THE FINISH LINE

劳力士上海大师赛是亚洲唯一的ATP1000级别赛事

世界排名第三的七届大满贯冠军得主 Carlos Alcaraz 是近期劳力士上海大师赛的领衔明星之一。 图片来源：ROLEX

[新加坡] 无论在亚洲乃至全世界，都鲜有体育场馆能像上海旗忠森林体育城网球中心一样令人惊叹。

这座现代化且规模宏大的网球中心坐落于中国人口最稠密的城市之一——上海的市中心约30公里外。早在观众入座观赛前，它便已深深吸引了他们的目光。

该中心球场的显著特点是其巨大的钢结构屋顶，由八片可滑动的“花瓣”组成（每片重约2000公斤），形似上海市市花——盛开的白玉兰。

这些美丽的“花瓣”能以螺旋或风车的方式在约八分钟内完成开启和闭合，这使得旗忠网球中心无论天气状况如何都能举办赛事。

自2009年以来，旗忠网球中心一直是劳力士上海大师赛的举办地。该赛事是全亚洲最负盛名的男子职业网球赛事，至今仍是唯一在北美和欧洲以外举办的国际职业网球联合会（ATP）1000大师赛。

上海大师赛是男子网球巡回赛中的九站ATP1000大师赛之一，其声望和排名积分仅次于四大满贯赛事。

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今年的赛事于10月5日至18日举行，冠军由西班牙选手 Alejandro Davidovich Fokina 夺得。劳力士最新品牌代言人（或其所称的“Testimonee”）Rafael Jodar 则以亚军的成绩，延续了他的辉煌赛季。

在96人的单打签表中，其他参赛的品牌代言人还包括世界排名第三、七次大满贯冠军得主 Carlos Alcaraz，以及 Stefanos Tsitsipas、Ben Shelton 和 Holger Rune。

同样身为品牌代言人的 Jannik Sinner 是2024年的冠军，而现已退役的 Roger Federer 则曾于2014年和2017年两度在此夺冠。

包括为期四天的赛前大师嘉年华在内，今年整个赛事期间约有24.8万名球迷入场观赛，其中约12%来自海外，包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国等地。赛事总收入超过5亿元人民币（7510万美元）。

十月劳力士上海大师赛期间，约24.8万名球迷涌入旗忠森林体育城网球中心。 图片来源：ROLEX

共同的愿景与基因

上海大师赛在硬地球场进行，今年的赛事总奖金接近942万美元。冠军将获得115万美元的奖金和1000个排名积分，亚军则将获得612,340美元和650个排名积分。

自2009年起，劳力士便成为上海大师赛的冠名赞助商。其前五届赛事（2009年至2013年）经由球员们投票，均被评为“年度ATP1000大师赛”。

这家瑞士制表商涉足网球领域已近五十年，其与这项运动的渊源始于1978年，当时劳力士成为了温布尔登网球锦标赛的官方计时。

如今，劳力士也是其他三大满贯赛事——澳大利亚网球公开赛、罗兰·加洛斯赛（法国网球公开赛）和美国网球公开赛的合作伙伴，并与全部九项ATP1000大师赛及赛季末的ATP总决赛合作。

此外，劳力士还是所有国际女子网球协会（WTA）1000级别赛事和WTA年终总决赛，以及拉沃尔杯、戴维斯杯决赛和比利·简·金杯决赛等团体赛的合作伙伴。

在中国，劳力士投身网球事业已超过20年，最早可追溯至2005年，当时它成为北京中国网球公开赛的官方合作伙伴和官方计时。

上海大师赛赛事总监 Michael Luevano 回忆说，目前这项赛事的历史可以追溯到1998年，当时上海举办了一项名为喜力公开赛的男子赛事。

这促成了首届大师杯于2002年在此举办，当时汇集了世界排名前八的顶尖选手，该赛事一直持续到2008年。

“我们随后获得了升级为大师赛的机会，并通过这次升级结识了劳力士团队。他们与我们有着共同的愿景和基因，那就是在中国推广上海这座城市和网球这项运动，”将于2025年庆祝自己担任赛事总监30周年的 Luevano 表示。

“劳力士是一个历史悠久、传承深厚的品牌。有他们作为我们的冠名赞助商，不仅确保了劳力士为赛事带来的保费机会和形象，也保证了赛事的长久发展，并让我们能持续分享这份对网球的共同热情。”