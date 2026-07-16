HEALTH & WELLNESS

居家护理服务提供商见证客户的措手不及，深入探讨挑战并为看护者分享建议

[新加坡] 保险公司大东方保险 (Great Eastern) 近期的一项研究，让我们对多数人终将面对的未来——长期护理的现实——有了发人深省的认识。无论是为自己还是为家人，这种情况所需的准备远超大多数人的想象。

长期护理指的是为无法进行日常生活活动（Activities of daily living, 简称ADLs）的个人提供医疗和个人援助——具体包括洗澡、穿衣、进食、如厕、行动和移动身体。这类护理需求可能持续数月乃至一生。

在新加坡这个“超高龄”社会——即21%或以上的人口年龄在65岁及以上——许多家庭已在应对错综复杂的老年护理问题。而这个数字只会继续上升。

大东方保险的数据显示，长期护理并非只是老年人的问题。在其Great CareShield计划（一项在全国性终身护保和乐龄健保计划基础上提供额外保障的附加计划）的索赔者中，超过62%的人年龄在50岁以下。这表明许多人可能在步入老年之前就需要援助。

虽然在1000名受访者中，有68%的人表示希望在家中接受护理，但研究发现，人们的财务预期与现实存在巨大差距。受访者估计居家护理费用约为每月2400新元，而护理服务提供商Care@Homes表示，实际数字更接近3500新元。

大东方保险的数据显示，长期护理并非只是老年人的问题。在其Great CareShield计划（一项在全国性终身护保和乐龄健保计划基础上提供额外保障的附加计划）的索赔者中，超过62%的人年龄在50岁以下。这表明许多人可能在步入老年之前就需要援助。

虽然在1000名受访者中，有68%的人表示希望在家中接受护理，但研究发现，人们的财务预期与现实存在巨大差距。受访者估计居家护理费用约为每月2400新元，而护理服务提供商Care@Homes表示，实际数字更接近3500新元。

财务现实

Care@Homes的创始人Kenny Tan表示，他所估算的长期护理费用是一个“中等、舒适的范围”，足以涵盖预期的用品开销。

“重要的是要了解构成总费用的各个组成部分，”Tan解释道。他曾是一名银行家，两年前创办了这个提供护理服务和产品的一站式在线平台。

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一些人可能没有料到的是，交通、尿布、医用湿巾、伤口护理产品、喂食管和膳食补充剂等日常开销，已经占据了预算的很大一部分。

Kenny Tan曾是一名银行家，他创办了提供护理服务和产品的一站式在线平台Care@Homes。 图片：CARE@HOMES

居家护理服务的成本也因受护者的具体需求而异。

这些需求可能包括静脉注射抗生素等程序，也可能需要更广泛的支持，如喂食、为防止褥疮而翻身以及更换尿布等。

例如，在居家护理服务提供商Vickycares，造口护理（即对通过手术造成的开口进行管理和保持卫生）的起步价为120新元，这还不包括消费税和消耗品。

“对于需要更多医疗程序、通过静脉输液进食的癌症患者，每天的费用甚至可能接近500新元。”其护士临床医生兼经理Jacqueline Teo说。

在专注于失智症护理的居家护理服务提供商iKare，其业务主管兼增长与护理体验总监Keith Lee估计，每周三次的居家认知刺激活动每月费用将略高于2000新元。

问题不仅在于金钱

尽管大东方保险的研究强调了财务准备的必要性——例如购买可提供更高赔付额的终身护保附加计划——但金钱只是问题的一部分。

看护者的压力是非常真实的，Vickycares的护士临床医生兼经理Jacqueline Teo说。 图片：VICKYCARES

“看护者的压力是非常真实的，”曾见过家属崩溃哭泣的Teo说。“照顾一个人一周尚可应付，但当护理变为长期时，疲劳感便不可避免地出现。”

让负担加重的是，看护者往往正处于职业生涯的黄金时期，并且是上有老下有小的“三明治一代”。大东方保险的研究证实了这一点，66%的看护者年龄在30至64岁之间，并且是全职工作者。

在某些情况下，压力是反向的，年迈的父母需要照顾他们成年的子女。“所有这些都增加了情感上的压力，”Teo补充道。

对于那些希望聘请住家帮佣的人来说，找到一个可靠的看护者至关重要。“他们将自己的亲人或年迈的父母交给一个陌生人照顾，所以他们真正想要的是一个具备必要技能的人，”Tan说，他的客户通常来自中高收入家庭。

他收到的看护者请求中，约有60%是寻找住家看护者，其余的是在主要看护者外出时寻找临时替代者，或是为刚出院的病人提供临时帮助。

如果提供的护理非常以任务为导向，受护者可能会逐渐陷入隔离状态。 图片：PROT TACHAPANIT

Lee指出，虽然受护者可能希望留在家中，但如果提供的护理非常以任务为导向，他或她可能会逐渐陷入隔离状态。

“这是缺失的一环，我可以自信地说，许多老年人可能无法明确表达，但这一点非常明显，”Lee观察到。“现实情况是，我们对待自己的亲人远比对待他人更没有耐心。”

Lee还指出，新加坡人对压力的承受能力很强，往往在达到临界点之前都意识不到自己已经情绪耗竭——直到出现抑郁、失眠和食欲不振等症状。

“心理健康是一个雷区，因为人们不希望被看作是有压力或抑郁，这在本地文化中可能被解读为软弱的表现。”

住家帮佣无法包办一切

许多家庭选择聘请住家帮佣，因为这是照顾亲人最具成本效益的方式。但他们需要注意，不能期望帮佣在承担大量家务的同时，还能为受护者提供高标准的护理。

“这是我们都必须正视的现实，因为如果我们自己来照顾，会非常疲惫，”Teo说。她补充道，一些因自身疾病而感到沮丧的病人，也倾向于将情绪发泄在帮佣身上。

她补充说：“我们不能指望一个帮佣既能把房子打扫得一尘不染，又能在夜间照顾好我们的亲人。这可能导致虐待或抑郁的发生。”

此外，护理工作不能一蹴而就，Tan说。他指出，许多人低估了作为一名看护者的要求。“我观察到，那些有卧床或坐轮椅亲人的客户，对看护者的要求有更切合实际的期望，因此也更为通情达理。”

在失智症护理方面，人们往往技能和知识非常有限，并可能觉得这非常耗费精力。 图片：IKARE

尤其是在失智症方面，人们在应对时往往技能和知识非常有限，并且会觉得这非常耗费精力。

“这是值得新加坡人反思的事情，”Lee说。“你不能指望一个帮佣既会做家务，又能协助日常生活活动，还能良好地沟通、烹饪和打扫。我从未听说过有‘价廉物美’的雇佣。”

如何为此做准备

Teo曾目睹家庭成员因无法就如何照顾亲人达成一致而导致紧张关系浮出水面。

“所以我总是鼓励人们进行预先护理计划（Advance Care Planning, 简称ACP）和设立持久授权书（Lasting Power of Attorney, 简称LPA），以避免潜在的家庭冲突，”她说。

预先护理计划帮助亲人和医疗保健提供者了解个人对未来医疗和临终关怀的看法，而持久授权书则是在个人丧失心智能力时，授权他人就其医疗保健和财务事宜做出决定。

Tan对此表示同意。“人们确实需要认真思考所有这些问题，而不是因为这是禁忌话题，或者相信自己还年轻就不会出事而回避它。”

未来看护者需要的另一件事是接受相关教育。

“当他们知道会发生什么以及该做什么时，就不会那么恐慌，”Teo解释说。她所见过的那些平和、顺利的居家护理环境，都是因为看护者在病人出院前，在医院接受了病人导航员（通常是协助有复杂护理需求病人的护士）的培训。

看护者应该与亲人建立情感联系，这并不需要花费很多时间，iKare的业务主管兼增长与护理体验总监Keith Lee说。 图片：IKARE

看护者应确保自己定期有几个小时的自由时间，可以做任何想做的事情。他们也应该与亲人建立情感联系——即使只有几分钟也能有所不同。

“除去工作和睡觉的时间，我们每天与亲人相处的时间不到四个小时。所以你可以做两件事。第一是养成以微笑和问候开始一天的习惯，”Lee建议道。

另一件是与受护者进行有意义的对话——“三五分钟就足够了”。

“当你与亲人交流时，不要谈论股市或让你自己兴奋的事情。谈论一些对他们有意义、能让他们微笑和感到快乐的事情。这样他们会比你说得更多，而这反过来也有望让你觉得有意义。”

Lee说，作为对自己的提醒，他努力以自己希望有一天被照顾的方式去照顾亲人。如果成本是制约因素，那么就在预算范围内尽力而为。

“当我们开始工作时，我们会考虑要储蓄和投资多少钱。我们对长期护理也应该有同样的心态，”他总结道。“因为如果你连为自己都不做规划，那么你永远也不会为亲人做规划。”