调查还发现，人们的生育意识存在巨大差距，亟需尽早弥合。

【新加坡】当一位女士得知她的儿媳终于怀孕时，她激动得难以自已。她擦去眼泪，对年轻的儿媳说了一句：“辛苦你了。”

的确，对于银行产品经理Patrina Tan来说，长达八年的求孕之路充满了艰辛。

起初她对此持中立态度，后来转为渴望，但在尝试怀孕失败后又屡次失望。在此期间，她还发现自己患有严重的子宫内膜异位症，并接受了两次手术。

2023年，Tan和她的丈夫Johnathan Chua将选择性卵子冷冻（EEF）作为一项“后备计划”。Johnathan Chua是数字媒体集团Grvty Media的联合创始人兼首席执行官。

去年，在处理了子宫肌瘤问题后，Tan终于开始了体外受精（IVF）治疗，现在正期待着下个月将要出生的第一个孩子。

和许多人一样，这对同为36岁的夫妇起初并不确定是否想要孩子。事实上，一项最新发布的研究表明，为人父母并非一次性的决定。相反，人们对生育的愿望比通常想象的更具变化性，有83%持中立态度的受访者和半数曾不想要孩子的受访者，现在都希望至少有一个孩子。

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希望尚存

虽然态度可能朝两个方向发展，但更多是转向想要孩子。这项由汤姆森医疗 (Thomson Medical) 和新加坡国立大学（国大）(NUS) 在今年5月和6月进行的调查，访问了1035名年龄在18至39岁之间、具有人口代表性的受访者。

调查发现，84%的受访者希望至少有一个孩子，51%表示理想数目是两个，而16%不想要任何孩子。

在目前没有孩子的受访者中，78%对未来生育持开放态度；而在已至少有一个孩子的受访者中，57%表示未来拥有更多孩子对他们很重要。

鉴于新加坡低迷的居民整体生育率（TFR）在2025年降至0.87的历史新低，这些信号令人感到欣慰。

在那些之前持中立态度但现在想要孩子的受访者中，48%归因于观点的转变，41%则指出是受到家人和朋友的影响。而那些年轻时不想要孩子、现在却希望至少有一个孩子的受访者，则将原因归结为人生阶段、人际关系和家庭影响的变化。

伴侣之间的一致性也很重要，76%的受访者表示，伴侣或配偶与自己在育儿观念上保持一致非常重要。

“我认为普遍的看法是，低整体生育率是因为人们不想要孩子，”该研究的首席研究员、新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院副教授Reuben Ng说。“但事实并非如此。人们确实想要孩子，而且态度是会改变的。”

他补充道：“这意味着我们不能仅仅从行为学角度推动人们生育，还需要理解其背后的根本态度并加以解决。”

副教授Reuben Ng表示，除了“反复强调成本”，还需要思考还能在哪些方面做出努力。 照片来源：新加坡国立大学（国大）

Ng教授表示，尽管新加坡社会是一个“规避风险”的社会，但人们仍然将孩子视为未来的一部分。

“成本没有降低，但人们生育的愿望似乎相当稳定，这是一件好事。这意味着我们必须思考，除了反复强调成本之外，在价值链上我们还能做些什么。”

事实上，通往生育愿望的道路是复杂的。除了职业和财务考量，人们还会思考在时间和精力上是否准备就绪、与伴侣的意见是否一致，以及自己是否适合成为父母。

正如准爸爸Chua所解释的：“问题不一定在于‘我是否想要一个孩子？’。年龄的增长帮助我们理清了思绪，意识到哪些想法是无稽之谈。”

“当我们意识到体外受精是我们唯一的选择时，我们必须弄清楚自己是否真的想成为父母，因为通过医疗手段来怀孕需要不同层次的信念。”

对Tan来说，这是一段跌宕起伏的经历。

“我一度说服自己，没有孩子也没关系，我照样可以生活。但当我怀孕后，我才恍然大悟，原来我一直在欺骗自己。我意识到我一直都想要孩子，只是不敢告诉自己。”

正视差距

让Ng教授惊讶的是，受访者对自己生育知识的信心与他们实际的生育知识水平之间存在差距。虽然54%的受访者认为自己对生育和生殖健康非常了解，但只有10%的人正确回答了所有五个关于生育知识水平的问题。

例如，80%的人知道女性的怀孕几率随年龄增长而下降，但只有29%的人知道女性的卵巢在整个生育期内不会产生新的卵子。并且，只有57%的人知道男性的生育能力也会随年龄增长而下降。

他指出：“其根本在于人们对我们拥有多少（可生育）时间的误解。”

受访者对一些知名度较高的生育选项有所了解，如体外受精（69%）和卵子或精子冷冻（66%），但对一些基础检查和外科治疗，如息肉或囊肿切除术等则不太熟悉，而这些治疗可能在备孕前就需要进行。

Janice Tung医生见过许多夫妇，他们以为一旦决定尝试，怀孕就会自然发生，而当事与愿违时，他们会变得非常痛苦。 照片来源：汤姆森医疗

妇产科及体外受精专家Janice Tung医生见过许多夫妇，他们以为一旦决定尝试，怀孕就会自然发生，而当事与愿违时，他们会变得非常痛苦。

她说：“另一个困难的时刻是，当女性发现自己有卵巢储备功能低下、子宫内膜异位症、子宫肌瘤或其他可能影响生育的因素时，她们会想当初是否可以早点咨询。”

当发现由男性因素导致的生育问题，如精子数量少和精液质量差时，情况也很艰难，因为许多人仍认为生育主要是女性的问题。

“最困难的部分往往是不确定性，”她说。“当面临时间压力时，这种情况会更糟。”

Chua和Tan对此深有同感。

“我们学到的关键一点是，大多数生育问题都是可以治疗的，但需要时间，”Chua说。他补充道，那些想成为父母的人应该去做一次生育健康检查。因为他有些朋友“明确知道”自己不想要孩子，但当他们意识到自己无法怀孕时，却会崩溃大哭。

“人们希望不生孩子是自己的选择，而不是被告知他们不能生。”

及时且相关的信息

好消息是，调查受访者愿意寻求帮助；他们希望生育支持能更早开始，并延伸到诊所之外。他们的愿望清单中，排在首位的是生育检查的财政津贴、更容易获得辅助生育护理以及更多的生育意识教育。

这揭示了一个机会，即在生育问题变得紧迫之前，将生育支持前移。

但即便如此，关于生育的信息也需要在相关的时刻提供。

“例如，当人们在约会时、登记结婚时等等。掌握信息是好事，但时机也很重要，”Ng教授说。“因此，我们需要重新思考这些问题：最相关的切入点在哪里？我们可以提供什么样的平台让人们提问并获取信息？”

此外，每个人的生育时间表都不同，而且对话通常涉及伴侣。Tung医生表示，与其规定在特定年龄进行生育教育或检查，更重要的是让人们在准备好时谈论此事并“提出更好的问题”。

她补充说，生育教育也不必非得从诊所开始。

“对于年轻人来说，可以是一些简单、有科学依据的解释，内容涵盖生育健康、月经健康、男性生育能力、与年龄相关的变化以及何时寻求建议，”她说。

“对于夫妇来说，可以是孕前对话或由医生主导的问答环节。对于工作场所或高等教育机构，可以是一般的健康讲座，将生育知识作为更广泛健康素养的一部分。”

然而，是否进行检查取决于个人情况，如医疗状况、备孕失败或有强烈意愿保留未来生育选择。

“避免让生育话题变得可怕或具有强制性，”Tung医生补充说。“及早了解生育健康只是为人们提供更多信息和选择。他们如何利用这些信息取决于他们的个人情况。”

的确，汤姆森医疗的代理首席执行官Cassandra Loh表示，该医疗保健服务提供者观察到人们对生育话题的开放程度越来越高，但也存在“显著的焦虑症”，这在研究结果中有所体现。

受访者将辅助生育与成本、痛苦以及难以找到值得信赖的服务提供者等担忧联系在一起。

“人们对生育话题变得越来越开放，但他们也希望获得清晰、现实和个性化的指导。”