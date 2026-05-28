资深画家 Christine Mak 展出未曾面世作品，为《商业时报》新苗艺术家基金筹款

作品定价介于1000新元至1万新元，每件作品的销售收入都将用于支持弱势儿童和流离失所者

Christine Mak（中）以其售罄的画展而闻名，收藏家们常在开幕之夜就将整个展览的作品悉数购入。 照片：TRCL

Christine Mak（中）以其售罄的画展而闻名，收藏家们常在开幕之夜就将整个展览的作品悉数购入。 照片：TRCL

【新加坡】艺术收藏家们的好消息：新加坡最负盛名的艺术家之一重返聚光灯下，带来了从未面世的作品。这些作品不仅可供购买，其销售所得也将悉数捐作慈善。

在淡出公众视野多年后，Christine Mak 举办了一场重要展览，于周二（5月26日）开幕，展出了40件原创艺术品，涵盖水墨画、拼贴画和综合媒材作品。

从1980年代到2000年代，她是艺术界的知名人物，以其售罄的画展而闻名，收藏家们常在开幕之夜就将整个展览的作品悉数购入。

她的最新展览《Collected Chapters》与她近年来保持的低调相呼应，展现了她对自己艺术实践和生活的内省。

作品定价介于1000新元至1万新元之间，每件作品都为资深收藏家和首次购买者提供了收藏这位艺术家作品的机会，她以独特地融合现代水墨画与西方技巧而备受赞誉。

每笔销售也将通过《商业时报》新苗艺术家基金（The Business Times Budding Artists Fund，简称BT BAF），帮助来自弱势背景的儿童和青少年接触艺术。

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该基金由非营利组织 The Rice Company Limited (TRCL) 管理，其成立的信念是，任何孩子都不应因经济困难而被剥夺接触艺术的机会。

《Collected Chapters》展览的每笔销售，都有助于来自弱势背景的儿童和青少年通过《商业时报》新苗艺术家基金接触艺术。 照片：TRCL

自2005年成立以来，BT BAF 已通过其项目培养了超过2万5000名受益者的创造力和自信，为一代又一代的艺术家、音乐家、舞蹈家和故事讲述者进行投入。

“《Collected Chapters》中的每一件艺术品都代表了我生命中不同篇章的一个瞬间、一段记忆或一次经历，” Mak 说道。她曾荣获无数赞誉，包括1996年大华银行年度绘画奖（UOB Painting of the Year Award）和1995年菲利普莫里斯亚细安艺术奖（Philip Morris Asean Art Awards）。

她补充道：“看到这些作品汇集成一个筹款展览，用以支持那些正在经历成长、疗愈和希望之旅的儿童、青年和个人，这对我而言意义非凡。”

展览所得也将用于支持橄榄树基金（The Olive Tree Fund），该基金为流离失所和弱势群体提供康复静修和支持项目。此项计划由新希望社区服务组织管理。

TRCL 在回复《商业时报》的询问时表示，截至周五，已有数件艺术品售出，筹得近3万新元。

TRCL 的合伙业务发展总监 Elaine Tan 表示：“通过《Collected Chapters》展览，每一件被收藏的艺术品都有助于为弱势儿童和青少年创造更多接触艺术的机会，让他们能够发掘自己的创造力、表达自我，并为未来建立信心。”

“Christine Mak 通过这次意义深远的展览回归，也提醒我们艺术如何能够持续地对不同世代和社群产生深远影响。”

《Collected Chapters》展览在视觉艺术中心举行，展期至6月5日。展览免费入场，所有展出作品均可购买。