——教室、食堂以及“构成一所学校的所有元素”。

他看到了其良好结构、优越位置和富有灵魂的室内设计的潜力，但他知道这个空间可以发挥更大的作用。

Wee说：“我们思考New Bahru能为新加坡带来什么。我们认为，如果这个项目能帮助本地企业家和创意企业找到一个家，让他们在一个小而艰难的市场和行业中获得最大的成功机会，那将是多么有意义。”

Wee说，这意味着Lo & Behold不能仅仅将自己看作一个房东。“我们帮助他们制定可行性计划，为他们对接设计师和承包商，所有这些都是希望他们能够成功和茁壮成长。”

对Wee而言，成功的地方营造必须具备三个要素：一个能唤起情感的空间的力量；为访客精心策划的概念和体验；以及找到能够实现这一切的合适合作伙伴。

他还强调，怀旧情怀不能单独主导一个项目；每一个决策都必须具有商业合理性。

一个很好的例子是：New Bahru的学校礼堂没有被改造成宴会厅，而是用来自槟城的同款瓷砖进行了翻新，并被重新配置为一个多功能活动大厅，同时保留了羽毛球场的标记。

这个多功能空间此后已被用于举办从笼式网球快闪场地到展览等各种活动。

规避物理限制

作为曼谷创意空间Baan Trok Tua Ngork的第四代守护人兼联合创始人，Assakul在改造这栋曾是她曾祖母故居的五层楼建筑时，必须找到其独特的定位。

这位泰籍华人说：“对我来说，地方营造是通过开发和酒店服务创造积极的、可替代的未来。Baan Trok是一栋老建筑，在曼谷，老建筑通常被遗忘。

“它们不那么受欢迎，维护成本更高，也更难打理。我们想挑战人们与老建筑互动的方式，探索一种不同的可能性。”

这座拥有百余年历史的祖屋如今已成为一个充满活力的中心，拥有四个楼层的餐饮概念和一个轮换的创意艺术项目。

由于其建筑结构对餐厅运营构成挑战，而且它地处唐人街主街之外，没有现场停车场，人流量也很少，Assakul知道他们必须另辟蹊径才能成功。

她说：“我们决定通过四个核心价值观成为优秀的创造者：原创性、真实性、业主参与和进取心。”

Baan Trok没有连锁餐厅，只有独一无二的餐饮概念。“如果你想品尝我们的墨西哥餐厅，这里是唯一的地方，”Assakul说。她每天和她的三个兄弟姐妹一起在现场感受实际情况，以确保项目规划对市场保持相关性和吸引力。

她强调说：“我们希望每个走进这栋建筑的人都能感受到每个概念和合作伙伴的核心与活力。

“Baan Trok是一项长期事业。我们希望能够让这座建筑代代相传，所以我们总是向前看。”

Manchharam对此表示同意，他回忆起他的团队在21 Carpenter酒店项目中如何应对意想不到的建筑挑战，为此与当局就哪些可以做、哪些不能做进行了多轮沟通。

他说：“我们花了很多时间，但一旦完成，它就变得极其独特。你在其他任何地方都找不到这样的建筑，这就创造了价值，因为人们会慕名而来，并希望他们会喜欢这里。”