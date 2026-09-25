“活力与热情”：资深体育管理者谈新加坡为何能成为出色的网球赛事举办地

THE FINISH LINE

新加坡网球公开赛联合赛事总监 Laura Ceccarelli 投身网球事业逾三十载，致力于在全球推广这项运动。

【新加坡】本周，随着由法国巴黎银行 (BNP Paribas) 呈献的新加坡网球公开赛 (STO) 在加冷 (The Kallang) 拉开帷幕，一股网球热潮席卷全城。半决赛和决赛定于本周末举行。

这项总奖金达120万美元的赛事，是女子网球协会 (WTA) 亚洲赛季的首站，也是东南亚地区唯一的500级别赛事，全球范围内也仅有17站同级别赛事。

自周一开赛以来，数千名球迷涌入华侨银行室内体育馆 (OCBC Arena)，只为一睹现任法网冠军 Mirra Andreeva、菲律宾新星 Alexandra Eala、中国选手王欣瑜 (Wang Xinyu) 以及2021年美网亚军 Leylah Fernandez 等名将的现场风采。

这一切的核心人物是 Laura Ceccarelli，她是一位资深的国际网球管理者，也是本次新加坡站的两名赛事总监之一。

她目前担任香港体育管理与赛事组织公司 APG 的首席运营官，同时也是公司执行管理团队的一员，负责领导网球运营部门。

这位意大利人对新加坡并不陌生，她曾在14届WTA年终总决赛的举办过程中扮演关键角色，其中从2014年到2018年的五届赛事正是在狮城新加坡举行。

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《商业时报周末版》(BT Weekend) 在华侨银行室内体育馆举办的新加坡网球公开赛 (STO) 场边采访了 Ceccarelli，探寻是什么让她在这项已投入超过三十年的运动中至今仍充满热情。

赛事总监的具体工作是什么？

在一项赛事中，我们几乎需要处理所有事务，而且大量工作在首场比赛开始前数月便已启动。我们负责策划、筹备和协调，并确保赛事顺利进行。

这并非易事，每项赛事和每个主办城市都会带来其独特的挑战。但到目前为止，我们对在新加坡的进展感到非常满意，我们很高兴能与加冷的合作伙伴共事，而且我非常热爱这座迷人的城市。

您是如何进入网球行业的？

我并非前职业球员，但我一直很享受这项运动。大约在20世纪90年代初，我得到了一个机会，开始担任司线员，后来又在各种赛事中担任主裁判。

后来我成为了金牌主裁（比赛执法的最高级别），之后又担任了裁判长和裁判总管，负责监督全球WTA和男子职业网球协会 (ATP) 赛事的裁判招募、委派和行政管理工作。

我在WTA工作了大约17年，担任副总裁和赛事监督，协助维护和提升赛事标准。

除了新加坡网球公开赛，我还担任（中国的）宁波公开赛和（捷克共和国的）俄斯特拉发公开赛的赛事总监。

即使过了这么多年，当走上球场感受那种活力与热情时，依然没有任何事能与之相比。我永远不会忘记在美国公开赛的阿瑟·阿什球场看到座无虚席的23,000名观众，以及在许多其他世界级场馆和赛事中的经历。那种感觉是无与伦比的。

中国选手王欣瑜在新加坡网球公开赛首轮战胜 Donna Vekic 后庆祝胜利。 图片来源：海峡时报

我想您一年中的大部分时间都在路上或飞机上吧。

可以说，我一年中待在罗马家里的时间总共只有五个月左右。其余七个月，我都在我们众多的赛事现场，确保首场比赛前一切就绪，并全程留守。

从这个意义上说，我能体会球员们的感受——我称她们为“我的女孩们”，我非常爱她们——因为我理解常年远离家庭和家乡的艰辛，每隔一两周就要在不同的城市或酒店醒来，并适应不同的环境。我们尽最大努力为她们创造尽可能舒适的条件。

作为网球和体育赛事的举办地，您喜欢新加坡的哪些方面？

我第一次来新加坡，记得是在2013年，那是在新加坡首次举办WTA年终总决赛的前一年。

这里的酒店、风景和设施给我留下了深刻印象。甚至在凌晨两点，当我因时差反应想出去散步时，也能感到非常安全。这和罗马很不一样，在罗马我绝不会深夜独自外出。

我们很高兴新加坡网球公开赛已升级为500级别赛事，网球运动在这里有巨大的发展潜力和机遇。当我与加冷和新加坡旅游局的团队交流时，他们也看到了这种潜力，我们有着共同的目标，那就是希望这项赛事越办越好、规模越来越大。