Tudor、Rado与Bell & Ross以缤纷色彩迎接夏日

这些采用大胆色调的新款腕表证明，专业制表未必总是单色呈现

Tudor Black Bay Chrono 39“大黄蜂”腕表的设计灵感，源自该品牌历史上出现过的多款色彩缤纷的计时码表。 图片来源：TUDOR

Tudor

【新加坡】继粉红色和火烈鸟蓝色之后，Tudor Black Bay Chrono系列再添一位色彩缤纷的新成员——Black Bay Chrono 39“大黄蜂”腕表。

亮黄色的表盘搭配对比鲜明的黑色副表盘，这解释了该腕表的昵称由来，而39则指其表壳尺寸。

值得一提的是，这是Black Bay Chrono系列一个更为小巧的版本，也是许多爱好者一直期待的，因为之前的粉色和蓝色款尺寸较大，为41毫米。

更重要的是，Tudor并非简单地缩小腕表尺寸了事。该品牌对多个细节进行了优化，包括为提高可读性而重新设计的雪花指针、灵感源自早期Tudor表款的改良计时按钮，以及配备品牌T-Fit微调表扣的新款三链节表链。

腕表动力源自经瑞士官方天文台（COSC）认证的MT5813计时机芯，该机芯提供70小时动力储备，并采用导柱轮和垂直离合结构。

“大黄蜂”腕表的设计灵感源自Tudor历史上的多款彩色计时码表，其中包括一款20世纪90年代昵称为“Tiger”的亮黄色表款。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

BR-05 Chrono ST Dupont腕表融合了BR-05的城市设计语言与温暖的棕金配色。 图片来源：BELL & ROSS

Bell & Ross

Bell & Ross推出其第四款以雪茄为灵感的作品，与同为法国品牌的ST Dupont合作，打造了一款限量150枚并附带全套配件的腕表。

在设计上，BR-05 Chrono ST Dupont腕表融合了BR-05的城市设计语言，以及传统上与优质雪茄相关联的温暖棕金配色。

这款双色42毫米计时码表采用精钢和玫瑰金表壳，搭载BR-CAL.326自动机芯，具备60小时动力储备，并配备太阳放射纹棕色表盘，以玫瑰金色调的数字、时标和指针点缀。

此次合作旨在将制表与雪茄文化联系起来，两者都极为推崇精湛工艺、仪式感和鉴赏力。

这项合伙业务的范围不仅限于腕表本身，每枚腕表都装在一个望加锡乌木礼盒中，盒内衬有西班牙雪松木，并可转换为一个能存放多达50支雪茄的保湿盒。

为这套组合画上圆满句号的是一款配套的ST Dupont Ligne 2打火机和雪茄剪，其色调采用与腕表相得益彰的棕色、金色和精钢色。

Rado以三款充满活力的全新DiaStar Original镂空限量版腕表迎接夏日，分别采用绿色、蓝色和红色。 图片来源：RADO

Rado

Rado今年夏天大胆拥抱色彩，通过三款分别采用蓝色、绿色和红色的限量版腕表，为其DiaStar Original镂空系列注入了新的个性。

虽然镂空腕表通常显得过于严肃，但这些新款式给人的感觉明显更具趣味性。每个版本都采用色彩鲜艳的环形表盘和与之匹配的橡胶表带，将下方裸露的机械结构框起，打造出一款既有视觉冲击力，又能同时展示机芯的腕表。

这三款腕表均搭载Rado的R808自动机芯，该机芯配备Nivachron防磁游丝，并提供长达80小时的充裕动力储备。

鉴于世界杯即将到来，有些人甚至可能在该系列中看到某些球队的代表色。尽管时机纯属巧合，但很难不将绿/黄组合与巴西队联系起来，将红色版本与卫冕欧洲冠军西班牙队联系起来，以及将蓝色版本与四届冠军但连续三届缺席赛事的意大利队联系起来。

除了颜色之外，这些腕表还保留了数十年来定义DiaStar系列的许多标志性特征，包括独特的椭圆形表壳和Ceramos陶瓷金属表圈。每个版本限量555枚，并配有特别镌刻的表背和特制包装。