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柬埔寨微笑壁虎项目展示了如何通过全面、可再生的方法创造持久的影响力

【新加坡】Ngon Sokleap（人们通常称他为Leap）从柬埔寨的法学院毕业后，曾获得一份前往澳大利亚深造的财务资助。

对于这位能说英语的年轻人来说，这无疑是一个难得的机会。21世纪初，他与家人（共五口）为了寻找工作，从位于磅湛省湄公河畔的童年村庄搬到了首都金边。

他的父母是贩卖竹编储米容器的小商贩，但随着塑料制品逐渐取代传统材料，他们的收入来源也日益枯竭。

这家人在柬埔寨首都做起了食品摊贩，但只负担得起一个孩子上中学。作为三兄弟中最小的一个，Leap 成为了那个“被选中的人”。

后来，他凭借政府奖学金进入柬埔寨皇家法律与经济大学学习法律；之后，他在红色高棉法庭实习，并曾在《柬埔寨日报》工作。

2013年，前往珀斯西澳大学攻读硕士学位的美好新生活向他招手。但与此同时，另一个召唤也降临了。

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人生的转折

Leap 经人介绍认识了瑞士摄影艺术家 Hannes Schmid。Hannes Schmid 在前一年创立了瑞士微笑壁虎慈善机构，旨在为柬埔寨的弱势家庭筹集资金。当时，Schmid 在为源源不断的贫困窟居民提供持续有效帮助方面遇到了瓶颈，急需一位可靠的本地合作伙伴。

Leap 回忆道：“我们都坚信，要实现可持续的改变，仅靠紧急援助是远远不够的。这需要教育、技能、工作以及自力更生的机会。”

Schmid 还说服了他，让他相信留在国内并立即帮助柬埔寨人民，他会学到更多。

于是，Leap 回答说：“好的。”

第二年，两人共同创立了非政府组织——柬埔寨微笑壁虎项目（SGC），并在距离金边约90分钟车程的磅清扬省购入了第一块土地。

他们开办了一个农场，并从城市垃圾场接来了12个家庭。

“我们的想法是，与其把他们送回家，给他们鱼、猪或鸡，然后指望他们自己去养殖，不如把他们聚集在同一个地方，这样我们就能提供监督、指导和培训。”

另一个原因是，来自垃圾场的受助者往往会从多个不同渠道获取援助，但自己却无意改变生活。

柬埔寨微笑壁虎项目教授畜牧知识，该项目将教育、职业培训、农业、环境系统和企业融合成一个生态系统。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

在SGC，这些家庭接受了畜牧业培训，获得了所需资源，并在销售他们饲养的动物和种植的蔬菜方面得到了帮助。他们还学习了金融知识，以免因为“邻居买了新摩托车”之类的原因而挥霍金钱。

那些攒够了钱在外面建房置地的人可以自由离开，成为SGC的合同农户，而他们的孩子则可以继续在园区内的学校上学。

SGC 园区内种植的香草豆荚。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

如今，SGC 主要与周边农村地区的居民合作，其中许多人通过 SGC 的项目获得了直接支持、就业机会或赞助。

Leap 说：“大多数柬埔寨农村居民都有一块土地，自称是农民，但他们并不知道如何耕作。”

与此同时，园区也在不断发展壮大。

教育是 SGC 的核心，有超过600名3至18岁的儿童在其学校学习。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

教育是 SGC 的核心，有超过600名3至18岁的儿童在其学校学习，学校同时教授高棉语和英语。此外，还有400多人在大约20个不同岗位上工作，涵盖农业、食品生产、木工、金工和酒店服务等领域。

微笑壁虎园区占地150公顷。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

SGC 的园区现占地150公顷，建有鱼、鸡、牛的养殖站，并开展多元化农业运营，为在校儿童和员工提供食物。

SGC 拥有自己的木工作坊。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

柬埔寨微笑壁虎项目的豪华农庄度假村及水疗中心。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

其木工作坊为 SGC 拥有34间客房的豪华农庄度假村及水疗中心（该度假村在在线预订网站上备受好评）制作了几乎所有家具，而其面包店和肉铺则为超豪华的 Rosewood Hotel 和 Aqua Mekong 邮轮等酒店企业供货。

“我们制作的萨拉米香肠是最好的，” SGC 首席执行官 Leap 自豪地补充道。

SGC 的面包店，为高端的 Rosewood Hotel 和 Aqua Mekong 邮轮等酒店企业供货。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

SGC 的高级餐厅 UN。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

UN 餐厅正在摆盘的菜肴。 图片来源：柬埔寨微笑壁虎项目

这些制造业产业群也构成了面向年轻人的专业教育和职业培训的基石。此外，园区内还设有高级餐厅 UN 和一个传承高棉传统音乐的文化中心，并配有名为 The Gong 的录音室。

一个愿景，多元组成

总体而言，SGC 园区将教育、职业培训、农业、环境系统和企业融合成一个可持续的生态系统，旨在帮助弱势的本地社群提升生活水平。

去年，新加坡微笑壁虎项目注册成立为一家非营利性公司，旨在提高公众意识、筹集资金，并与亚洲各地的个人、组织和企业建立合作关系。

自成立以来，该机构已接待了两次来自新加坡的学术静修营和两次企业静修营。参与者包括新加坡国立大学（国大）卓越高级院士项目的成员，他们与柬埔寨团队合作，从而“真实地了解”了柬埔寨农村的现状以及园区循环社区模式的运作方式。

Leap 表示：“最重要的是，他们看到了一个与自己过去生活截然不同的现实。这让他们大开眼界，了解到柬埔寨的真实生活，以及运营一个能够自我维持的项目需要付出什么。”

然而，工作远未结束。

其度假村每年需要售出超过1万个房晚，而冠病疫情后的经济问题、贸易和旅游业中断、与泰国的边境冲突以及高昂的燃油价格，都使得运营成本居高不下。

Leap 强调说：“社会企业必须实现收支平衡或盈利，这样我们才能为教育事业做出贡献，因为我们为这些贫困社区的儿童提供几乎免费的教育。”

此外，一个自我维持的生态系统应该减少对援助的依赖，同时产生长期的影响力。

这种影响力还将继续扩大。SGC 计划在未来两年内再招收150名儿童入学，并提供更多的职业培训。这意味着需要更多的教师和资源。

“所以，我想告诉人们我们在那里所做的一切，”这位38岁、已是两个孩子父亲的男人充满激情地说道。

Leap 的许多朋友现在都成了律师，其中一些在司法部门工作。的确，如果他当初去了澳大利亚并在那里开创未来，他自己的人生也将会大不相同。

他说：“是的，我放弃了自己的梦想。但通过留下来，我获得了实现许多其他人梦想的机会——从我们的学生、学员到他们的家庭。”

“我们无法改变整个国家，但我们希望建立一个可供国内外其他人借鉴的模式。”