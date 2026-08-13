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专家解读为何患有失眠症的女性应接受上气道阻力综合征筛查

上气道阻力综合征在女性中比男性更常见。 图片来源：PEXELS

[新加坡] 尽管每晚都有充足的睡眠，但LT醒来时仍感到疲倦，并伴有轻微头痛。在睡眠期间，这位29岁的软件工程师还会磨牙。

她尝试了多种方法改善睡眠，包括使用口呼吸矫正贴、鼻贴，甚至接受了咬肌肉毒杆菌注射。该注射将药物注入下颌的大块咀嚼肌，以缓解下颌紧绷和磨牙症。

但这些方法都无效，直到她去看了一位睡眠专家，被诊断出患有上气道阻力综合征（UARS）。

许多人都熟悉阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），这是一种气道被完全阻塞、睡眠期间呼吸反复停止和开始的疾病。

但很少有人知道上气道阻力综合征（UARS），这是一种睡眠障碍，其特征是轻度气道狭窄以及因呼吸费力而引起的微觉醒。

O2 Lung Centre的肺科医生、睡眠医学医生兼重症监护顾问医生、O2 SleepWell Laboratory的医疗总监Dr Lee Chuen Peng说：“你的大脑会注意到这种呼吸困难，并把你唤醒到刚好能解决问题的程度，这种情况整夜反复发生。

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“你通常不记得这些觉醒，但它们会阻止你进入深度、宁静的睡眠。你的血氧水平保持正常，气道也从未完全阻塞——这就是为什么它常常被漏诊。”

新加坡中央医院 (Singapore General Hospital) 呼吸与危重症医学部高级顾问医生兼睡眠中心主任Dr Leow Leong Chai表示，UARS远没有OSA常见。

“本地一项研究数据显示，约三分之一的成年人患有中度至重度OSA，”他说。“据估计，UARS的患病率要低约10倍。”

新加坡中央医院的Dr Leow Leong Chai表示，UARS的症状可能被误认为是失眠或与压力有关。 图片来源：新加坡中央医院

OSA患者以男性为主，男女比例约为三比一或四比一，而UARS在女性中的患病率则高出约三倍。“由于该病经常被误诊或完全漏诊，实际数字可能更高，”Dr Lee补充道。

什么情况？

患有UARS的女性通常比普通OSA患者更年轻，身材苗条或体重正常，并且可能下颌较小或气道较窄。

她们往往会磨牙、头痛和出现脑雾，也可能被描述为焦虑、抑郁，或患有纤维肌痛或肠易激综合征（IBS）。

为LT进行治疗的Asia Sleep Centre耳鼻喉科（ENT）专家Dr Kenny Pang表示，总的来说，这些患者（大多是女性）感到非常疲惫。他专注于睡眠医学和外科手术。

UARS患者因呼吸费力而出现轻度气道狭窄和微觉醒。 图片来源：PEXELS

“矛盾的是，尽管他们中的大多数人感到疲倦和筋疲力尽，但许多人却患有失眠症。”

Dr Leow补充说，这些患者之前常常已经就医，但他们的症状被误认为是失眠或与压力有关。

病因

Dr Pang说，主要问题是鼻塞。在他的睡眠诊疗实践中，UARS患者占了20%到25%。

睡眠期间上气道变窄可能由解剖学原因造成，例如面部结构、下颌位置或鼻中隔偏曲。

也可能存在生理原因，包括睡眠时喉部肌肉松弛、气道组织发炎或肿胀、扁桃体或腺样体肥大以及慢性鼻塞。

Asia Sleep Centre的Dr Kenny Pang表示，UARS背后的主要问题是鼻塞。图为他正在进行鼻内窥镜检查。 图片来源：ASIA SLEEP CENTRE

与许多OSA患者能够在呼吸暂停期间继续睡眠不同，UARS患者的觉醒阈值较低。Dr Pang说，这意味着他们的大脑即使探测到气道轻微的塌陷，也会促使他们咬紧牙关。

这种反射机制能保持上气道肌肉的开放，但每晚的用力咬合却给患者带来了颈部疼痛和头痛。

由于睡眠中断，患者也会变得疲倦不堪。“此外，由于频繁咬牙和磨牙，患者还会出现下颌关节问题，”他指的是颞下颌关节紊乱。

健康风险

Dr Leow指出，与OSA可能导致高血压、中风、心脏病发作和猝死不同，UARS主要损害睡眠质量、情绪和日间功能。

患者患上抑郁症的风险也更高。

Dr Lee说，这是因为长期的睡眠中断会加剧焦虑症和情绪低落。缺乏深度睡眠还会剥夺患者巩固记忆的能力，导致思维变得模糊和迟缓。

碎片化的睡眠还会加剧其他病症，包括疼痛、慢性疲劳和 肠易激综合征（IBS）。

对于女性而言，在围绝经期和绝经期，随着激素水平下降，健康风险会加剧。

肺科医生兼睡眠医学医生Dr Lee Chuen Peng表示，长期的睡眠中断会加剧焦虑症和情绪低落。 图片来源：O2 SLEEPWELL LABORATORY

孕酮水平下降会使喉部在睡眠时更容易变窄，而孕酮天然有助于保持气道通畅和呼吸平稳。雌激素水平下降也会导致鼻塞和气道刺激，从而增加打鼾和睡眠呼吸问题的可能性，而雌激素能支持气道健康并减轻炎症。

Dr Lee说，潮热和盗汗会进一步中断睡眠，而睡眠不佳导致的心血管风险也会随着年龄的增长而变得更加严重。

“一个30多岁时UARS症状尚可控制的女性，到了四五十岁时可能会突然感觉情况急剧恶化，但没有人会将其与她的呼吸问题联系起来。”

确实，Dr Leow指出，研究表明，女性在绝经后，睡眠呼吸障碍（从打鼾到UARS和OSA）的患病率显著增加。

“因此，对于出现睡眠质量差或失眠的女性，我们必须警惕并对这种情况进行筛查，而不是简单地归咎于荷尔蒙变化或压力。”

诊断

Dr Leow说，诊断UARS的黄金标准是让患者在临床环境中进行通宵睡眠研究，监测并记录生理参数以分析睡眠模式。

UARS患者的呼吸暂停低通气指数（Apnoea-Hypopnea Index）——衡量每小时睡眠中呼吸暂停（apneas）和浅呼吸（hypopneas）的平均次数——通常保持正常。

因此，睡眠专家会专门寻找由呼吸努力增加引起的微小觉醒时刻，即呼吸努力相关性觉醒（RERAs）。

“关键的发现是整夜血氧水平正常，标准呼吸评分低或正常，但伴有与呼吸努力相关的反复微觉醒，以及日间疲惫和脑雾等症状，”Dr Lee说。

然而，Dr Pang一直在使用WatchPat——一种类似腕表的家用睡眠测试设备——来测量患者的呼吸紊乱指数（RDI）。高的RDI读数表明存在大量RERAs，这会导致疲劳、睡眠片段化和睡眠中断。

治疗

要治疗这种病症，必须优化鼻腔气流，因此任何鼻塞问题都必须首先处理。“然后，UARS可以通过持续气道正压通气治疗、口腔矫治器或体位睡眠治疗设备进行治疗，”Dr Leow说。

Dr Kenny Pang首先会开口服抗组胺药和鼻喷雾剂，看是否能帮助缓解鼻塞和过敏。如果无效，下一步的选择就是手术。 图片来源：ASIA SLEEP CENTRE

在Dr Pang的诊所，他会首先开口服抗组胺药和鼻喷雾剂，以观察是否能缓解鼻塞和过敏。

如果无效，他会通过施行鼻甲缩小术——一种缩小鼻内增大的骨性结构（鼻甲）的手术——来打通鼻腔通道，并在鼻中隔偏曲时予以矫正。这些正是LT所接受的手术。

牙医也可以为患者提供夹板或护齿器，以保护她的牙齿和颞下颌关节，并进行咬肌肉毒杆菌注射。

经过适当治疗，患者会感觉通过鼻子呼吸顺畅得多，磨牙症也减少了。

“我的睡眠质量得到了显著改善，”LT说。“现在，我醒来时感觉精神焕发，头痛也消失了。”

Dr Lee说，女性患者也普遍反映她们的精力恢复了，能够度过一整天而不会感到“精力崩溃”。

此外，更好的睡眠还能提升她们的情绪，改善记忆力，使思维更清晰，头痛和疼痛减少，消化也更平顺。

“对许多女性来说，在多年被忽视后终于得到诊断就是一个转折点，”他说。“治疗让她们重获新生。”