The Business Times
business-time-50
HEALTH & WELLNESS

睡醒后依然疲惫？一种隐匿的睡眠障碍可能正在影响你的休息

专家解读为何患有失眠症的女性应接受上气道阻力综合征筛查

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Corinne Kerk

Published Thu, Aug 13, 2026 · 12:00 PM
    • 上气道阻力综合征在女性中比男性更常见。
    • 上气道阻力综合征在女性中比男性更常见。 图片来源：PEXELS

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 尽管每晚都有充足的睡眠，但LT醒来时仍感到疲倦，并伴有轻微头痛。在睡眠期间，这位29岁的软件工程师还会磨牙。

    她尝试了多种方法改善睡眠，包括使用口呼吸矫正贴、鼻贴，甚至接受了咬肌肉毒杆菌注射。该注射将药物注入下颌的大块咀嚼肌，以缓解下颌紧绷和磨牙症。

    但这些方法都无效，直到她去看了一位睡眠专家，被诊断出患有上气道阻力综合征（UARS）。

    许多人都熟悉阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），这是一种气道被完全阻塞、睡眠期间呼吸反复停止和开始的疾病。

    但很少有人知道上气道阻力综合征（UARS），这是一种睡眠障碍，其特征是轻度气道狭窄以及因呼吸费力而引起的微觉醒。

    O2 Lung Centre的肺科医生、睡眠医学医生兼重症监护顾问医生、O2 SleepWell Laboratory的医疗总监Dr Lee Chuen Peng说：“你的大脑会注意到这种呼吸困难，并把你唤醒到刚好能解决问题的程度，这种情况整夜反复发生。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    “你通常不记得这些觉醒，但它们会阻止你进入深度、宁静的睡眠。你的血氧水平保持正常，气道也从未完全阻塞——这就是为什么它常常被漏诊。”

    新加坡中央医院 (Singapore General Hospital) 呼吸与危重症医学部高级顾问医生兼睡眠中心主任Dr Leow Leong Chai表示，UARS远没有OSA常见。

    “本地一项研究数据显示，约三分之一的成年人患有中度至重度OSA，”他说。“据估计，UARS的患病率要低约10倍。”

    新加坡中央医院的Dr Leow Leong Chai表示，UARS的症状可能被误认为是失眠或与压力有关。 图片来源：新加坡中央医院

    OSA患者以男性为主，男女比例约为三比一或四比一，而UARS在女性中的患病率则高出约三倍。“由于该病经常被误诊或完全漏诊，实际数字可能更高，”Dr Lee补充道。

    什么情况？

    患有UARS的女性通常比普通OSA患者更年轻，身材苗条或体重正常，并且可能下颌较小或气道较窄。

    她们往往会磨牙、头痛和出现脑雾，也可能被描述为焦虑、抑郁，或患有纤维肌痛或肠易激综合征（IBS）。

    为LT进行治疗的Asia Sleep Centre耳鼻喉科（ENT）专家Dr Kenny Pang表示，总的来说，这些患者（大多是女性）感到非常疲惫。他专注于睡眠医学和外科手术。

    UARS患者因呼吸费力而出现轻度气道狭窄和微觉醒。 图片来源：PEXELS

    “矛盾的是，尽管他们中的大多数人感到疲倦和筋疲力尽，但许多人却患有失眠症。”

    Dr Leow补充说，这些患者之前常常已经就医，但他们的症状被误认为是失眠或与压力有关。

    病因

    Dr Pang说，主要问题是鼻塞。在他的睡眠诊疗实践中，UARS患者占了20%到25%。

    睡眠期间上气道变窄可能由解剖学原因造成，例如面部结构、下颌位置或鼻中隔偏曲。

    也可能存在生理原因，包括睡眠时喉部肌肉松弛、气道组织发炎或肿胀、扁桃体或腺样体肥大以及慢性鼻塞。

    Asia Sleep Centre的Dr Kenny Pang表示，UARS背后的主要问题是鼻塞。图为他正在进行鼻内窥镜检查。 图片来源：ASIA SLEEP CENTRE

    与许多OSA患者能够在呼吸暂停期间继续睡眠不同，UARS患者的觉醒阈值较低。Dr Pang说，这意味着他们的大脑即使探测到气道轻微的塌陷，也会促使他们咬紧牙关。

    这种反射机制能保持上气道肌肉的开放，但每晚的用力咬合却给患者带来了颈部疼痛和头痛。

    由于睡眠中断，患者也会变得疲倦不堪。“此外，由于频繁咬牙和磨牙，患者还会出现下颌关节问题，”他指的是颞下颌关节紊乱。

    健康风险

    Dr Leow指出，与OSA可能导致高血压、中风、心脏病发作和猝死不同，UARS主要损害睡眠质量、情绪和日间功能。

    患者患上抑郁症的风险也更高。

    Dr Lee说，这是因为长期的睡眠中断会加剧焦虑症和情绪低落。缺乏深度睡眠还会剥夺患者巩固记忆的能力，导致思维变得模糊和迟缓。

    碎片化的睡眠还会加剧其他病症，包括疼痛、慢性疲劳和 肠易激综合征（IBS）。

    对于女性而言，在围绝经期和绝经期，随着激素水平下降，健康风险会加剧。

    肺科医生兼睡眠医学医生Dr Lee Chuen Peng表示，长期的睡眠中断会加剧焦虑症和情绪低落。 图片来源：O2 SLEEPWELL LABORATORY

    孕酮水平下降会使喉部在睡眠时更容易变窄，而孕酮天然有助于保持气道通畅和呼吸平稳。雌激素水平下降也会导致鼻塞和气道刺激，从而增加打鼾和睡眠呼吸问题的可能性，而雌激素能支持气道健康并减轻炎症。

    Dr Lee说，潮热和盗汗会进一步中断睡眠，而睡眠不佳导致的心血管风险也会随着年龄的增长而变得更加严重。

    “一个30多岁时UARS症状尚可控制的女性，到了四五十岁时可能会突然感觉情况急剧恶化，但没有人会将其与她的呼吸问题联系起来。”

    确实，Dr Leow指出，研究表明，女性在绝经后，睡眠呼吸障碍（从打鼾到UARS和OSA）的患病率显著增加。

    “因此，对于出现睡眠质量差或失眠的女性，我们必须警惕并对这种情况进行筛查，而不是简单地归咎于荷尔蒙变化或压力。”

    诊断

    Dr Leow说，诊断UARS的黄金标准是让患者在临床环境中进行通宵睡眠研究，监测并记录生理参数以分析睡眠模式。

    UARS患者的呼吸暂停低通气指数（Apnoea-Hypopnea Index）——衡量每小时睡眠中呼吸暂停（apneas）和浅呼吸（hypopneas）的平均次数——通常保持正常。

    因此，睡眠专家会专门寻找由呼吸努力增加引起的微小觉醒时刻，即呼吸努力相关性觉醒（RERAs）。

    “关键的发现是整夜血氧水平正常，标准呼吸评分低或正常，但伴有与呼吸努力相关的反复微觉醒，以及日间疲惫和脑雾等症状，”Dr Lee说。

    然而，Dr Pang一直在使用WatchPat——一种类似腕表的家用睡眠测试设备——来测量患者的呼吸紊乱指数（RDI）。高的RDI读数表明存在大量RERAs，这会导致疲劳、睡眠片段化和睡眠中断。

    治疗

    要治疗这种病症，必须优化鼻腔气流，因此任何鼻塞问题都必须首先处理。“然后，UARS可以通过持续气道正压通气治疗、口腔矫治器或体位睡眠治疗设备进行治疗，”Dr Leow说。

    Dr Kenny Pang首先会开口服抗组胺药和鼻喷雾剂，看是否能帮助缓解鼻塞和过敏。如果无效，下一步的选择就是手术。 图片来源：ASIA SLEEP CENTRE

    在Dr Pang的诊所，他会首先开口服抗组胺药和鼻喷雾剂，以观察是否能缓解鼻塞和过敏。

    如果无效，他会通过施行鼻甲缩小术——一种缩小鼻内增大的骨性结构（鼻甲）的手术——来打通鼻腔通道，并在鼻中隔偏曲时予以矫正。这些正是LT所接受的手术。

    牙医也可以为患者提供夹板或护齿器，以保护她的牙齿和颞下颌关节，并进行咬肌肉毒杆菌注射。

    经过适当治疗，患者会感觉通过鼻子呼吸顺畅得多，磨牙症也减少了。

    “我的睡眠质量得到了显著改善，”LT说。“现在，我醒来时感觉精神焕发，头痛也消失了。”

    Dr Lee说，女性患者也普遍反映她们的精力恢复了，能够度过一整天而不会感到“精力崩溃”。

    此外，更好的睡眠还能提升她们的情绪，改善记忆力，使思维更清晰，头痛和疼痛减少，消化也更平顺。

    “对许多女性来说，在多年被忽视后终于得到诊断就是一个转折点，”他说。“治疗让她们重获新生。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SleepHealth and Wellness

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Singtel Singapore’s operating revenue falls 3.1% to S$901 million, attributed to “continued intense price competition”.

    Singtel Q1 gain drops 71% to S$818 million in absence of Airtel stake sale; weaker Singapore business

    The energy and urban solutions provider incurred S$155 million in transaction costs related to its acquisition of Australian energy provider Alinta.

    Sembcorp raises interim dividend despite 72% H1 profit slide to S$150 million on Alinta deal costs

    BYD’s rise to become the No 1 passenger-car seller in Singapore can be described as explosive. 

    How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself

    Revenue for the half year grows 61.1% to S$2.72 billion, up from S$1.69 billion in H1 2025.

    CDL H1 profit jumps three times to S$301 million on strong condo sales, doubles interim dividend

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More