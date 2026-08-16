大华银行心脉相连慈善跑筹集140万新元 援助2万零500名弱势儿童

TAKING HEART

实体活动也将在该银行的主要区域市场举行，惠及全球28家慈善机构

大华银行副主席兼总裁Wee Ee Cheong（图中戴蓝色帽子者）与公益金主席Danny Koh（图中穿白色衣服者）在两公里跑的起点与受益人合影。 照片：大华银行

【新加坡】大华银行（UOB）2026年心脉相连慈善跑今年筹集了约140万新元，用于支持超过2万零500名有需要的儿童及其家庭。

这笔资金将通过公益金（Community Chest）进行分配，用于资助涵盖教育、辅导、社会支持和医疗保健服务的各类项目。

在新加坡的受益机构包括Shine Children and Youth Services、幼儿培育辅助计划（KidSTART）、Pathlight School、心件工程（Heartware Network）以及隶属“总统挑战”慈善活动的South Central Community家庭服务中心。

大华银行集团企业社会责任主管Leonard Tan表示：“这些机构为处于不同发展阶段的儿童和青少年提供支持，满足他们从教育、家庭支持到社会包容和青年发展的多样化需求。”

他补充说，这些慈善事业与大华银行在儿童、教育和艺术领域的关注重点相符。

这项年度活动于周六（8月15日）在滨海湾中央岬（The Promontory @ Marina Bay）举行，吸引了约8000名大华银行员工、客户、合作伙伴及受益人参与。

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除了新加坡，大华银行心脉相连实体慈善跑也将在未来几个月于该银行的主要区域市场举行，例如中国大陆、香港和印度尼西亚。所筹集的资金将惠及全球28家慈善机构。

Tan指出，今年是该银行旗舰志愿服务与筹款项目的第20个年头，也是自7月1日大华银行基金会成立以来的第一年。

他表示：“这项慈善跑活动一直以来都凝聚着同事、客户和合作伙伴共同回馈社会。如今，大华银行基金会的成立标志着我们将在整个区域内更具规模、更专注地创造更大的影响力。”

在周六的活动上，五家社会企业——Artably、Artisan Collab、Flour Power、Singapore Fashion Runway和Extra.Ordinary People，售卖了由特需人士制作的饼干和礼品。

Tan说：“参与今年心脉相连慈善跑的社会企业有一个共同的目标，即通过有意义的就业、技能发展和创意表达，为有特殊需要和不同能力的个人赋能。”

“通过其受益人设计和制作的产品，这些企业帮助他们建立自信、实现独立并维持生计，同时以可持续的方式促进更广泛的社会包容。”

继大华银行基金会成立后，该银行将与由HeritageSG管理的新加坡儿童博物馆（Children’s Museum Singapore）合作，举办一个金融知识展览。

该展览通过沉浸式学习体验教导儿童养成积极的理财习惯，预计在未来两年内将惠及90万名儿童和家长。

大华银行还将在八月的最后两个周末推出其首个艺术节 UOB Artbeat。该活动旨在通过互动展览和实践工作坊，让艺术更贴近、更能吸引广大社区民众。